Moja svekrva obožava taj dan. Ima 86 godina, ali jako bi se naljutila da od svekra ne dobije cvijet za 8. mart. ‘Taj jedan dan u godini možeš pokazati da poštuješ to ča cijeli život za tebe delam’, zna reći svom suprugu. Jako joj je važno da žene drže do sebe i ne daju na sebe...

Zna reći: ‘Kad su već neke žene prošle kalvariju, da barem mi ne moramo’, prepričava nam jedna naša čitateljica iz Zagreba čija svekrva živi u Puli.

- Inače, od dana kad sam ušla u tu familiju, ako smo slučajno zajedno, uvijek i ja dobijem cvijet od svekra. Nekako imam dojam da i njemu taj dan znači - govori ona.

I druge su se žene, a pogotovo one starije, prisjetile tog dana, koji se nekad slavio poput ostalih praznika, a onda se poslije 1990. kod nas nije spominjao toliko često jer ga se vezivalo za bivši režim, odnosno socijalizam. Međutim, Međunarodni dan žena, ili popularnije 8. mart, praznik je koji su prigrlile žene diljem svijeta i koji predstavlja povijesnu borbu koju su morale voditi da bi uživale jednaka prava kao muškarci - pravo glasa, pravo na obrazovanje, pravo na odabir majčinstva, pravo na obnašanje funkcija u društvu te sva temeljna prava osigurana zakonima. Žene bi na svojim radnim mjestima dobivale cvijeće, uglavnom karanfile, a mogle su ranije poći kući taj dan.

- Dan žena nekad se slavio više nego danas. Žene su ga jedva čekale. Išlo se na izlete i u restorane, a to je organizirala firma za svoje radnice. Moja firma je bila velika, pa nas nisu svake godine častili izletom ili restoranom, ali smo uvijek dobile cvijet. Bez toga Osmi mart nije prošao. Recimo, moja je prijateljica sa svojom firmom išla u Hlebine na izlet, a za nas se tu i tamo radila zabava u obližnjoj gostionici - prisjetila se Ivka iz Varaždina.

Ideja da se obilježava Međunarodni dan žena pojavila se prvi put početkom 20. stoljeća, u doba pojačane industrijalizacije i ekonomskog procvata, što je često dovodilo do protesta zbog loših radnih uvjeta.

No žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila svoje nezadovoljstvo iskazivale su demonstracijama još i prije toga, a posebno zbog loših radnih uvjeta i, naravno, niskih plaća. U New Yorku ih je tako 8. ožujka 1857. rastjerala policija, a one su dva mjeseca kasnije osnovale sindikat. Ostale su uporne pa su se prosvjedi 8. ožujka nastavljali i sljedećih godina. Posebno je poznat bio onaj 1908. godine, kad je više od 15.000 žena marširalo kroz New York tražeći kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa.

Zamijenjen Majčinim danom

Već dvije godine kasnije održana je prva međunarodna ženska konferencija u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke internacionale te je ustanovljen Međunarodni dan žena na prijedlog slavne njemačke socijalistice Clare Zetkin. O ushitu zbog tog važnog datuma govori i podatak da je iduće godine Dan žena obilježilo više od milijun ljudi u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj i Danskoj.

U mnogim je državama, međutim, taj praznik s godinama izgubio svoju ideološku osnovu i postao prilika muškarcima za iskazivanje ljubavi i poštovanja prema pripadnicama suprotnog spola, nadovezujući se na ostale praznike, poput Majčina dana i Valentinova. U zapadnim su zemljama Međunarodni dan žena uglavnom prestali obilježavati 1930-ih, dijelom i zbog toga što su ga povezivali s komunizmom, pa su ga zamijenili Majčinim danom, koji se u tim zemljama obilježava svake druge nedjelje u svibnju.

‘Taj dan bio je poseban’

- Na selu, gdje sam odrasla, to se nije specijalno obilježavalo, ali došavši u grad, počeli smo slaviti Dan žena svake godine - ispričala je Anica (69) iz Zagreba.

S posebnom pažnjom, dodaje, odnosili su se taj dan prema ženama na poslu.

- Napravili bi domjenak za sve nas radnice, podijelili bi nam karanfile, ponekad i bombonijere. Osjećalo se u zraku da je taj dan nekako poseban, svečaniji od drugih - prisjetila se. A iznenađenja nije nedostajalo ni doma.

- Kod kuće su me djeca dočekala crtežima. Jedne godine kći mi je temperama nacrtala cvijeće na drvenoj dasci za rezanje, i dan danas to čuvam. Bila su to lijepa, bezbrižnija vremena - sjetno je zaključila ova simpatična žena.

Jedna nam je čitateljica ispričala kako je njen djed za Dan žena baki i mami uvijek nosio po buket ruža, ponekad i bombonijeru.

- Ako je to bio neradni dan, tijekom dana bi najčešće išli u Maksimir, a navečer bi baku izveo na ples u Dom Armije, jer je cijeli život radio u vojsci. Ili u neki hotel. Svake godine, bez iznimke - cvijeće i ples - kaže naša sugovornica.

Peking 1995. bio je prekretnica

Svjetski su čelnici prije 26 godina obećali ojačati položaj žena i raditi na dokončanju diskriminacije, nakon skupa posvećenog rodnoj jednakosti u Pekingu. Danas više djevojčica ide u škole, a manja je i smrtnost na porođaju.

Mogu proći i ruže i karanfili, ali neka budu crveni

Nekad su ženama uglavnom darovali crveni karanfil, a danas se daruju i ruže, mimoze te druge vrste cvijeća.

- Cvijeće je uvijek lijep dar, a kako na današnji dan ima posebno značenje, gotovo je postalo i obavezno pokloniti barem jedan cvijet - kaže Renata Lovrenčić, vlasnica zagrebačke Cvjetne galerije RL. Možete se odlučiti i za buket ako znate koje je ženi omiljeno cvijeće. Idealna je kombinacija skup nekoliko takvih cvjetova, a ako niste sigurni, karanfilom i crvenom ružom nećete pogriješiti. Crvene ruže su znak istinske ljubavi, ali i poštovanja, a crveni karanfili simboliziraju odanost, prosperitet i bogatstvo.

Prethodnice su i ruske revolucije

Malo prije Prvog svjetskog rata, 8. ožujka 1913., žene širom Europe održale su demonstracije za mir, a one povodom Međunarodnog dana žena u Rusiji bile su prvi stadij revolucije u toj državi.

Nakon Oktobarske revolucije boljševička feministkinja Aleksandra Kolontaj nagovorila je Lenjina da 8. ožujka postane državni praznik te se on tijekom sovjetskog razdoblja koristio za obilježavanje “herojstva radnica”.

Obilježavaju ga i žene u Afganistanu

Međunarodni dan žena u Afganistanu je nacionalni praznik, a kao blagdan proslavlja se još u Armeniji, Azerbajdžanu, Bjelorusiji, Kambodži, Kubi, Kazahstanu, Kirgistanu, Moldaviji, Mongoliji, Crnoj Gori, Rusiji, Tadžikistanu, Turkmenistanu, Ugandi, Ukrajini, Uzbekistanu, Vijetnamu i Zambiji.