Babice iz Zagorja otkrile su 10 super recepata za korizmu

Vrijeme korizme podrazumijeva šest tjedana od velikog slavlja i paljenja Karnevala na Čistu srijedu do Uskrsa, što je bilo vrijeme u kojem su se ljudi nekad "oporavljali" od duge i naporne zime te pripremali za radove na zemlji koji počinju s proljećem. Bilo je to vrijeme u kojem su smočnice bile već dobrano ispražnjene, pa je korizmeni jelovnik u većini hrvatskih krajeva bio vrlo skroman, sastavljen uglavnom od jednostavno spravljenih jela od onoga što je preostalo u kući.

POGLEDAJTE VIDEO: Recept za Koružnjaču

Pokretanje videa... 01:46 Babičini recepti - koružnjača | Video: Babičini recepti/Babice produkcija

U Istri i Dalmaciji u to su vrijeme češće na meniju bila skromna jela od ribe, no u tanjurima su se često našle i žitarice i grahorice, posebno slanutak i bob. U srednjoj i južnoj Dalmaciji na Veliki četvrtak jeli su kuhanu koprivu ili maslačak s malo krumpira i malo maslinova ulja, a petkom obavezno ribu. U ovim krajevima običaj je nekad bio da se meso ne jede ni subotom. U Gorskom kotaru i Lici jelovnik se temeljio uglavnom na palenti, kiselom kupusu, pečenom ili kuhanom krumpiru, grahu te mlijeku, siru i vrhnju, slično kao u Hrvatskom zagorju.

Baka Ana Vorih, jedna od zvijezda Babičinih recepata

O tome posebno svjedoči Mario Krog, autor "Babičinih recepata", serijala koji je nastao prema istoimenoj kuharici njegove bake Đurđe Cvrtile iz Gornje Pačetine. Okupivši bakice koje su predstavljale svoje recepte u okviru manifestacije Babičini recepti, prikupljao je njihove recepte i priče o tome kako se nekad živjelo. Za 24sata prikupio je malo njihovih sjećanja na korizmeno vrijeme iz njihove mladosti:

- Baka Ana Vorih (82) iz Svetoga Križa Začretja veli da su tijekom korizme pazili da jedu što manje mesa, ali i masti. Uvijek se na stolu našlo graha, ali i domačih žganaca. Petkom su postili i najviše su pazili što jedu. Često je to bio samo pečeni krumpir u rolu, k tome je za prilog išao luk kao salata. Jeli su sir i vrhnje, koristili su putar. Redovito su išli u crkvu na mise - priča.

Babica Ana veli da je "kroz korizmu se obavezno petkom postile i nije se jele mese, niti na masti". Najviše su se jeli "žganci, kumper h rolju pečeni, luk i župe".

- Kuhani štruklji su se bar jenput tjedno pri nas doma jeli, i te na putru, furt sme meli kravice i friškoga sira, vrhnja i putra iliti maslaca. H jesen su se sušile jabuke, hruške i sljive. To se je narezala na režnjeve i sušilo na krušnoj peći ili na suncu. To suho voće se je najviše jelo kroz večeru. To se kuhalo kao kompot za večeru kroz korizmu - opisala je babica Ana.

Grah iliti bažulj bio je glavna namirnica i skoro svaki drugi dan se kombinirao s različitim drugim namirnicama: krumpir, repa, zelje, korenje, ječmena kaša, na salatu... U korizmi se dosta postilo ne samo petkom već i druge dane jer se meso jelo jednom tjedno, obično nedjeljom.

- Domaći žganci bili su glavno jelo za froštikelj (doručak), a ponekad i za večeru. Uvijek se pila ta žitna kava (kavovina), koja se miješala sa svježe podojenim kravljim mlijekom. Svaka obitelj imala je bijeli kukuruz, koji se zimi sušio i mljeo, tako da su u vrijeme korizme bili praktički prvi svježi žganci - prepričava Mario Anina sjećanja.

Od babice Božice Lacković (66) iz Oroslavja doznao je kako se koružnjača uvijek pekla na putru jer nije išla mast.

Foto: Babičini recepti/Babice produkcija

Baka Božica Lacković kaže kako se za korizme nije jelo ni puno kolača

- Za korizmu se i opće nije jele mese. Sva slana jela su se više jela. Nisu se pekli nikakvi kolači ni gibanice. Vid posta je bilo i bez slatkoga. Korizma je bila u tišini, dosta se moljile. Prvi dan su se jeli krafljini ak su bili na ulju. Post u korizmi je značil da se jede jedanput na dan, i to male. Jako se pazilo oko običaja. Na Čistu srijedu se je pralo. Sva masna posuda i sve se je pralo s pepelom. Ak je bile ljepe vrijeme, se je delale na gruntu. Do Jožekova trsje je trebalo biti povezano i onda se je kopale. Do velikog tjedna trebalo je biti sve spremno - opisala je babica Božica.

Često su jeli repu, i to domaću. U jesen su repu ribali posebno, na veliki drveni ribež, koja se kiselila u većoj kanti, u koju su stavljali sol i domaći kvasac od kiseloga kukuruznog brašna (koji se koristio za kruh).

1. Kuhani štruklji

Foto: Babičini recepti/Babice produkcija

Za tijesto: 800 g glatkog brašna, 10 g soli, 100 ml ulja, 400 ml tople vode. Za nadjev: 1 kg svježeg sira, 3 jaja (150 g), 20 g soli. Dodatno: 10 g maslaca (putra), 20 g luka, malo soli, malo slatke crvene paprike, malo peršina

Priprema: Od brašna, soli, ulja i tople vode zamijesimo glatko tijesto, pouljimo ga te ostavimo odmarati jedan do dva sata. Baka savjetuje da domaći svježi sir dobro ocijedimo i izgnječimo te dodamo 3 cijela jaja i 20 g soli. Tijesto tanko razvaljamo i razvučemo po stolu te rasporedimo sirnu smjesu. Potom svaku stranu zarolamo prema sredini i tanjurom režemo manje štruklje. Od jedne smjese dobijemo otprilike 20-30 štruklji.

U lonac stavimo 2-3 l vode te žličicu soli. Kad voda zavrije, stavljamo štruklje i malo svježeg peršina te kuhamo 10-15 minuta. Na masti popržimo sitno sjeckani luk kojem pred kraj dodamo žličicu slatke crvene paprike. Sve ulijemo u vruće štruklje.

2. Bijela kava sa žgancima

Foto: Babičini recepti/Babice produkcija

Sastojci: 2 l vode, 2 žlice soli, 700 g bijeloga kukuruznog brašna, 2 l mlijeka, 4 žlice šećera, 400 ml vode, 2 žlice žitne kave (kavovine)

Priprema: Vodu i sol staviti da zakipi. Usuti prosijano kukuruzno brašno i dobro miješati kuhačom da ne ostanu grudice.

U vodu staviti kavu, promiješati i pustiti da zavrije. Ostaviti sa strane da se slegne. Mlijeko staviti kuhati. Kad zavrije, pažljivo uliti kuhanu kavu. Promiješati i zašećeriti. Žlicom oblikovati žgance i preliti ih bijelom kavom.

3. Grah s noklicama

Foto: Babičini recepti/Babice produkcija

Sastojci: 500 g graha, 3 l vode, 1 žlica soli. Za noklice: 1 jaje, 5 žlica glatkog brašna, malo vode, žličica soli. Za zapršku: 2 žlice masti, 2 žlice glatkog brašna, pola glavice luka, 1 žličica slatke paprike

Priprema: Grah je dan ranije potrebno namočiti. U vodu staviti namočeni grah, posoliti i kuhati otprilike jedan sat.

Sve sastojke za noklice dobro promiješati u glatku smjesu bez grudica. Žličicom vaditi noklice i zakuhavati ih u loncu s grahom.

Na masti zapržiti sitno sjeckani luk pa dodati brašno i slatku papriku. Pred kraj kuhanja u lonac s grahom dodati zapršku. Kuhati još oko deset minuta i po potrebi začiniti.

4. Krumpir pečen u rolu

Foto: Babičini recepti/Babice produkcija

Sastojci: 12 krumpira srednje veličine

Priprema: Krumpir u kori oprati i staviti peći na 200°C oko pola sata. Povremeno promiješati da ne zagori. Kad je krumpir pečen, ostaviti ga pokrivenoga kuhinjskom krpom da se lakše oljušti kora. Pečeni oljušteni krumpir se jede s lukom.

Posebnost je da se krumpir peče u kori, što mu daje poseban okus. Luk se nareže na šnitice, dobro se posoli, malo se ocijedi. Ako je bilo ulja, stavilo se malo ulja. Takav luk je bio prilog vručem krumpiru. Uvijek se je pekel manji krumpir koji se lakše ispekel, kaže babica Ana.

5. Poriluk na čušpajz

Foto: Babičini recepti/Babice produkcija

Sastojci: 500 g poriluka, 500 g krumpira, 2 žličica soli, 3 l vode, 2 žlice masti ili ulja, 3 žlice glatkog brašna, pola glavice luka, 1 češanj češnjaka, 2 žličice slatke paprike

Priprema: Poriluk očistiti, dobro oprati i narezati na kolutiće. Krumpir oguliti i narezati na kockice. Poriluk staviti u vodu i kuhati oko 30 minuta. Potom dodati krumpir i kuhati dok krumpir ne omekša.

Na masti prepržiti sitno sjeckani luk i češnjak pa dodati brašno i slatku papriku. Zapršku umiješati u poriluk te kuhati još nekoliko minuta da se zgusne.

6. Kisela repa s grahom

Foto: Babičini recepti/Babice produkcija

Sastojci: 500 g graha, 1 kg kisele repe, 200 ml mlijeka, 3 žlice glatkog brašna. Za zapršku: 3 žlice masti ili ulja, pola glavice luka, 2 žličice slatke mljevene paprike

Priprema: Dan ranije namočiti grah da se brže skuha. Grah staviti u vodu, posoliti i kuhati. Repu kuhati posebno. Prije nego što se repa stavi kuhati, potrebno ju je probati. Ako je prekisela, treba je oprati. Kad su grah i repa kuhani, pomiješati ih. Mlijeko i brašno umutiti i dodati u repu te ostaviti da zavrije. Na otopljenoj masti kratko prepržiti luk dok ne omekša, potom dodati slatku papriku. Ukuhati zapršku u repu te kuhati još deset minuta.

7. Prisiljeno zelje sa štercom i faširancima

Foto: Babičini recepti/Babice produkcija

Sastojci: 1 kg svježega kupusa, malo masti, 400 g pasirane rajčice, 500 g miješanog mljevenog mesa, 1 jaje, malo peršina, 2 kriške kruha, malo mlijeka, 700 g očišćenoga krumpira, 400 ml vode od kuhanja krumpira, 100 g oštrog brašna, sol, papar i crvena slatka mljevena paprika

Priprema: Svježi kupus narežite na trakice pa ubacite kuhati u kipuću posoljenu vodu. Kruh namačite u mlijeku nekoliko minuta pa ga procijedite i dodajte mljevenome mesu. Sve začinite solju, paprom, crvenom paprikom, peršinom i ubacite jaje. Dobro povežite i formirajte faširance te ih pecite u pećnici od 20 do 30 minuta na 200ºC. Svakako ih jedanput preokrenite.

Kad kupus omekša, dodajte mu pasiranu rajčicu i začinite solju. U tavici na masnoći popržite malo oštrog brašna pa ga ulijte u kupus da ga zgusnete po želji. U drugom loncu u posoljenu vruću vodu dodajte krumpir narezan na kockice. Kad se krumpir dovoljno skuha, odvojite 400 ml vode od kuhanja. Krumpir dobro izgnječite pa mu dodajte vodu i 100 g oštrog brašna. Neprestano miješajte dok ne dobijete gustu i kompaktnu smjesu (šterc). Uz šterc servirajte faširance i prisiljeno zelje.

8. Ričet

Foto: Babičini recepti/Babice produkcija

Sastojci: 20 dag ječmene kaše, 20 dag graha, 1 srednji luk, 2 češnja češnjaka, sol, papar, lovorov list, mljevena crvena paprika, malo jabučnog octa

Priprema: Ječmenu kašu dobro isperite pa je namočite nekoliko sati prije kuhanja. Suhi grah potrebno je namočiti večer prije u hladnoj vodi te ga posebno skuhati. Zatim nasjeckajte luk i češnjak pa dodajte u vodu s kuhanim grahom. Posolite po želji. Kad je sve dovoljno omekšalo, ubacite namočenu ječmenu kašu i kuhajte još nekoliko minuta. Na kraju začinite solju, paprom, lovorom, crvenom paprikom i jabučnim octom. Podlijevajte vodom do željene gustoće.

9. Grah s korenjem

Foto: Babičini recepti/Babice produkcija

Sastojci: 500 g graha, 3 l vode, 1 žlica soli, 1 manja glavica luka, 2 srednje žute mrkve. Za zapršku: 3 žlice masti (ili ulja), 2 češnja češnjaka, 3 žlice glatkog brašna, 1 žličica slatke paprike

POGLEDAJTE VIDEO: Evo recepta za ovo jelo

Pokretanje videa... 02:59 Babičini recepti - grah s korenjem | Video: Babičini recepti/Babice produkcija

Priprema: Grah je potrebno namočiti dan ranije da se brže skuha. U vodu staviti namočeni grah, posoliti, dodati sitno nasjeckani luk i kuhati. Kad je skuhano do pola, dodati na kolutiće narezanu mrkvu i kuhati dok sve ne omekša. Staviti zapršku. Na masti ili ulju propržiti sitno sjeckani češnjak pa dodati brašno i slatku papriku. Staviti u lonac s grahom i kuhati još par minuta dok ne zavrije. Po potrebi dosoliti.

10. Koružnjača

Foto: Babičini recepti/Babice produkcija

Sastojci: 2 jaja, 1 šalica ili čaša ulja (čaša/šalica od 250 ml), 1 šalica kiselog mlijeka, 1 šalica vrhnja, 500 g svježega kravljeg sira, 1 žličica soli, 2 šalice kukuruznog brašna, 1 prašak za pecivo (10 g)

Priprema: Umutite jaja pa umiješajte mokre sastojke: ulje, kiselo mlijeko, vrhnje i razdrobljeni svježi sir. U smjesu dodajte i suhe sastojke: sol, brašno i prašak za pecivo. Sve izmiješajte i ulijte u namašćeni lim za pečenje (41 x 32 cm). Pecite 20-30 minuta na 200°C, dok se koružnjača lijepo ne zažari.