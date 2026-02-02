Daju bitnu informaciju: Evo što znače brojevi na okviru naočala

Često se misli da su ti brojevi povezani s modelom ili nekim internim kodom proizvođača, no zapravo skrivaju ključnu informaciju o veličini i udobnosti samih naočala.

Brojevi na okvirima najčešće se pojavljuju u formatu poput 52‐17‐135 mm i često izgledaju kao striktno tehnički detalj koji većina korisnika previdi. Međutim, optičari svaki takav niz odmah “čitaju” kao konkretne dimenzije koje određuju kako će naočale pristajati licu.



Tri broja - tri mjere udobnosti

Tri broja označena su u milimetrima i svaki ima svoju funkciju:

Prvi broj (npr. 52) označava širinu leće - to je horizontalna širina jedne leće u milimetrima. Uobičajeno se vrijednosti kreću između 40 mm i 62 mm, ovisno o stilu i veličini okvira.

Drugi broj (npr. 17) predstavlja širinu mosta, odnosno udaljenost između leća koja leži na nosu. Ova vrijednost obično varira od oko 14 mm do 24 mm.

Treći broj (npr. 135) označava duljinu kraka (također nazvanog temenica ili sljepoočnica), mjerenu od okvira do kraja koji leži iza uha. Uobičajene duljine su između 120 mm i 150 mm.

Ove tri dimenzije čine osnovu veličine naočala i ključne su za to kako će odabrani model pristajati korisniku - premalen okvir može pritiskati sljepoočnice ili kliziti s nosa, dok prevelik okvir može izgledati neskladno ili biti nestabilan.

Zašto ove informacije znače toliko?

Stručnjaci za optiku naglašavaju da pravilne mjere nisu samo “brojevi na papiru”, već temelj za udobnost i funkcionalnost naočala. Kada korisnik zna svoju idealnu širinu leća, širinu mosta i duljinu kraka, bit će mu lakše izabrati model koji zaista pristaje bez pretjeranog isprobavanja u trgovini.

Bez razumijevanja ovih oznaka, mnogi ljudi kupuju naočale koje im se čine privlačnima estetski, ali im zapravo mogu uzrokovati nelagodu - poput klizanja niz nos, bolova iza ušiju ili učestalog podešavanja. To posebno dolazi do izražaja kod narudžbi naočala online, gdje fizičko isprobavanje nije moguće.

Savjeti za kupce

Prije kupnje, zabilježite brojeve s vaših trenutnih naočala kako biste lakše usporedili veličine.

Ako naručujete online, provjerite ima li prodavač mjere u najmanjoj mogućoj detaljnosti - to može spriječiti neugodne iznenađenja kada naočale stignu.

Ako brojevi ne postoje ili su izblijedjeli, optičar može profesionalno izmjeriti vaše lice i sugerirati najbolje dimenzije.

Ukratko, ono što većina nositelja naočala smatra samo nizom cifara, zapravo je koristan vodič za idealnu udobnost i pravu veličinu, a razumijevanje tih brojeva može biti ključ bolje optičke kupnje.