Čuvate li umake ispravno? Evo koji moraju u frižider, a koji ne

Zakonski su proizvođači dužni navesti smjernice za skladištenje svojih proizvoda. No, mnogi to uzimaju više kao preporuku i vode se nekom svojom logikom. U anketi koju je proveo portal Which, više od od trećine ljudi reklo je da nikada ne provjeravaju gdje se začini trebaju čuvati ili koliko dugo. Kako ta navika može biti opasna, za konačan vodič što držati gdje i koliko dugo, konzultirali su se stručnjake za hranu, uključujući registriranu dijetetičarku dr. Sarah Schenker.

Začini i umaci kojima je mjesto u hladnjaku

Majoneza: Nakon otvaranja, čuvajte u hladnjaku i upotrijebite unutar tri mjeseca, kaže etiketa. Stručnjaci napominju da, iako sadrži ocat, nema ga dovoljno da bi se mogla sigurno čuvati izvan hladnjaka. Hlađenje majoneze ograničit će rast bakterija koje ste mogli unijeti umakanjem pribora za jelo u staklenku.

Pesto: Etiketa kaže čuvati u hladnjaku dva tjedna nakon otvaranja. Stručnjaci se slažu. Orašasti plodovi u pestu mogu razviti plijesan koja proizvodi otrovne spojeve zvane mikotoksini - uključujući aflatoksin, opasnu bakteriju koja može uzrokovati ozbiljno oštećenje jetre. Problem je u tome što te toksine ne možete vidjeti, pa nećete ni znati jesu li tamo - ili jeste li ih jeli. Plijesan može biti teško vidjeti na pestu, posebno ako je riječ o zelenom.

Kremasti preljevi za salate: Etiketa kaže nakon otvaranja čuvati u hladnjaku i konzumirati unutar osam tjedana. Stručnjaci kažu da iako najčešće sadrže konzervans kalijev sorbat, kao i alkoholni ocat, sadrže i jaja. Ljudi ih često ostavljaju vani tijekom ljetnih zabava i roštilja. Najbolje je preliti dio u zdjelu za korištenje kako biste spriječili da cijela boca stoji na toplom.

Javorov sirup: Etiketa kaže da se treba nakon otvaranja čuvati u hladnjaku i upotrijebiti unutar četiri tjedna. Stručnjaci kažu da u svemu šo sadrži više od 60% šećera, šećer djeluje kao konzervans kako bi se spriječila mikrobna razgradnja.

Javorov sirup ima nešto manje, što omogućuje plijesni da se zadrži pa je hladnjak pravi izbor.

Tartar umak: Sadrži jaja pa ga svakako treba čuvati u hladnjaku. Također ima nisku kiselost i visok sadržaj vode, što mikroorganizmi vole. Dr. Schenker savjetuje da obavezno provjerite otvorene staklenke takozvanih "prigodnih" umaka, poput tartar umaka ili umaka od brusnica, prije nego što ih pojedete, jer je možda prošlo neko vrijeme otkako ste ih zadnji put koristili.

Što možete čuvati u ormariću

Kečap: Etiketa kaže kako nakon otvaranja bocu treba čuvati u hladnjaku i konzumirati unutar osam tjedana. Stručnjaci pak tvrde kako to nije nužno. Ne samo da sadrži ocat, već su rajčice prirodno kisele, što pomaže u očuvanju proizvoda u uvjetima sobne temperature.

- Ponekad ljudi drže kečap u hladnjaku, jednostavno zato što preferiraju hladan okus, ali inače ga ne treba hladiti - kaže dr. Schenker

Ovo može biti žestoko osporavano, ali u konačnici ovisi o vašim preferencijama, kućnom okruženju (na primjer, ako je vaša kuhinja hladna ili jako vruća) i koliko prostora imate.

Smeđi umak: Etiketa nema uputa o hlađenju. HP umak, primjerice, sadrži rajčice te konzervanse, uključujući sladni i alkoholni ocat, pa ga je u redu čuvati u ormaru, zajedno s kečapom.

Med: Uputa proizvođača je čuvati na sobnoj temperaturi. Stručnjaci se slažu i pojašnjavaju kako med prirodno sadrži konzervans vodikov peroksid. Ne samo to, već visok sadržaj šećera osmozom istiskuje vodu, stvarajući negostoljubivo okruženje za mikroorganizme – čak i na sobnoj temperaturi.

Umak od mente: Etiketa savjetuje nakon otvaranja čuvati u hladnjaku i upotrijebite unutar četiri tjedna. Stručnjaci pak kažu da je, nakon mente, drugi najzastupljeniji sastojak u ovom umaku alkoholni ocat koji djeluje kao konzervans, pa ga nije nužno čuvati u hladnjaku.

Dr. Schenker, međutim, upozorava da je ovo još jedan sastojak na koji treba paziti jer je to 'umak za prigode' koji bi godinama mogao stajati u vašim ormarićima. Zato ih je najbolje držati u hladnjaku ako ga ne planirate brzo iskoristiti te baciti ako se ne sjećate kada ste ih otvorili.

Maslinovo ulje: Proizvođači kažu da ga treba čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od topline i izravne sunčeve svjetlosti. Stručnjaci kažu da će čuvanje maslinovog ulja u hladnjaku uzrokovati njegovo stvrdnjavanje, stoga ga čuvajte u ormaru. Dr. Schenker kaže kako je ovo čisti sastojak, tako da ga ništa ne može kontaminirati, poput bakterija.

Soja sos: Prema uputama proizvođača treba ga nakon otvaranja čuvati u hladnjaku, no stručnjaci kažu da je hlađenje potrebno samo ako ste zabrinuti za dulje očuvanje kvalitete i okusa. Naime, sve s tako visokim udjelom soli je visoko očuvano.

Mango chutney: Još jedna stvar koju ćete, ako se držite uputa na etiketi staviti u hladnjak, no octena kiselina i visok udio šećera djeluju kao konzervansi kako bi se spriječila mikrobna razgradnja, pa chutney od manga ne treba hladiti.

- Poput kiselih krastavaca, i chutney od manga prošao je proces konzerviranja, tako da ne mora biti u hladnjaku - kaže dr. Schenker

Sladni ocat: Trebalo bi ga čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti. No, kako ocat ima neograničen rok trajanja na sobnoj temperaturi može se sigurno čuvati u ormaru godinama.

Worcestershire umak: Neki ljudi misle da se, budući da sadrži ribu, mora čuvati u hladnjaku nakon otvaranja. Međutim, budući da je već fermentirani proizvod, neće se pokvariti i u redu ga je čuvati u ormaru. Može se dogoditi da oksidira, posebno kako se približavate kraju boce i ulazi više zraka, no neće se pokvariti.

Umak od ljute paprike: Iako se preporučuje čuvanje u hladnjaku, može se sigurno čuvati u ormaru na sobnoj temperaturi.

Razlog je opet ocat koji je jedan od glavnih sastojaka u ovom umaku. Dr. Schenker kaže kako neki umaci od čilija također sadrže velike količine šećera, što daje dodatnu zaštitu.

Senf: Različite vrste senfa mogu se čuvati i u hladnjaku ili u ormaru – to je više stvar preferencija. Dr. Schenker kaže kako je izbor hladnjaka više radi očuvanja boje, koja se može promijeniti u toplijem okruženju.

