Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
PRAVILNA NJEGA

Pranje kose zimi: Stručni savjeti za njegu u hladnim mjesecima

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Pranje kose zimi: Stručni savjeti za njegu u hladnim mjesecima
Foto: Ihar Ulashchyk

Zima svake godine mijenja način na koji se odnosimo prema njezi kose, jer ono što tijekom toplijih mjeseci funkcionira bez problema često postaje nedostatno čim temperature padnu

Zimski mjeseci često donose promjene u stanju kose, hladan zrak i vjetar izvana, a suhi zrak iz grijanim prostora iznutra, zajednički dovode do isušivanja, elektriziranja i osjetljivog vlasišta. Zato je korisno prilagoditi rutinu pranja i njege jednostavnim, praktičnim koracima koji ublažavaju sezonske poteškoće. 

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Pravilna njega u par koraka - prvi je izbor šampona 

Prvi je korak izbor blažeg, hidratantnog šampona. Tijekom zime vlasište brže gubi vlagu, pa formule bez agresivnih tenzida ili s dodatkom ulja i biljnih ekstrakata mogu pomoći u smirivanju iritacije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Proces tretmana za kosu 04:15
Zagreb: Proces tretmana za kosu | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Jednako je važno i ne pretjerivati s učestalošću pranja, jer se kosa u hladnijim mjesecima sporije masti; većini će odgovarati ritam od dva do tri pranja tjedno. Nakon šamponiranja, preporučljivo je uvesti redovitu upotrebu regeneratora, a jednom tjedno i hranjive maske koju treba nanositi prvenstveno na dužinu i vrhove.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Ispiranje i problem s vrućom vodom

Pranje mlakom vodom također može napraviti razliku, jer vruća voda dodatno isušuje vlasište. Završno ispiranje hladnijom vodom pomaže zagladiti kutikulu i ostaviti kosu podatnijom.

Budući da se kosa zimi sporije suši, mnogi češće posežu za fenom, no toplinske uređaje treba koristiti umjereno. Sušenje je najbolje obavljati na nižoj temperaturi i uz prethodnu primjenu zaštite od topline.

Foto: yaroslav astakhov

Sušila, pegle i ostali aparati izuzetno isušuju lasi 

Izlazak na hladnoću s mokrom ili vlažnom kosom nije preporučljiv jer su vlažne vlasi sklonije pucanju.

USPJEŠNA INFLUENCERICA FOTO Njezini fanovi uvjereni su da su da ima najljepše grudi na svijetu - što vi mislite?
FOTO Njezini fanovi uvjereni su da su da ima najljepše grudi na svijetu - što vi mislite?

Mehaničko oštećenje može uzrokovati i trenje o grublje materijale, pa kape s mekšom podstavom predstavljaju jednostavnu prevenciju elektriziranja i lomljenja kose. Ne treba zaboraviti ni na njegu vlasišta, jer su zatezanje i suhoća česti u ovom razdoblju.

Dodatna njega kose doprinosi njezinom zdravlju i ljepoti 

Lagani tonici ili ulja mogu pomoći u održavanju ravnoteže bez opterećivanja korijena.

Foto: KOSTIANTYN POSTUMITENKO

U konačnici, zimska rutina ne zahtijeva velike promjene, nego dosljednost u nekoliko osnovnih koraka. Tako se jednostavno može održati zdrava i njegovana kosa unatoč zimskim uvjetima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Najpopularnija muška imena 2025.: Evo koje ime je na vrhu
NAJTRAŽENIJA IMENA

Najpopularnija muška imena 2025.: Evo koje ime je na vrhu

Prema podacima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, početak 2025. godine donio je nastavak prepoznatljivih trendova u imenovanju novorođenih dječaka u Hrvatskoj
Veliki tjedni horoskop: Biku je povećana napetost u vezi, Ribe će biti izuzetno strastvene
OD 23.11. DO 29.11.

Veliki tjedni horoskop: Biku je povećana napetost u vezi, Ribe će biti izuzetno strastvene

Zvijezde nam ovog tjedna donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025