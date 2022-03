Danas je dan opraštanja: Ako ste u svađi s nekim, danas je prilika za razgovor i pomirbu

Kad smo mlađi, roditelji nam često idu na živce. Kad smo stariji, nedostaju nam i najčešće se s njima slažemo. Na kraju svega, oni su zaslužni za to što ste vi na svijetu. Zato, ako su vam se nešto zamjerili, danas je pravi dan da im oprostite.

POGLEDAJTE VIDEO:

Opraštanje je odlika snažnih ljudi, rekao je veliki Mahatma Gandhi. Opraštanje je proces koji traje te mnogi nisu spremni oprostiti nekome čak i kada je riječ o sitnicama. Treba imati snagu reći 'oprosti'.

Danas je prilika da malo zastanete, razmislite kome biste trebali oprostiti i kažete mu to iz srca. To je put do mirnijeg života.