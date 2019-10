Čuvari hrvatskih jabuka: Imaju 846 starih sorti i 10-ak novih

Maršanka, božićnica, kanada, bobovac i zelenika neke su od 846 starih sorti jabuka koje smo sakupili. Imamo starinske sorte i krušaka, šljiva, marelica, trešanja, višanja, drenka, mušmule, dunje, duda, ukupno 1400 stabala, pričaju Zdenka Horvatić i suprug Pavao Kovačić.

U Cvetkovcu, mjestu između Koprivnice i Ludbrega, imaju obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Stare hrvatske voćke. Sve je počelo prije devet godina kad su zasadili su prvih 20-ak sadnica starih jabuka različitih sorti.

- Tri godine smo intenzivno tražili stare sorte i proputovali skoro cijelu Hrvatsku. Sad ljudi znaju da sakupljamo stare sorte pa nam ih šalju, plemku i plod da vidimo kako će izgledati - rekla je Zdenka.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Jabuke su pronalazili na šumama, poljima... Kad bi pronašli kakvu novu voćku, popisali bi je i šifrirali te spremili u hladnjak. U ožujku bi je cijepili na podlogu ili sjemenjak, potom slijedi pinciranje, a voćka je nakon godinu dana spremna za prodaju.

- To su sadnice za male obiteljske voćnjake. Najviše ih je visine od metar do metar i pol - dodala je Zdenka.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Jabuke imaju plodove već od lipnja, kada dozrijevaju najranije sorte petrovača, pa beličica... Do kasno u jesen imaju plodova raznog voća iz hektara voćnjaka posađenog uz kuću. Sve ih ručno beru. Imaju svoju internetsku stranicu, na kojoj su fotografija svake sorte jabuke i opis. Na stranici su i kontakti na koje se mogu naručiti sadnice, voće ili sokovi, koje također sami rade. Zdenka smatra da sok od aronije ne bi smio biti skuplji od soka drugog bobičastog voća jer, kaže, aroniju treba samo pobrati, a s malinama ima više troškova.

- Ljudi nas nazovu, mi naberemo voće i pripremimo sokove pa dođu po njih. Mnogi nam se vraćaju i sve prodamo na kućnom pragu do Božića - rekla je Zdenka.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Ona i suprug su u voćnjaku od ranog jutra do mraka osim kad su kiša i snijeg. Izlet na kojem sakupljaju plemke voća nazivaju godišnjim odmorom. Grančice voćaka razmjenjuju s kolegama iz Srbije, Češke, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine... No ne razmišljaju o povećanju voćnjaka jer kažu da za to treba puno vremena, a oni više ne mogu toliko raditi.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Povezali su se sa zagrebačkim, osječkim i slovenskim Agronomskim fakultetom, pa su na imanju imali predavanja o starinskim sortama voćaka. Za zaštitu toga genetskog materijala zainteresirane su Zagrebačka i Koprivničko-križevačka županija. Pavao Kovačić je napisao i knjigu o domaćim jabukama i kruškama. Smatra da svatko tko ima komadić zemlje može posaditi voćku i brati zdrave plodove.

5 kuna stoji kilogram jabuka, a krušaka te ostalog voća, marelica, bresaka, dunja... je 10 kuna

stoji litra soka od aronije. Mnogi za njega traže više, a prijašnjih godina bio je i 120 kuna 35 kuna stoji sadnica stare sorte jabuka, a sadnice ostalog voća prodaju po 40 kuna

Na jednom stablu 120 sorti jabuka i 16 sorti krušaka

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Na isto stablo Pavao cijepi više sorti jabuka i voća, pa u voćnjaku imaju manje stabala nego sorti voća. Na jednom stablu je 120 sorti jabuka i 16 sorti krušaka. Stare jabuke nemaju stručni naziv nego po mjestu pronalaska, bivšem vlasniku, a jednu zovu poglavnikova. Priča kaže da ju je neki poglavnik darovao siromašnoj obitelji i jabuka je ostala poglavnikova.

