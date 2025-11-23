Pranje kose zimi: Stručni savjeti za njegu u hladnim mjesecima

Zimski mjeseci često donose promjene u stanju kose, hladan zrak i vjetar izvana, a suhi zrak iz grijanim prostora iznutra, zajednički dovode do isušivanja, elektriziranja i osjetljivog vlasišta. Zato je korisno prilagoditi rutinu pranja i njege jednostavnim, praktičnim koracima koji ublažavaju sezonske poteškoće.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Pravilna njega u par koraka - prvi je izbor šampona

Prvi je korak izbor blažeg, hidratantnog šampona. Tijekom zime vlasište brže gubi vlagu, pa formule bez agresivnih tenzida ili s dodatkom ulja i biljnih ekstrakata mogu pomoći u smirivanju iritacije.

Pokretanje videa... 04:15 Zagreb: Proces tretmana za kosu | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Jednako je važno i ne pretjerivati s učestalošću pranja, jer se kosa u hladnijim mjesecima sporije masti; većini će odgovarati ritam od dva do tri pranja tjedno. Nakon šamponiranja, preporučljivo je uvesti redovitu upotrebu regeneratora, a jednom tjedno i hranjive maske koju treba nanositi prvenstveno na dužinu i vrhove.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Ispiranje i problem s vrućom vodom

Pranje mlakom vodom također može napraviti razliku, jer vruća voda dodatno isušuje vlasište. Završno ispiranje hladnijom vodom pomaže zagladiti kutikulu i ostaviti kosu podatnijom.

Budući da se kosa zimi sporije suši, mnogi češće posežu za fenom, no toplinske uređaje treba koristiti umjereno. Sušenje je najbolje obavljati na nižoj temperaturi i uz prethodnu primjenu zaštite od topline.

Foto: yaroslav astakhov

Sušila, pegle i ostali aparati izuzetno isušuju lasi

Izlazak na hladnoću s mokrom ili vlažnom kosom nije preporučljiv jer su vlažne vlasi sklonije pucanju.

Mehaničko oštećenje može uzrokovati i trenje o grublje materijale, pa kape s mekšom podstavom predstavljaju jednostavnu prevenciju elektriziranja i lomljenja kose. Ne treba zaboraviti ni na njegu vlasišta, jer su zatezanje i suhoća česti u ovom razdoblju.

Dodatna njega kose doprinosi njezinom zdravlju i ljepoti

Lagani tonici ili ulja mogu pomoći u održavanju ravnoteže bez opterećivanja korijena.

Foto: KOSTIANTYN POSTUMITENKO

U konačnici, zimska rutina ne zahtijeva velike promjene, nego dosljednost u nekoliko osnovnih koraka. Tako se jednostavno može održati zdrava i njegovana kosa unatoč zimskim uvjetima.