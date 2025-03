Česte greške kada u korizmeno vrijeme počnemo više vježbati

Vježbanje je postalo sinonim za mršavljenje. U korizmeno vrijeme ljudi vježbaju zbog mršavljenja. Uspjeh se često mjeri brojem kalorija koje sagorimo, koliko smo kilograma izgubili ili kako izgleda ta slika poslije vježbanja.

No mršavljenje bi, osim u iznimnom slučaju, trebalo biti samo jedna od posljedica vježbanja, a ne osnovni razlog vježbanja. Zapravo, ako imamo problema s težinom, mršavljenje uopće nije dovoljno dobar motivator i vježbanje neće biti uspješno i dugotrajno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Ironman trener Dejan Patrčević nam je dao savjete za treniranje ljeti | Video: 24sata/privatna arhiva

Dvije su vrste motivacije.

Vanjska motivacija podrazumijeva da činimo stvari kako bismo dobili vanjsku nagradu ili izbjegli kaznu. To bi mogao biti novac, odobrenje, prilike, pohvale ili izbjegavanje kritika od strane kolega.

Unutarnja motivacija dolazi iz nas samih. Činimo nešto zbog sebe i zbog osobne nagrade. Unutarnja motivacija je vrlo važna za stvaranje trajnih navika i značajnih promjena. Vanjska motivacija nas može pokrenuti ali samo će nas rijetko dovesti do cilja. Mršavljenje je često vanjski motivator. Činimo to jer osjećamo da moramo pa užitak vježbanja neće biti potpun.

Četiri savjeta kako vježbanje učiniti boljim:

1. Radite nešto u čemu uživate.

Izaberite aktivnost koju volite. Ako ne volite grupne sportove (poput mene), onda vjerojatno nećete upisati lokalnu teretanu i grupne tečajeve gdje nikada nećete imati privatnosti. Ako volite da aktivnost ima i element druženja onda bi planinarenje i grupni odlasci u prirodu (hiking) bio dobar potez. Postoji čak i format natjecanja poput Highlandera koji kombinira hodanje, druženje i boravak u prirodi.

2. Počnite po malo i sa malim intenzitetom.

Priča koju ponavljam poput ptice na grani ali zaista je važno da se naprave dobri temelji i da je vježbanje na početku gotovo 100% osjećajno lagano i relativno kratko. Kada vježbamo, a nemamo iskustvo i plan onda je uvijek bolje napraviti puno manje od planiranog nego samo malo više.

Foto: Adriatic Coaching

3. Postavite ciljeve i očekivanja koja su ostvariva i mjerljiva.

Ako imate na umu veći cilj, podijelite ga na manje dijelove kako bi bio manje zastrašujući. Ako želite moći plivati jedan sat u kontinuitetu, ali niste nikada plivali, počnite s plivanjem do desetak minuta u lokalnom bazenu! Ako želite smršaviti 5 kilograma, neka za prvi mjesec do Uskrsa to bude samo 1 ili 2 kilograma, a ostatak riješite do ljeta. U svakom slučaju nemojte se dodatno nepotrebno stresirati.

4. Točno definirajte zašto još želite vježbati.

Ovo je vrlo važno jer je moguće da će jedan izvor motivacije s vremenom iščeznuti. Nađite bar tri dodatna razloga. Primjerice želim upoznati nove ljude, imati više energije za igru s djecom, želim poboljšati svoju tehniku vježbanja, želim se ojačati i želim više boraviti u prirodi ili imati vrijeme samo za sebe.

Poruka za kraj.

Vagom bilježimo samo jednu od mnogih unutarnjih promjena i te promjene nikada nisu linearne (ne gubi se na težini svaki dan ili svaki tjedan). Ako je gubljenje na težini povezano sa vježbanjem i dobrim osjećajem onda je ono dugoročno održivo. Takvo mršavljenje može biti sporije, ali je sigurnije. Ne radi se o vašem obliku i veličini i vrijeme je da se prestanete fokusirati na vagu. Nadam se da ćete ove korizme pronaći vrijeme za vježbanje u svom pretrpanom rasporedu i da je ovaj članak dobar motivator na tom putu.