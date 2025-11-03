Obavijesti

PROGRAM POČINJE U 19:30 SATI

Iskusite bogat program: Večeras dođite na otvorenje Hrvatskog narodnog kazališta 2 u Zagrebu!

Piše Karolina Krčelić,
Iskusite bogat program: Večeras dođite na otvorenje Hrvatskog narodnog kazališta 2 u Zagrebu!
Foto: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Zagreb slavi otvorenje HNK2 uz spektakl 'Slava umjetnosti 2.0!' Nova scena oživljava kulturni duh grada, dok DJ i videozid garantiraju zabavu za sve

Građani koji žele sudjelovati u ponedjeljak, 3. studenoga 2025. u Zagrebu na svečanom otvorenju nove scene Hrvatskog narodnog kazališta pod nazivom HNK2, očekuje bogat program. HNK 2 je smješten u Ulici Božidara Adžije 7a. Ovom prigodom obilježava se i 130. obljetnica otvaranja matičnog kazališta.

Novo poglavlje za kazalište

Intendantica HNK-a u Zagrebu, dr. sc. Iva Hraste Sočo, izjavila je kako ovo otvorenje simbolizira „posvetu umjetnosti u svim njezinim oblicima – glazbi, riječi, pokretu, slici i prostoru“. Program svečanog otvorenja nosi naziv Slava umjetnosti 2.0 i uključuje suradnju redatelja Krešimira Dolenčića, dramaturga Dina Pešuta te orkestra pod ravnanjem Ivana Josipa Skendera.

U programu će sudjelovali ansambli Drame, Opere i Baleta HNK-a, a izvedbe će obuhvatiti ulomke iz opere Nikola Šubić Zrinski, suvremene hrvatske opere Judita, te baletni dio iz Gospoda Glembajevi.

Zašto je HNK2 važan?

Nova scena omogućava HNK-u da odgovori na potrebe svojih ansambala i publike jer postojeća pozornica nije bila dovoljna za sve redovne aktivnosti Drame, Opere i Baleta. HNK2 pruža suvremeni prostor i naprednu tehnologiju koja produbljuje doživljaj izvedbenih umjetnosti, uz očuvanje kazališne tradicije.

Otvorenje je 3. studenoga 2025. godine, a druženje počinje u 19:30 sati. Svečanost se odvija u Ulici Božidara Adžije 7a u Zagrebu, pred samom zgradom nove scene. Za one koji nisu u mogućnosti doći osobno, događaj će biti prenesen uživo na televiziji, što omogućava praćenje programa od kuće. Okupljanje pred scenom HNK2 je besplatno, pa svi zainteresirani građani mogu doći i pratiti svečano otvorenje na videozidu i sudjelovati u pratećem programu.

Prva redovna izvedba na HNK2 planirana je za 14. i 15. studenoga s mjuziklom Cabaret u režiji Lea Mujića.

Otvorenje HNK2 označava novi korak u jačanju kulturne infrastrukture Zagreba. Novi prostor predstavlja spoj tradicije i suvremenosti, a program Slava umjetnosti 2.0. šalje jasnu poruku: umjetnost i kultura ostaju ključni dio društvenog života i identiteta.

