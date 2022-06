Danas djecu povedite sa sobom na posao, može im biti zabavno

Školska godina je gotova, pa su mnoga djeca trenutno kod kuće. No danas je dan da ih odvedete na posao i pokažete im kako izgleda svijet odraslih. Naravno, ako to poslodavac dopušta.

U nekim tvrtkama je to moguće, pa ako ste u jednoj od njih, danas je pravi dan da to učinite. Osim toga, možda će to napraviti još netko od vaših kolega, pa mališanima nikako neće biti dosadno.

Štoviše, možda steknu i neka nova prijateljstva, a zasigurno će im biti zanimljivo upoznati vaše radno okruženje pa u budućnosti možda i oni požele raditi to što i vi kada odrastu.

