Zima svake godine mijenja način na koji se odnosimo prema njezi kose, jer ono što tijekom toplijih mjeseci funkcionira bez problema često postaje nedostatno čim temperature padnu
Pranje kose zimi: Stručni savjeti za njegu u hladnim mjesecima
Zimski mjeseci često donose promjene u stanju kose, hladan zrak i vjetar izvana, a suhi zrak iz grijanim prostora iznutra, zajednički dovode do isušivanja, elektriziranja i osjetljivog vlasišta. Zato je korisno prilagoditi rutinu pranja i njege jednostavnim, praktičnim koracima koji ublažavaju sezonske poteškoće.
Pravilna njega u par koraka - prvi je izbor šampona
Prvi je korak izbor blažeg, hidratantnog šampona. Tijekom zime vlasište brže gubi vlagu, pa formule bez agresivnih tenzida ili s dodatkom ulja i biljnih ekstrakata mogu pomoći u smirivanju iritacije.
Jednako je važno i ne pretjerivati s učestalošću pranja, jer se kosa u hladnijim mjesecima sporije masti; većini će odgovarati ritam od dva do tri pranja tjedno. Nakon šamponiranja, preporučljivo je uvesti redovitu upotrebu regeneratora, a jednom tjedno i hranjive maske koju treba nanositi prvenstveno na dužinu i vrhove.
Ispiranje i problem s vrućom vodom
Pranje mlakom vodom također može napraviti razliku, jer vruća voda dodatno isušuje vlasište. Završno ispiranje hladnijom vodom pomaže zagladiti kutikulu i ostaviti kosu podatnijom.
Budući da se kosa zimi sporije suši, mnogi češće posežu za fenom, no toplinske uređaje treba koristiti umjereno. Sušenje je najbolje obavljati na nižoj temperaturi i uz prethodnu primjenu zaštite od topline.
Sušila, pegle i ostali aparati izuzetno isušuju lasi
Izlazak na hladnoću s mokrom ili vlažnom kosom nije preporučljiv jer su vlažne vlasi sklonije pucanju.
Mehaničko oštećenje može uzrokovati i trenje o grublje materijale, pa kape s mekšom podstavom predstavljaju jednostavnu prevenciju elektriziranja i lomljenja kose. Ne treba zaboraviti ni na njegu vlasišta, jer su zatezanje i suhoća česti u ovom razdoblju.
Dodatna njega kose doprinosi njezinom zdravlju i ljepoti
Lagani tonici ili ulja mogu pomoći u održavanju ravnoteže bez opterećivanja korijena.
U konačnici, zimska rutina ne zahtijeva velike promjene, nego dosljednost u nekoliko osnovnih koraka. Tako se jednostavno može održati zdrava i njegovana kosa unatoč zimskim uvjetima.
