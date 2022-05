Danas je Star Wars dan: Uzmite omiljeni film u ruke i uživajte!

Dan Ratova zvijezda je neformalni dan prisjećanja koji se obilježava svake godine 4. svibnja kako bi se proslavila medijska franšiza ‘Ratova zvijezda’, koju je stvorio George Lucas, osnivač te bivši predsjednik i izvršni direktor Lucasfilma.

Obilježavanje dana brzo se proširilo, a masovna proslava datira još iz 1977.

Datum zapravo potječe iz igre riječi ‘Neka je četvrti s tobom’ - ‘May (hrv. svibanj) the forth (hrv. četvrti) be with you’, varijante popularne fraze iz ‘Ratova zvijezda’: ‘Neka sila bude s tobom’ (sila - engl. force). Praznik zapravo nije proglasio Lucasfilm, nego obožavatelji ‘Ratova zvijezda’.

Ono što ‘Ratove zvijezda’ razlikuje od većine drugih poznatih filmskih priča jest činjenica da se uspio proširiti na sve druge medije – od knjiga, slikovnica, serija, crtanih filmova pa sve do pop-kulture.

I danas će se tisuće fanova okupiti širom svijeta kako bi proslavili svoj omiljeni serijal. Prije sedam godina proslava se održala i u svemiru, kada su astronauti na Internacionalnoj svemirskoj postaji gledali ‘Ratove zvijezda’.

