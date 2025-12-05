Čuvajte se prvog petka u prosincu: Evo zašto je postao najčešćim danom za afere

Prema podacima sa stranice specijalizirane za izvanbračne veze, pretraživanja i kontakti uoči tog petka porastu za oko 31 posto u odnosu na prosjek. Mnogi ga koriste kao priliku za posljednje tajne susrete prije nego što se obiteljski i blagdanski angažmani učine intenzivnima.

Stručnjaci za odnose ističu da je taj porast razumljiv: ljudi pred kraj godine osjećaju pritisak da ispune očekivanja — božićne i novogodišnje obveze, okupljanja, darivanje, ugođaj. Za one koji planiraju aferu, upravo je “Cheatmas” savršen izgovor: kasne božićne zabave, kolege s posla, izgovori tipa blagdanskog shoppinga, sve postaje opravdanje — malo tko pita kamo ćete i zašto ste odsutni u prosincu. Tako se granica između “normalnog izlaska” i tajnog susreta lako gubi.

Jedna osoba koja je anonimno razgovarala za medije opisuje situaciju ovako: dok je narednih tjedana zauzeta obiteljskim okupljanjima, dječjim priredbama, blagdanskim ritualima — taj petak joj pruža “posljednju priliku”: kaže da je rekla suprugu da ide u božićnu kupovinu s prijateljicom, a u stvarnosti planira dugu večeru i nekoliko sati “s nekim tko je stvarno sluša”. Za mnoge, to je pokušaj da se dok rade sve za druge — supružnika, djecu, obitelj — barem nakratko vrate sebi.

Terapeuti za veze upozoravaju: uočljivi su neki “znakovi za uzbunu” ako vaš partner tog dana postane iznenada neobično nedostupan, pretjerano raspoložen za "kupovinu poklona" ili ima neuobičajeno detaljnu priču o poslu, kolegama ili obavezama. “Nevjerni petak” je dan kada se tajni i stvarni život sudaraju — iza blagdanske šminke i lažne dobre volje.

“Cheatmas” je uz to podsjetnik da nevjera nije nešto što se događa spontano — često je rezultat složenih okolnosti: pritiska obveza, stresa, želje za bijegom ili osjećaja vlastite izgubljenosti u rutini. U tom smislu, prvi petak u prosincu za mnoge postaje simbolično “zadnje slobodno vrijeme” prije nego što preuzmu uloge supruge, partnera, roditelja, domaćina.

Za one koji vrednuju transparentnost i povjerenje u vezama, ovaj fenomen nosi upozorenje — vrijeme je da se posvete razgovoru, provjeri bliskosti i postavljanju granica. Jer “nevjerna petak noć” možda je samo kap u moru problema koji veza može imati, ali samo iskrenost i otvorenost — prema sebi i partneru — mogu ublažiti rizik.