Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZA MANJE LOMLJENJA

Da raste kao luda: Ovo je top 10 prirodnih ulja za bolji rast kose

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 4 min
Da raste kao luda: Ovo je top 10 prirodnih ulja za bolji rast kose
Foto: Dreamstime

Ulja poput ružmarina, paprene metvice, lavande i čajevca vrlo su koncentrirana. Uvijek ih razrijedite s baznim uljem kao što su kokosovo, jojobino ili maslinovo ulje

Prirodna ulja stoljećima se koriste za ljepšu i zdraviju kosu, a danas su, uz podršku znanosti, ponovno popularna kao učinkovita sredstva za poticanje rasta i jačanje vlasi. Bogata vitaminima, masnim kiselinama i antioksidansima, ova ulja prodiru duboko u folikule dlake, hrane vlasište i stvaraju optimalno okruženje za zdrav rast. Bilo da se borite s prorjeđivanjem, lomljenjem ili jednostavno želite potaknuti rast, ovo je 10 ulja koja znanost i tradicija preporučuju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

'Spa za kosu' je veliki hit, a sada je stigao i u Hrvatsku 00:51
'Spa za kosu' je veliki hit, a sada je stigao i u Hrvatsku | Video: 24sata Video

Svako ulje ima jedinstven sastav i svojstva, stoga je važno odabrati ono koje najbolje odgovara vašem tipu kose i problemima s kojima se suočavate.

1. Ulje ružmarina

Jedno od najistraženijih i najučinkovitijih ulja, ulje ružmarina, pokazalo se vrlo djelotvornim kod nasljednog gubitka kose, ali s manje iritacije vlasišta. Ono potiče cirkulaciju krvi u vlasištu, osiguravajući folikulima više kisika i hranjivih tvari. Također djeluje kao antioksidans i prirodno blokira hormon povezan s ispadanjem kose.

rosemary aromatherapy oil extract
Foto: marhero

2. Ricinusovo ulje

Poznato po svojoj gustoj teksturi, ricinusovo ulje bogato je posebnom masnom kiselinom koja poboljšava cirkulaciju i ima protuupalna svojstva. Hrani vlasište, jača korijen kose i smanjuje lomljenje, što omogućuje kosi da naraste duža i gušća. Zbog gustoće se često miješa s lakšim uljima.

UKOSNICE, PERLICE... Top frizure za posebne prigode koje laskaju baš svakoj dobi
Top frizure za posebne prigode koje laskaju baš svakoj dobi

3. Kokosovo ulje

Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj strukturi, kokosovo ulje jedno je od rijetkih koje prodire duboko u vlas kose. Time sprječava gubitak proteina, ključnog za čvrstoću i strukturu kose. Istraživanja pokazuju da hidratizira vlasište i djeluje kao prirodni regenerator, čineći kosu mekšom i sjajnijom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Ulje sjemenki bundeve

Ovo ulje sve više dobiva na popularnosti zbog snažnih dokaza o njegovoj učinkovitosti. Bogato je beta-sitosterolom, spojem koji djeluje kao prirodni blokator DHT-a. Jedna studija pokazala je da su muškarci s androgenom alopecijom koji su uzimali dodatke s uljem sjemenki bundeve imali 40% povećanje broja vlasi.

5. Jojobino ulje

Struktura jojobinog ulja nevjerojatno je slična prirodnom sebumu koji proizvodi naše vlasište. Zbog toga ga koža lako upija, a ono pomaže u hidrataciji i balansiranju proizvodnje masnoće bez začepljivanja folikula. Bogato je vitaminima E i B-kompleksom koji jačaju kosu i sprječavaju njezino lomljenje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

6. Ulje paprene metvice

Glavni sastojak ovog esencijalnog ulja je mentol, koji pri nanošenju uzrokuje osjećaj hlađenja i poboljšava protok krvi u vlasištu. Bolja cirkulacija znači bolju prehranu folikula, što može rezultirati bržim i jačim rastom kose. Preliminarne studije sugeriraju da ulje paprene metvice može potaknuti brži rast kose.

7. Arganovo ulje

Poznato kao "tekuće zlato", arganovo ulje bogato je antioksidansima, vitaminom E i esencijalnim masnim kiselinama. Stvara zaštitni sloj na kosi koji je štiti od oštećenja uzrokovanih toplinskim oblikovanjem i vanjskim utjecajima. Smanjuje lomljenje i pucanje vrhova, omogućujući kosi da zadrži dužinu.

Argan oil on wooden background. Argan nuts and seeds, for cosmetic and beauty products. Natural argan fruit from Morocco.
Foto: Tetiana Troichenko

8. Ulje lavande

Osim umirujućeg mirisa, ulje lavande ima antimikrobna svojstva koja pomažu u održavanju zdravlja vlasišta. Istraživanja sugeriraju da može potaknuti rast kose, a jedna studija o alopeciji areati pokazala je značajno poboljšanje kod ispitanika koji su koristili mješavinu ulja lavande, ružmarina i cedra.

9. Ulje čajevca

Zbog svojih snažnih antifungalnih i antibakterijskih svojstava, ulje čajevca idealno je za održavanje zdravlja vlasišta. Pomaže u čišćenju začepljenih folikula, smanjuje perut i umiruje iritacije, stvarajući tako zdravo okruženje neophodno za nesmetan rast kose.

10. Maslinovo ulje

Bogato oleinskom kiselinom, antioksidansima i vitaminom E, maslinovo ulje dubinski hrani i vlaži suhu i oštećenu kosu. Djeluje kao emolijens, zaglađuje kutikulu vlasi i zaključava vlagu, dajući kosi sjaj i mekoću.

Foto: DREAMSTIME

Kako pravilno koristiti ulja za kosu?

Da biste postigli najbolje rezultate, ključna je pravilna i redovita primjena.

Razrijedite esencijalna ulja: Ulja poput ružmarina, paprene metvice, lavande i čajevca vrlo su koncentrirana. Uvijek ih razrijedite s baznim (nosivim) uljem kao što su kokosovo, jojobino ili maslinovo ulje (nekoliko kapi esencijalnog ulja na žlicu baznog ulja).

Masirajte vlasište: Nježno umasirajte ulje vrhovima prstiju u vlasište kružnim pokretima 5-10 minuta. Masaža potiče cirkulaciju i poboljšava apsorpciju ulja.

Vrijeme djelovanja: Ostavite ulje da djeluje najmanje 30-60 minuta. Za intenzivniji tretman, možete ga ostaviti preko noći, štiteći jastuk kapom za tuširanje ili ručnikom.

PRAVILNA NJEGA Pranje kose zimi: Stručni savjeti za njegu u hladnim mjesecima
Pranje kose zimi: Stručni savjeti za njegu u hladnim mjesecima

Temeljito isperite: Nakon tretmana, kosu temeljito operite blagim šamponom. Možda će biti potrebna dva šamponiranja kako biste uklonili sve ostatke ulja.

Budite dosljedni: Za vidljive rezultate koristite uljne tretmane jednom do dva puta tjedno. Strpljenje je ključ, jer prirodnim procesima treba vremena.

Uključivanjem ovih prirodnih ulja u svoju rutinu njege, ne samo da potičete rast kose, već joj pružate i dubinsku njegu koja rezultira jačim, sjajnijim i zdravijim vlasima od korijena do vrhova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Grickalice i slatkiši kojima ne mogu odoljeti: Rak voli perece, Riba se guši u macaronsima...
SLAŽETE SE?

Grickalice i slatkiši kojima ne mogu odoljeti: Rak voli perece, Riba se guši u macaronsima...

Slatke poslastice poput pralina ili slane grickalice poput kokica - bez obzira na izbor, užina je svima omiljeni obrok u danu, a vaš horoskopski znak otkriva koja vam je najdraža
Dnevni horoskop za subotu 13. prosinca: Vage su pristupačne, Lavovi pružite ruku pomirenja
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za subotu 13. prosinca: Vage su pristupačne, Lavovi pružite ruku pomirenja

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 13. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Numerolozi: Evo što vam 2026. donosi prema datumu rođenja
GODINA VELIKIH PROMJENA

Numerolozi: Evo što vam 2026. donosi prema datumu rođenja

Nova godina je pred vratima, pa se možda pitate što vam donosi 2026. Nakon što ste prebrodili izazovniju 2025., možda ćete biti pomalo zabrinuti zbog onoga što numerologija ima za reći o energiji 2026. Srećom, ona obećava biti okrepljujuća i inspirativna

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025