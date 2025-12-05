Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
OPREZ!

Čuvajte se prvog petka u prosincu: Evo zašto je postao najčešćim danom za afere

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Čuvajte se prvog petka u prosincu: Evo zašto je postao najčešćim danom za afere
Foto: 123RF

Prvi petak u prosincu posljednjih je godina prepoznat kao dan u kojem dramatično rastu aktivnosti ljudi sklonih izvanbračnim vezama. Taj fenomen — nazivaju ga 'Cheatmas' ili 'Nevjerni petak'

Prema podacima sa stranice specijalizirane za izvanbračne veze, pretraživanja i kontakti uoči tog petka porastu za oko 31 posto u odnosu na prosjek. Mnogi ga koriste kao priliku za posljednje tajne susrete prije nego što se obiteljski i blagdanski angažmani učine intenzivnima.

POGLEDAJ VIDEO: Testira

Pokretanje videa...

Testira 01:00
Testira | Video: KanalRi

Stručnjaci za odnose ističu da je taj porast razumljiv: ljudi pred kraj godine osjećaju pritisak da ispune očekivanja — božićne i novogodišnje obveze, okupljanja, darivanje, ugođaj. Za one koji planiraju aferu, upravo je “Cheatmas” savršen izgovor: kasne božićne zabave, kolege s posla, izgovori tipa blagdanskog shoppinga, sve postaje opravdanje — malo tko pita kamo ćete i zašto ste odsutni u prosincu. Tako se granica između “normalnog izlaska” i tajnog susreta lako gubi.

ŽENSKI SIGNALI 11 stvari koje žene rijetko kažu naglas, a žele da muškarci znaju
11 stvari koje žene rijetko kažu naglas, a žele da muškarci znaju

Jedna osoba koja je anonimno razgovarala za medije opisuje situaciju ovako: dok je narednih tjedana zauzeta obiteljskim okupljanjima, dječjim priredbama, blagdanskim ritualima — taj petak joj pruža “posljednju priliku”: kaže da je rekla suprugu da ide u božićnu kupovinu s prijateljicom, a u stvarnosti planira dugu večeru i nekoliko sati “s nekim tko je stvarno sluša”. Za mnoge, to je pokušaj da se dok rade sve za druge — supružnika, djecu, obitelj — barem nakratko vrate sebi.

Terapeuti za veze upozoravaju: uočljivi su neki “znakovi za uzbunu” ako vaš partner tog dana postane iznenada neobično nedostupan, pretjerano raspoložen za "kupovinu poklona" ili ima neuobičajeno detaljnu priču o poslu, kolegama ili obavezama. “Nevjerni petak” je dan kada se tajni i stvarni život sudaraju — iza blagdanske šminke i lažne dobre volje.

SVE ČEŠĆA POJAVA Jeste li financijski nevjerni? Evo kako vam to može uništiti vezu
Jeste li financijski nevjerni? Evo kako vam to može uništiti vezu

“Cheatmas” je uz to podsjetnik da nevjera nije nešto što se događa spontano — često je rezultat složenih okolnosti: pritiska obveza, stresa, želje za bijegom ili osjećaja vlastite izgubljenosti u rutini. U tom smislu, prvi petak u prosincu za mnoge postaje simbolično “zadnje slobodno vrijeme” prije nego što preuzmu uloge supruge, partnera, roditelja, domaćina.

Za one koji vrednuju transparentnost i povjerenje u vezama, ovaj fenomen nosi upozorenje — vrijeme je da se posvete razgovoru, provjeri bliskosti i postavljanju granica. Jer “nevjerna petak noć” možda je samo kap u moru problema koji veza može imati, ali samo iskrenost i otvorenost — prema sebi i partneru — mogu ublažiti rizik.

OD HRANE DO STRESA Navike koje će i najpohotnijim parovima ubiti želju za seksom
Navike koje će i najpohotnijim parovima ubiti želju za seksom

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su najomraženiji znakovi Zodijaka: Na kojem ste mjestu?
OD NAJVIŠE DO NAJMANJE OMRAŽENIH

Ovo su najomraženiji znakovi Zodijaka: Na kojem ste mjestu?

Neki horoskopski znakovi imaju lošu reputaciju, no to ne znači da su ti stavovi opravdani. Svi horoskopski znakovi imaju dobre i loše strane, samo su neki malo neshvaćeni
'Spavao sam s bakom (60) svog najboljeg prijatelja, zavela me sa samo tri riječi'
BILA JE USAMLJENA

'Spavao sam s bakom (60) svog najboljeg prijatelja, zavela me sa samo tri riječi'

Muškarac je anonimno otkrio je kako je završio u intimnoj vezi s bakom svog najboljeg prijatelja, i to nakon što ga je ona navodno izravno pitala bi li joj 'pomogao'
Dnevni horoskop za petak 5. prosinca: Lav je depresivan, Bik se dokazuje i dijeli savjete...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za petak 5. prosinca: Lav je depresivan, Bik se dokazuje i dijeli savjete...

Pročitajte dnevni horoskop za petak 5. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025