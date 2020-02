Da biste izbjegli zarazu u ovim situacijama morate prati ruke

Pranje ruku jedini je način da prevenirate zarazu virusima, bakterijama i drugim mikroorganizmima. Naravno, ruke ne možemo stalno održavati apsolutno čistima, no postoje situacije kada su sapun i topla voda, ili sredstva za njihovu dezinfekciju, neophodni.

Naime, nije svejedno kako perete ruke: Treba ih dobro nasapunati, pa trljati sapun između ruku 20-ak sekundi, tako da dohvatite sva mjesta na koja se bakterije mogu zavući, poput prostora između prstiju ili ispod noktiju, ali i 'izribate' nadlanice. Potom ih dobro isperite i posušite na zraku, ako je moguće, odnosno papirnatim ubrusom.

Stručnjaci Klinike Mayo pobrojali su neke od situacija u kojima ruke obavezno treba oprati prije nego krenete s drugim aktivnostima:

1. Nakon što ste dirali novac

Većina najčešće plaća kreditnim ili debitnim karticama, no ima situacija u kojima baratamo i gotovinom. Kad ste u toj situaciji, nastojte što prije oprati ruke. Naime, jedno testiranje novčanice od 1 dolara pokazalo je da se na novčanici nalaze stotine mikroorganizama, uključujući oralne i vaginalne bakterije, viruse te tragove kućnih ljubimaca.

Slična istraživanja pokazala su da kovanice mogu sadržavati patogene poput E.coli i salmonele. Imajte na umu da novčanice mogu kolati svijetom 10, 15, pa i više godina, te da cijelo to razdoblje skupljaju takav 'teret'.

2. Rukohvati, ručke i kvake

Foto: Getty Images

Nakon vožnje u javnom prijevozu, ili boravka na nekom mjestu gdje više ljudi dodiruje iste površine, obavezno perite ruke. Ne znate što je prljavije: rukohvati na pokretnim stepenicama, ručke u tramvaju, ili kvake na vratima kafića, ili toaleta u kafićima, na primjer.

3. Jelovnici u restoranima

Istraživači Sveučilišta u Arizoni na samo jednom jelovniku otkrili su više od 185.000 raznih mikroorganizama. Ne treba čuditi, s obzirom na to koliko ljudi tijekom godina uzme u ruku jedan takav jelovnik, nerijetko i s rukama prljavim od hrane, na koju se mikroorganizmi još jače lijepe.

4. Bilo što u liječničkoj čekaonici ili ordinaciji

Toliko ljudi s različitim bolestima prođe kroz čekaonicu kod liječnika da vas baš sa svakog predmeta, svake sitnice, vrebaju bolesti. Dovoljno je da ste samo dodirnuli stolac, ili prolistali časopis, naslonili se na pult za prijavu pacijenata, ili potpisali olovkom koju su koristili zaraženi pacijenti i slično.

5. Dirali ste životinje

Foto: Dreamstime

Stručnjaci kažu da ruke treba oprati svaki puta kad dirate životinje, pa čak i nakon igranja s vlastitim kućnim ljubimcima. Njih često smatramo čistima, jer brinemo o njima, no svakako bi trebalo oprati ruke. To podjednako vrijedi za druženje sa psima, koji izlaze u šetnju, kao i s mačkama, koje su uglavnom u kući.

6. Ekrane kojima upravljamo na dodir

Vaš mobitel spada u jedno od najvećih legla bakterija, no to se posebno odnosi na sve vrste ekrana na javnim mjestima. Na primjer, ruke obavezno treba oprati nakon što ste koristili neki kiosk za naručivanje hrane, u banci isprintali listić s brojem, ili se čekirali na za to predviđenom mjestu u zračnoj luci.

7. Daske za rezanje i kuhinjske spužve

Kuhinja je prepuna raznih klica. Prvo, u nju donosite svježu hranu i čistite je radi pohrane u hladnjak, režete namirnice prije kuhanja, držite tanjure s ostatcima hrane, spužvicama brišete ostatke hrane i slično. Jedno je istraživanje pokazalo da se na jednoj korištenoj kuhinjskoj spužvici može naći i preko 300 različitih mikroorganizama.

8. Olovke u uredima Foto: Thinkstock

Ako u nekom uredu gdje nešto trebate ispuniti ili potpisati koristiti posuđenu olovku, razmislite o tome koliko ju je ljudi koristilo prije vas. Istraživanje je pokazalo da na jednoj olovci može biti više bakterija nego na prosječnoj toaletnoj dasci. Dakle, odmah nakon što ste ju upotrijebili treba oprati ruke.

9. Dozatori i pumpice za sapun

Čak i kad perete ruke, možete pokupiti bakterije. Naime, dozatori za sapun, posebno čep koji je formiran kao pumpica, pa ju treba stisnuti da biste istisnuli malo sapuna, može biti prepun bakterija.

10. Sve u zračnoj luci ili na autobusnom kolodvoru

Gdje god putovali, mjesta na kojima se zadržavaju putnici prepuna su bakterija, pa treba imati na umu da takvim rukama ne smijemo dirati lice, odnosno da bi ih što prije trebalo oprati. Posebno imajte na umu da ne biste smjeli jesti na putu ako prethodno niste dezinficirali ruke, prenosi Reader's Digest.