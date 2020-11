'Da sam znala izrekla bih neke od ovih bračnih zavjeta svom suprugu na dan vjenčanja'

Novinarka Michelle Horton napisala je članak o tome kako žali što na dan svog vjenčanja nije svom zaručnika rekla neke ljepše i bolje bračne zavjete, ali je izdvojila onih 15 koje bi rekla da može vratiti vrijeme

<p>Prije šest godina u prosincu, ja i moj zaručnik stavljali smo si vjenčano prstenje na ruke. Na sebi sam imala smeđu haljinu, jedinu haljinu koja mi je stajala jer sam bila u osmom mjesecu trudnoće, a on je imao ležernu košulju na kopčanje. Izgovorili smo jedno drugom klasične riječi, 'u dobru i zlu, u bolesti i zdravlju'. I to je bilo otprilike to. Vjenčali smo se, piše <strong>Michelle Horton</strong>, novinarka za <a href="https://www.yourtango.com/2014238874/15-marriage-vows-i-should-have-made-to-my-husband" target="_blank">Your Tango.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Nastavila je ovako:</p><p>Da budem iskrena, bračni zavjeti bili su sredstvo za postizanje cilja, kraj je bio vjenčani list, a zatim nova tročlana obitelj s jednim prezimenom. No rekli smo sami sebi da ćemo i zajedno kroz pakao, koji je, kako se čini, brzo pokucao na naša vrata. Zajedno smo prošli kroz teška vremena, kroz siromaštvo i neke ozbiljne bolesti. Kroz sve to smo vidjeli ljubav.</p><p>Saznali smo više o sebi i našem partnerstvu nego što smo ikad očekivali. Pretpostavljam da to ima smisla, zar ne? Možda je jedini način da stvarno shvatite brak proći kroz jedan. Ali kako onda možemo obećati nešto što nismo iskusili?</p><p>Znajući ono što sada znam, s pravom mogu reći kako su bračni zavjeti važni. Podsjećaju nas da se i dalje držimo zajedno kroz sve. No bračni zavjeti nekad mogu biti i malo previše uzvišeni i nimalo slični stvarnosti. Često ne odražavaju stvarna obećanja koja su potrebna svakom paru.</p><p>Kada bih ponovila svoje vjenčanje, neke od ovih bračnih zavjeta bih iskoristila.</p><h2>Evo bračnih zavjeta koje sam možda trebala dati na dan vjenčanja:</h2><p>1. Obećavam da ću te poticati, podržavati i vjerovati u tebe. Obećavam da ću reći: 'Da, ti to možeš!', Prepoznati ću tvoju snagu, uvidjeti tvoj potencijal, pogotovo kad to sam ne možeš vidjeti. Zašto bismo trebali biti s nekim tko nas samo kritizira i čini manjima?</p><p>2. Obećavam da ću s tobom i o tebi razgovarati s ljubaznošću i suosjećanjem. Jer istinska suština ljubavi je dobrota. Ako nije ljubazna, onda nije ni ljubav.</p><p>3. Obećavam da ću se voljeti onoliko koliko volim tebe i nadam se da mi možeš obećati isto jer se nikada ne možemo istinski voljeti ako ne možemo voljeti sebe.</p><p>4. Obećavam da ću poštivati ​​tvoje granice i očekujem isto zauzvrat. Oboje ćemo zbog toga biti zdraviji i sretniji.</p><p>5. Obećavam da te nikad neću namjerno povrijediti, a očekujem isto zauzvrat jer ljubav je uzajamnost.</p><p>6. Obećavam da ću te slušati otvorenog uma i otvorenog srca.</p><p>7. Obećavam da ću ti dopustiti da budeš najbolja verzija sebe i odstupiti ću ako ti ometam dobrobit.</p><p>8. Obećavam da će tvoje tajne i tvoja ranjivost biti sigurna sa mnom.</p><p>9. Obećavam da ću ti oprostiti ono što jesi i oprostiti sebi svoje mane i nedostatke.</p><p>10. Obećavam da ću u ovom trenutku poštovati tvoje snove i strahove i shvatiti tko si, a ne tko želiš da budeš.</p><p>11. Obećavam da ću imati strpljenja kroz mračna vremena. Tama uvijek dolazi i uvijek je privremena.</p><p>12. Obećavam da ću odvojiti vrijeme za tebe.</p><p>13. Obećavam da nikad neću bilježiti rezultat. Vaga neće uvijek biti savršeno uravnotežena, i to je u redu.</p><p>14. Obećavam da ću odabrati ljubav ... Čak i kad imam osjećaj da je nema.</p><p>15. I ako jednog dana shvatimo da je najbolji izbor u našem braku razdvojiti se, krenuti različitim smjerovima, obećavam da ću s tim biti u redu. Iako nikada neću zaprijetiti razvodom iz ljutnje ili straha, obećavam da ću biti iskrena u pogledu zdravlja našeg braka i da ću uvijek u srcu držati ljubav i dobrotu prema tebi.</p>