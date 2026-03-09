Od 18. ožujka u Zagrebu kreće Festival svjetla: Popularni laser show vraća se nakon 2 godine

Od 18. do 22. ožujka glavni grad ponovno postaje pozornica svjetla, umjetnosti i inovacije. U organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ), u suradnji s partnerima i uz podršku Grada Zagreba, održat će se novo izdanje Festivala svjetla Zagreb koji već tradicionalno najavljuje dolazak proljeća. Vraća se popularni laser show kod Dubravkinog puta kojeg nije bilo zadnje dvije godine. Novost će biti disko atrij u atriju Klovićevih dvora gdje će svaku večer biti drugi DJ, odmah je na uvodu u konferenciju za medije istaknula direktorica TZGZ, Martina Bienenfeld.

Novost ovogodišnjeg izdanja je i FOL (Festival Of Lights) aplikacija, dostupna na hrvatskom i engleskom putem Google Play i Apple Store platformi, koja posjetiteljima omogućuje jednostavnije planiranje obilaska, pregled lokacija i detaljne informacije o instalacijama. Time dodatno unaprjeđujemo korisničko iskustvo i približavamo festival suvremenim digitalnim i održivim navikama publike. Aplikacija je besplatna - kazala je Martina Bienenfeld.

Festival svjetla u Zagrebu | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Bienenfeld je izjavila da osmo izdanje Festivala svjetla Zagreb odražava kontinuitet rasta i međunarodne prepoznatljivosti projekta, što potvrđuje i činjenica da je Festival svjetla Zagreb uvršten kao peti na Forbesovu listu najboljih događanja za posjetiti u Europi u 2026. godini, čime je još jednom potvrđena njegova kvaliteta i međunarodna relevantnost.

- Postaje prepoznatljiv festival kao i Advent. Stižu nam gosti iz cijelog svijeta. Ove godine predstavljamo 26 instalacija na 21 lokaciji, a veliki poticaj razvoju Festivala je ponovni interes stranih umjetnika te međunarodne suradnje iz pet zemalja - Češke, Francuske, Njemačke, Slovačke i Španjolske - realizirane kroz deset instalacija, a 16 iz Hrvatske.

'Kroz 3D mapping skrećemo pozornost na utjecaj klimatskih promjena'

Kao i svaki put, TZGZ, navodi, provodi online i offline kampanje na ukupno 15 tržišta, a ove godine se Festival posebno promovira na stanicama metroa u Londonu i Milanu.

- Lani smo za vrijeme Adventa ušli na stanice podzemne u Londonu. Sad će biti isto i za Festival. I u Milanu smo na preko 50 stanica podzemne jer nam često dolaze Talijani. Nastavljamo i suradnju s WWF Adria, pa je ovogodišnja lokacija na Platou Gradec posvećena moru. Kroz 3D mapping skrećemo pozornost na utjecaj klimatskih promjena i plastike na morski ekosustav, povezujući umjetnost s važnim ekološkim i društvenim temama. Projekcije svakih 10 minuta - ističe.

Projekcije će, dodala je, biti na tri strane HNK kao i na zgradi TZGZ-a na Kaptolu.

Na Marulićevom trgu će sve tri zgrade biti s instalacijama iz Španjolske. Na Trgu bana Jelačića će biti instalacija u suradnji sa ZET-om. Imat ćemo tramvaj s posebnom svjetlosnom instalacijom. Na Trgu kralja Tomislava imat ćemo francusku instalaciju. Na Trgu Mažuranića, Opatovini i na Dubravkinom putu bit će instalacije za najmlađe. Građani će opet uživati u instalaciji Stoljetni fenjeri na Strossmayerovom šetalištu, opet ćemo imati svjetionik na kuli Lotrščak. Imamo suradnju i s Adidasom na igralištu Tuškanac gdje će biti instalacija Home of sport. Na Zrinjevcu će biti instalacije Bubbles, bubbles, kazala je direktorica.

Festival svjetla u Zagrebu | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Na Strossmayerovom trgu bit će postavljena Ophrys instalacija, a radi se o interaktivnoj AI instalacija u sklopu koje postoji senzor za pokret ruke i posjetitelji mogu utjecati na vizualne i zvukovne slojeve instalacije.

Daniel Franko iz Slovačke predstavio je instalacije Green house or daily bread na Europskom trgu. U parku Opatovina će također, kazao je, biti instalacija iz Slovačke te instalacija Pig farm na Trgu Mažuranića iz Češke.

Podsjećamo, Festival svjetla Zagreb uvršten je u međunarodnu organizaciju Festival of Lights International, već od svog prvog izdanja 2017. godine, čime je stavljen u fokus diljem svijeta s gradovima kao što su Berlin, New York i mnogi drugi.

Tomašević: Veliko je priznanje Forbesa za ovaj festival

U povodu ovogodišnjeg izdanja Festivala svjetla Zagreb, gradonačelnik Grada Zagreba, Tomislav Tomašević, izjavio je kako je još jedan Festival svjetla Zagreb pred nama te da će ovo biti najbolji festival do sad.

- Drago mi je da ćemo imati i tramvaj kao instalaciju. Oni su kičma javnog prijevoza. Veliko je priznanje Forbesa za ovaj festival koji je manifestacija koja je već postala nezaobilazan dio kulturne i turističke ponude našega grada. Drago mi je da je ovaj festival prilika da ljude izmami van. Odlična je ova aplikacija jer će vam olakšati kretanje - rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Festival svjetla u Zagrebu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Tijekom pet dana Zagreb će ponovno postati velika svjetlosna pozornica na otvorenom. Ulice, šetališta, trgovi, pročelja i parkovi bit će obasjani jedinstvenim svjetlosnim instalacijama koje donose spoj umjetnosti, inovacije i nadahnuća svim posjetiteljima ove nezaboravne manifestacije. Susret staroga i novoga, povijesnih gradskih lokacija i suvremene tehnologije, stvara posebnu i karakterističnu atmosferu. Festival je u međuvremenu postao i vrijedna platforma za brojne umjetnike domaće i strane autore, a njegov program ostaje otvoren i dostupan svima, budući da su festivalske atrakcije u potpunosti besplatne za sve posjetitelje.

Program otvorenja uz 3D mapping zakazan je za srijedu, 18. ožujka, u 19:00 sati na Platou Gradec. Festival će biti otvoren od 18:30 do 23 sata, a ulazak na sve programe je besplatan. Više informacija o pojedinim programima, kao i karta lokacija, dostupni su u Centrima za posjetitelje te na: www.festivalsvjetlazagreb.hr.