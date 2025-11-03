Daiwa 25 Tournament SLR Feeder

Serija Daiwa Tournament, predstavljena još 1998., i danas je sinonim za naprednu tehnologiju i stabilne performanse na jezerima i rijekama. Na MatchFishing.hr u Čakovcu dostupni su odabrani modeli i zamjenski vrhovi, uz besplatno slanje za narudžbe iznad €50,00 unutar Hrvatske.

Zašto je ovaj feeder štap mjerilo preciznosti

Preciznost zabačaja i čitljivost griza ključni su u feeder ribolovu. Kod modela Tournament SLR to se postiže kombinacijom modernih materijala i promišljenog dizajna:

Karbonska struktura HVF nanoplus donosi krutost bez viška mase, pa je štap živ i brz u povratku.

Konstrukt X45X Full Shield stabilizira blank i smanjuje uvijanje pri opterećenju, što povećava točnost dalekih zabačaja.

SeaGuide TDG vodilice i Fuji VSS držač role osiguravaju pouzdano klizanje najlona i čvrst, ergonomski hvat.

Rezultat je feeder štap koji zadržava finu osjetljivost vrha, ali ne odustaje od rezerve snage potrebne za vođenje ribe na bržem toku ili pri korištenju težih hranilica.

Modeli i varijante za svaku vodu

Tournament-S Feeder: provjerena svestranost

Serija Tournament-S Feeder ostaje omiljen izbor mnogih ribolovaca koji traže dobar feeder u širokom rasponu dužina i težina bacanja. Dostupne su duljine 10', 11', 12', 12'6" i 13'6", s težinama bacanja 30 g, 40 g, 50 g, 100 g i 120 g. Preporučena snaga najlona kreće se od 2–8 lb ili 4–10 lb ovisno o modelu. Cijena na MatchFishing.hr počinje od €535,00 (sniženo s €585,00).

Cjenik varijanti:

TNSF10Q-AU – 10', 30 g, 2–8 lb

TNSF11Q-AU – 11', 40 g, 2–8 lb

TNSF12Q-AU – 12', 50 g, 2–8 lb

TNSF126Q-AU – 12'6", 100 g, 4–10 lb

TNSF136Q-AU – 13'6", 120 g, 4–10 lb

Ovi modeli pružaju odličan omjer osjetljivosti i kontrole, osobito kada je cilj precizan ulov bijele ribe na srednjim udaljenostima.

Tournament SLR Feeder: natjecateljski domet i kontrola

Za ribolovce koji žele dodatni domet, brži povrat i stabilnost pri zabačajima kroz vjetar, tu je Daiwa TOURNAMENT SLR FEEDER. Dužine se protežu od 10' do 14', a težine bacanja od 75 g do 180 g (ovisno o varijanti). U pakiranju su dvije dodatne špice, 2.5 oz i 4 oz, što olakšava prilagodbu uvjetima. Cijena počinje od €578,30 (sniženo s €642,60).

Varijante prema modelu:

10' 75 g (TNSLRF1002Q-BU)

11' 90 g (TNSLRF1102Q-BU)

12' 120 g (TNSLRF1202Q-BU)

12' 120 g, 3 sekcije (TNSLRF1203Q-BU)

13' 150 g, 3 sekcije (TNSLRF1303Q-BU)

14' 180 g, 3 sekcije (TNSLRF1403Q-BU)

Posebno istaknuta konfiguracija je Daiwa 25 Tournament SLR Feeder po cijeni €619,00 (sniženo s €650,00), trenutno na popustu. Odlikuje je vrlo siguran transportni sklop, brza akcija i fino doziranje snage pri zamaranju krupnije ribe.

Zamjenski vrhovi: fina prilagodba osjetljivosti

Preciznost u feeder ribolovu često ovisi o pravom vrhu.

Daiwa Q/TIP TN SLR – originalni zamjenski vrhovi s bojama po snazi i ravnomjernom krivuljom savijanja. Cijena je €41,70. Dostupne snage i boje:

1.5 oz – narančasta (TN SLRO)

2 oz – bijela (TN SLRW)

2.5 oz – zelena (TN SLRG)

3 oz – žuta (TN SLRY)

5 oz – crvena (TN SLRR)

Kompatibilnost: Tournament LD Feeder, Cast'izm Feeder, SLR-AU/BU modeli.

Daiwa Quiver Red Ninja X Feeder – za Ninja X štapove, visoka osjetljivost za preciznu detekciju grizeva, čvrsta konstrukcija. Cijena od €12,00. Varijante pokrivaju različite duljine i testove, uključujući modele za 220 g/360 cm, 220 g/390 cm, 40–120 g, 80 g i 50–150 g.

Za mirne vode i oprezniji griz birajte mekši vrh (1.5–2 oz), dok na rijeci i pri težim hranilicama bolje radi 3–5 oz zbog stabilnosti i čitljivijeg indikatora.

Kako odabrati dobar feeder za svoj teren

Ako lovite na jezeru s kraćim zabačajima, 10'–11' i manja težina bacanja (30–50 g) pružaju najviše osjetljivosti i preciznosti na kratkoj do srednjoj distanci.

Za univerzalan pristup na većini komercijalnih voda, 12' je zlatna sredina: dovoljno dometa, kontrola ulova i dobra akcija pri korištenju hranilica srednje težine.

Na rijeci s jačim tokom, 12'6"–14' i veća težina bacanja (100–180 g) olakšavaju držanje sistema na mjestu i omogućuju oštre, kontrolirane kontre.

Obratite pozornost na snagu najlona: modeli 2–8 lb ciljaju finiji ribolov i opreznu ribu, dok 4–10 lb daje rezervu za brži tok i krupnije primjerke.

Balans s rolnom je ključan: dobro izbalansiran set smanjuje zamor, povećava preciznost i daje konzistentne zabačaje metar po metar.

Detalji koji donose više ulova

Ujednačena akcija blanka pomaže kod amortizacije bijega ribe uz tanke predveze, a brzi povrat vrha vraća preciznost serijskih zabačaja. Tanke vodilice doprinose daljini i ravnomjernom opterećenju, dok se osjetljivost vrha pretvara u jasne, čitljive signale i na sitne grizove. U praksi to znači manje promašaja i sigurnije vođenje ribe do podmetača.

MatchFishing.hr: pouzdana adresa za feeder opremu

MatchFishing.hr donosi pažljivo odabranu ponudu feeder štapova, zamjenskih vrhova i dodatne opreme, uz redovito ažuriranje asortimana i atraktivne popuste. Kupci u Hrvatskoj ostvaruju besplatno slanje za narudžbe veće od €50,00, što olakšava odabir idealne kombinacije dužine, akcije i vrha za svaki teren i ciljanu ribu. Uspješan feeder ribolov počinje pravim štapom, a Daiwa Tournament linija ostaje pouzdan izbor kada su preciznost, svestranost i kontrola na prvom mjestu.