Danas počinje Festival svjetla: Ove lokacije vrijedi posjetiti

Zagreb će i ove godine dočekati proljeće u najblještavijem izdanju do sada. Popularni Festival svjetla vraća se na ulice, trgove i skrivene zakutke grada, pretvarajući ih od 18. do 22. ožujka u veliku galeriju na otvorenome. Tijekom pet čarobnih večeri, od 18:30 do 23 sata, posjetitelji će moći istražiti čak dvadeset i šest jedinstvenih svjetlosnih instalacija na dvadeset i jednoj lokaciji, koje spajaju umjetnost, dizajn i tehnologiju. Ovogodišnje izdanje, obogaćeno s deset međunarodnih suradnji, nudi nikad bogatiji program koji slavi buđenje prirode, kreativnost i inovacije, a mi vam donosimo detaljan vodič kako ne biste propustili ni djelić ove svjetlosne čarolije.

Donji grad: Od središnjih trgova do Zelene potkove

Preporučena šetnja kreće iz samog središta zbivanja, a mi smo za vas jasno odvojili glavne točke kako biste lakše isplanirali svoj obilazak.

Srce grada u novom sjaju

Vaša svjetlosna avantura započinje na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje će vas dočekati jedna od najzanimljivijih instalacija, "Z.E.T. – Zagreb Enclosure Time", koja jedan od najprepoznatljivijih simbola grada, plavi tramvaj, pretvara u svjetleću vremensku kapsulu ispunjenu bijelim balonima. Samo nekoliko koraka dalje, na Europskom trgu, nalazi se instalacija "The Greenhouse of Daily Bread", dok će popularni Cvjetni trg, odnosno Trg Petra Preradovića, oživjeti uz interaktivnu svjetlosnu igru naziva "Twisted".

Svjetlosna čarolija Zelene potkove

Put vas prirodno vodi prema Zelenoj potkovi, čiji će parkovi zasjati posebnim sjajem. Park Zrinjevac ponovno će ugostiti instalaciju "Bubbles, Bubbles", gdje će tri monumentalne zrcalne skulpture uz pratnju glazbe svakoga sata proizvesti stotinu tisuća mjehurića od pjene. Na Trgu Josipa Jurja Strossmayera očekuje vas interaktivna AI instalacija "Ophrys", inspirirana rijetkim i zaštićenim medvedničkim orhidejama, gdje posjetitelji vlastitim pokretima sudjeluju u njihovom virtualnom cvatu.

Šetnju nastavite prema Glavnom kolodvoru, gdje će vas na Trgu kralja Tomislava dočekati već poznati i omiljeni svjetleći likovi "Anooki" iz Francuske. Ne propustite ni lapidarij Arheološkog muzeja, gdje će se svakih deset minuta prikazivati 3D mapping "Journey Through Dreams", inspiriran "Alisom u zemlji čudesa".

Krug oko potkove završava kod Hrvatskog narodnog kazališta, čije će pročelje biti osvijetljeno s tri strane, te na Trgu Marka Marulića, gdje će zgrada Državnog arhiva postati platno za projekciju "A Poetry and Science Constellation", koja spaja poeziju i znanost.

Gornji grad: Povijesne kulise i suvremena umjetnost

Uspon prema Gornjem gradu donosi novu dimenziju festivala, gdje povijesne fasade i romantične ulice postaju savršena kulisa za suvremenu umjetnost.

Romantična šetnja i svečano otvorenje

Na Strossmayerovom šetalištu ponovno će zasjati stoljetni fenjeri, motiv koji se pokazao kao najfotografiraniji prošle godine, a pridružit će im se i instalacija kineskih lampiona "Peach Blossom Source". Vrhunac gornjogradske priče svakako je plato Gradec, mjesto svečanog otvorenja festivala u srijedu, 18. ožujka u 19 sati. Tamo će se prikazivati impresivna 3D mapping projekcija "Blue Pulse", djelo njemačkih umjetnika koje kroz priču o morskom svijetu upozorava na utjecaj klimatskih promjena.

Svjetlosni simboli i skriveni atriji

Kula Lotrščak i ove će godine biti "Svjetionik" manifestacije i zaštitni simbol festivala, a na njoj će se nalaziti i instalacija "Zvjezdani portal". Za sve željne plesa, atrij Galerije Klovićevi dvori pretvara se u pravi "Disko atrij" s reflektorima i disko kuglama. Nedaleko, barokni atrij Muzeja grada Zagreba bit će domaćin instalaciji "Eggotrick", koja isprepletenim svjetlosnim linijama stvara raskošnu svjetlosnu pozornicu.

Od Kaptola do Opatovine

Svjetlosne projekcije krasit će i pročelje zgrade Turističke zajednice grada Zagreba na Kaptolu 5, dok će vas u obližnjem parku Opatovina dočekati dinamične forme instalacije "The Fragments" i svjetleći lipicanci.

Izvan utabanih staza: Skriveni dragulji festivala

Osim glavne rute kroz Donji i Gornji grad, Festival svjetla nudi i nekoliko atrakcija na lokacijama koje vrijedi istražiti.

Na Ljetnoj pozornici Tuškanac vraća se spektakularni laserski show koji će se održavati svakih trideset minuta, dok će obližnji Dubravkin put postati "Dream Playground", interaktivno svjetleće igralište za najmlađe.

Nezaobilazne su i stube koje vode na tržnicu Dolac, gdje će vas oduševiti posebne instalacije "Zagreb Medley" i "ZG Moonwalk". U dvorištu Zagrebačkog plesnog centra moći ćete pronaći instalaciju "Peace".

Za lakše snalaženje i planiranje rute, posjetiteljima je na raspolaganju i besplatna mobilna aplikacija FOL (Festival Of Lights).