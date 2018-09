Da bi registrirale ime tvrtke na sud su morale nositi rječnik...

Ostala sam bez posla prije šest godina, preuzela stvar u svoje ruke i stvorila novi posao od nule, kaže Splićanka Marijana Jakić (41), direktorica tvrtke Mitella d.o.o. koja se bavi klimatizacijskim sustavima i instalacijama grijanja.

- Najjednostavnije je bilo upustiti se u nešto što dobro poznajem, u posao koji sam radila ranije za druge. Iako su u toj branši 99 posto slučajeva vlasnici firmi muškarci, skupila sam hrabrost i krenula - prisjeća se Marijana, koja je ranije radila kao komercijalist u tvrtki za klimatizaciju, gdje je stekla iskustva, no postala je tehnološki višak.

- Nemogućnost pronalaska posla natjerala me i da steknem fakultetsko obrazovanje. S 30 godina sam upisala ekonomiju, a s 34 sam već imala diplomu u ruci. Osnovala sam tvrtku te joj poželjela dati neobično ime. Naišla sam na pustinjski cvijet Mitella, koji raste u južnoj Aziji, a pri registraciji subjekta Trgovačkom sudu sam morala donijeti i rječnik kao dokaz o postojanju cvijeta, odnosno imena koje sam željela za tvrtku. Nakon toga svaki dan je postao učenje - kaže Jakić. U pokretanju posla pomoglo joj je Loyalty članstvo u Virtualnom ženskom poduzetničkom centru, nevladinoj platformi koja potiče razvoj poduzetništva, profitabilnost, kao i inicijative onih koji žele jednog dana biti sami svoji šefovi. Na njihovoj digitalnoj platformi poduzetnici diljem Hrvatske i regije nude svoje usluge i proizvode. Nakon gubitka posla Marijana je ozbiljno razmišljala i o odlasku u Finsku.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Puno jednostavnije bi mi bilo da sam napustila Hrvatsku. Iako to tad nisam shvaćala, sad razumijem koliko je teško biti poduzetnik u Hrvatskoj, pogotovo ako si žena, jer još prevladava uvjerenje da je ženama mjesto u kući. Trebalo bi staviti veći fokus na žensko poduzetništvo jer mi to zaslužujemo. Smatram da su žene organiziranije i da nam je puno lakše raditi, jer od malih nogu smo naučene u isto vrijeme obavljati više stvari - smatra Jakić, inače samohrani roditelj sad već dvoje odrasle djece. Od prvog dana uz nju je kolegica Marjana Uvodić, zadužena za prodaju i marketing.

- Na Mitella Facebook profilu Marijana svakodnevno piše šaljive objave, po čemu smo prepoznatljive i na ulici. Kod nekadašnjih poslodavaca zajedno smo osam mjeseci prodavale usisavače na terenu i shvatile kako izvrsno funkcioniramo kao tim. Imamo i timove koji za nas obavljaju montaže, servise i popravke klima-uređaja i centralnoga grijanja. Puno ulažem u edukaciju i posjećujemo seminare koji su vezani za našu djelatnost, jer samo se stalnom edukacijom može napredovati. Pri postavljanju ciljeva uvijek imam na umu da oni moraju biti dostižni jer će inače projekt propasti prije nego što se počne na njemu raditi. Cilj mi je povećati prodaju, ali fokus mi je na kvaliteti, jer smatram da kvantitet dugoročno vodi u propast. Osnovno pravilo dobro postavljenog cilja je da bude što konkretnije zamišljen, uz što jasnije definiranje svih važnih detalja - kaže Jakić.

Pozitivan stav

Svaki neuspjeh je put prema uspjehu. On je šansa da gurate svoje granice, jer ako niste probali, ne možete doživjeti neuspjeh, iz kojeg se puno nauči. Ako želite biti uspješni, morate imati pozitivan stav prema životu, smatra Jakić.

Foto: Dreamstime

Treba naučiti cijeniti pogreške

Da ponovo počinjem, vjerojatno bih radila iste pogreške iz neznanja. Na pogreškama se uči, sve one su me dovele do onoga gdje sam sad. Zadovoljna sam onim što sam postigla, ali s predanim radom bit će još bolje. Kad mi je teško i kad pomislim da neću uspjeti dalje, sjetim se citata: ‘Biti poduzetnik znači živjeti nekoliko godina na način na koji nitko ne želi da bi se proveo ostatak života na način na koji većina ne može’, zaključuje Marijana.