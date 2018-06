Dajte svojim grudima slobodu: Prednosti nenošenja grudnjaka

Na Sveučilištu Besançon u Francuskoj provedeno je istraživanje koje je trajalo 15 godina i stručnjaci su otkrili da su mišići u grudima čvršće ako se grudnjak ne nosi. U njemu je sudjelovalo 320 žena u dobi od 18 do 35 godina.

- Nenošenje grudnjaka rezultira stvaranjem veće količine mišićnog tkiva u grudima kako bi im se osigurala prirodna potpora. Ako ta potpora nije prirodna, već grudi pridržava grudnjak, tada mišići slabe, a to u konačnici vodi do toga da se grudi brže objese - objasnio je profesor Jean-Denis Rouillon, voditelj istraživanja, a prenosi Medical News Today.

Profesor je otkrio kako žene koje nikada nisu nosile grudnjak imaju bradavice u prosjeku sedam milimetara više u odnosu na one koje grudnjak nose redovito. To je dokaz da im se grudi nisu toliko objesile kao onim ženama koje grudnjak koriste.

Ipak, ovaj stručnjak upozorava kako neke žene ne bi trebale odbaciti korištenje grudnjaka istog časa.

- Recimo, žene starije od 45 godina, prekomjerne tjelesne težine sa dvoje djece iza sebe neće imati koristi od prestanka nošenja grudnjaka - rekao je.

Naglasio je kako je ovo istraživanje pokazalo da koristi od prestanka nošenja grudnjaka mogu imati mlađe žene - grudi ime se neće objesiti, naprotiv - biti će čvršće.

Osim što se neće toliko objesiti i osjećaj nakon skidanja grudnjaka je odličan, postoje još neki konkretni zdravstveni razlozi zašto ga je dobro nositi što manje. Jedan od njih je činjenica kako grudnjak stvara pritisak na sitne limfne žilice u grudima i oko njih što može dovesti do nakupljanja toksičnih tekućina koje bi inače slobodno prolazile i izlazile iz tijela.

Uz to ometa i protok kroz ostale žile pa je time onemogućen normalan prolaz kisika i hranjivih tvari, što nikako ne može biti dobro za zdravlje. To posebno vrijedi za nošenje grudnjaka neodgovarajuće veličine, preciznije - premalenog. Naime, studija Sveučilišta Portsmouth u Velikoj Britaniji otkrila je da neke žene oštećuju grudi jer nose krivu veličinu grudnjaka.

Stručnjaci kažu kako nakupljanje toksina u dojkama možda može biti povezano s nastankom cisti. To u težim slučajevima, prema nekim istraživanjima, može povećati rizik od nastanka raka dojke, prenosi The Earth Child. Kažu kako su otkrili kako žene u siromašnijim zemljama, koje ne nose grudnjake, manje obolijevaju od raka dojke.

Također, primijetili su kako žene nose istu veličinu grudnjaka i neposredno pred menstruaciju - kad većini dojke nateknu zbog ženskog spolnog hormona estrogena. Tad zbog nošenja grudnjaka pritisak na limfne kanaliće postaje još intenzivniji. U tom bi periodu bilo poželjno nositi veći model.

Savjetuju ženama kako bi se grudnjak trebale skidati što češće, odnosno ne bi ga trebale nositi kod kuće, na spavanju itd. Iako, idealno bi bilo ne nositi ga uopće, ali mnoge žene si ne mogu priuštiti taj luksuz jer žele da im grudi izgledaju što bolje je moguće.

U tom slučaju, dobro je nakon skidanja grudnjaka dojke izmasirati kako bi se poboljšao protok tekućina u njima. Masaža mora biti nježna - prstima se masira dio oko bradavice pa prema krajevima dojke, u svim smjerovima.

Ipak, nošenje grudnjaka ima i svojih prednosti kada su žene s velikim grudima u pitanju. Grudnjak im daje dobru potporu, onemogućava udaranje dojki jedna u drugu, popravlja držanje...

Ova žena ne nosi grudnjak baš nikada

Gina M. Florio je učiteljica joge iz Velike Britanije koja je odlučila potpuno izbaciti grudnjake iz svojeg života. Kaže da je prvi grudnjak za trening na sebe stavila s 12 godina, dečki su joj se rugali zbog toga, a ona je završila u kupaonici sa suzama u očima.

Majka ju je uvjeravala kako će joj se grudi objesiti do 30. godine života ne bude li ga nosila svaki dan. I što će, poslušala je majku i nosila ga, ali mrzila je, kaže, osjećaj koji joj je pružao. Stezao ju je, izazivao svrab, borila se s kopčama itd.

- Pitala sam se kako bilo koje ljudsko biće može dopustiti da ga nešto takvo opterećuje do kraja života. Ali, ipak sam ga nosila iz dana u dan u školu i na satove plesa klase, a u isto vrijeme sam u sebi gunđala i bila nezadovoljna zbog toga - ispričala je i dodala kako ima male grudi.

To je smatrala svojom manom, a grudnjaci su je na to podsjećali svaki dan, prenosi piše Bustle.

Sve se promijenilo nakon što se prije pet godina preselila u Australiju. Tamo se osjećala slobodnije nego u Velikoj Britaniji i nekako je spontano izbacila nošenje grudnjaka iz svojeg života. Kaže da ima šest dobrih razloga zašto više nikad neće staviti grudnjak na sebe.

Dojke su joj zdravije

Nije dobar za zdravlje dojki jer sputava cirkulaciju u njima, kao i pravilan rad limfnih kanala. To može uzrokovati nakupljanje otrovnih tvari i nastanak cisti.

Osim toga, stručnjaci kažu da je pogrešno vjerovanje kako će se objesiti bez grudnjaka. Naprotiv, tkivo u grudima će ojačati bez umjetno stvorene potpore.

Osjeća se ugodnije

Previše je neugodan da bi ga se baš moralo nositi. Gina ne želi biti rob nekim nametnutim društvenim normama i patiti zbog toga. Osjetila je ogromno olakšanje i osjećaj slobode nakon što ga je izbacila iz života.

Iz istog razloga je prestala koristiti i tampone. Kaže kako je život prekratak da bi dopuštala da joj bude neugodno i svjesna je kako se mnoge žene ne slažu s njom.

Ne gubi vrijeme na traženje grudnjaka

Gotovo je nemoguće pronaći onaj koji savršeno pristaje i savršeno je udoban kao što je to prikazano u reklamama.

Gina kaže kako baš nikada nije uspijevala pronaći model za sebe jer je takve građe da na svakom nešto nije odgovaralo - ako su košarice bile dobre, elastični dio koji se kopča na leđima je bio premalen i urezivao joj se u kožu. Ako je to bilo u redu, tad su košarice bile prevelike.

Štedi novac jer ga ne troši na grudnjake

Biti žena nije jeftino u današnje vrijeme. Prema nekim procjenama svaka žena će do kraja života potrošiti više od 120.000 kuna na higijenske proizvode. Uz to, one troše puno više novca od muškaraca na donje rublje.

Ginin je kućni budžet manje opterećen od kad ne kupuje grudnjake. Kako da se prije osjećala glupo što baca novac na nešto što joj stvara osjećaj neugode.

Koristi svoje pravo na izbor

Žene zaslužuju imati pravo na izbor hoće li nositi grudnjak ili ne, bez osude javnosti, neovisno koliko su im grudi velike. Nema veze da li se treskaju pri hodanju i bulje li muškarci u njih.

Gina smatra da žene imaju pravo osjećati se slobodno i živjeti tako, a društvo im je nametnulo grudnjake kao nešto što se podrazumijeva. Ipak, ako je nekim ženama ugodnije u grudnjaku, svakako ga trebaju nositi, ali ne bi to trebale raditi osjećaju li se loše u njemu.

"Tijelo mi je postalo pozitivnije otkako ga ne nosim"

Gina se prije osjećala loše zbog toga što ima male grudi. Smatrala se manje ženstvenom i pokušavala to prikrivati grudnjakom. Otkako ga ne nosi, počela se dobro osjećati u svojem tijelu, upravo takva kakva je - s malim grudima.

Kaže da nikako nije dobro to što žene u gotovo svim reklamama izgledaju ovako - mršave su sa savršeno okruglim, punašnim grudima, i to je standard koji se nameće djevojkama kao nešto normalno i poželjno.