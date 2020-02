Damir uzgaja kopune: Meso im je sočnije i mekše od pijetlovog

Prije 12 godina počeo sam raditi kao veterinar i susreo se s kopunima. Počeo sam uzgajati 20 komada, a danas ih imam oko 300 na godinu, priča Damir Ljubić iz Velike Horvatske u zagorskoj općini Desinić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jedan je od rijetkih, možda i jedini uzgajivač kastriranih pijetlova u Hrvatskoj.



- Sam im uklanjam testise, uz pomoć supruge Božice. To je prilično zahtjevan zahvat kojim je, kad sam počinjao, preživljavao svaki drugi pjetlić. S vremenom sam se usavršio i sad nema ‘gubitaka’ - objasnio je Ljubić.

Pjetliće kastrira kad su u dobi od oko pet tjedana i teški između 500 i 700 grama. Poslije toga ih tovi između šest i osam mjeseci. Sad ili u ožujku nabavljaju jednodnevne pjetliće tako da su krajem godine spremni za prodaju i konzumaciju. Osim živih prodaju i zamrznute pa ih u ponudi imaju tijekom cijele godine. Kopun stoji 60 kuna po kilogramu. Kod susjeda Slovenaca su 12 eura po kilogramu, a kod Austrijanaca između 15 i 16 eura.

Kad je počinjao, priča Damir Ljubić, nije bilo puno kupaca, no do danas su se ljudi upoznali s kvalitetom mesa kopuna i sve ga više traže.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Meso kopuna je puno sočnije i mekanije nego pijetlovo zato što se nakon odstranjivanja testisa masnoća ugrađuje između mišićnih vlakana. Treba i manje vremena za pripremu, a meso nije podložno raspadanju. Može se pripremati u pećnici i ispod peke, ali s ražnja je najukusnije - savjetuje Damir.



Kad se tako peče, objašnjava, masnoća u mesu se ne posuši. Neki kuhaju i juhe od kopuna, a oni za pečenje mogu se ispuniti nadjevom od jetrica i kruha.

Hrane ih kukuruzom, pšenicom i ječmom koje proizvedu na svojem imanju, a tijekom ljeta su vani na ispaši. Pojedu i što ostane u kući, stari kruh ili rižu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Razlikuju se od pijetlova i po tome što ne kukuriču i ne rastu im krijeste. Kad pokrijemo sve troškove, od uzgoja ne ostane puno, ali svejedno planiramo proširiti proizvodnju - kaže Ljubić.

Prije 50, 60 i više godina meso kopuna je bilo vrlo cijenjeno na dvorovima. Tad je to bio specijalitet. Danas većina veterinara ne škopi pijetle zato što je zahvat kompliciran. Kopuni se nakon njega oporave za tjedan dana ako su na toplom i uz kvalitetnu prehranu.



- Oni koji kod nas kupe meso kopuna se vraćaju. Uglavnom su to privatni kupci, a dolaze i iz Slovenije. Rijetki restorani nude kopunovo meso jer većina ugostitelja nije spremna platiti taj trošak. Obični ljudi ne cijene to meso, misle da je industrijska proizvodnja - kaže Ljubić.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Iako imaju šest, odnosno sedam godina pomažu mu i kćeri Petra i Paula, koje hrane kopune.

U prostoriji u kojoj borave jednodnevni pjetlići temperatura mora biti 30 stupnjeva. Do dobi od dva mjeseca treba im zagrijavati prostor na oko 20 stupnjeva, a nakon kastracije kopunima grijanje ne treba, sami prilagođavaju tjelesnu temperaturu okolini.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Odrasli kopuni imaju između sedam i osam kilograma te za pet ili šest kopuna treba osigurati prostor površine dva četvorna metra. Ima kupaca koji traže kopune u dobi od osam tjedana pa ih dalje sami hrane.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: