Činjenice o vezama, braku i preljubu: Žene lakše opraštaju, a seksom znaju dobiti što žele

Ako izdržite u braku ili izvanbračnoj vezi na dulji rok, imamo dobrih vijesti: Rezultati istraživanja od prije nekoliko godina pokazuju da je 48 posto ispitanika u takvom odnosu iskazalo da nakon određenog broja zajedničkih godina raste osjećaj ljubavi i povezanosti koji nas čini zadovoljnijima. Naime, dok taj osjećaj kopni negdje nakon 5 ili 7 godine veze i dolazi u ozbiljnu krizu nakon 12 godina, pokazalo se da ponovo raste kod onih koji su zajedno 20 i više godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Sretan u braku s avatarom iz aplikacije

S vremenom, čini se, na to pomalo utječe i mudrost. Naime, čak 84 posto žena koje su sudjelovale u jednom drugom istraživanju priznaje da je supruga više puta 'podmitilo' seksom, kako bi im pomogao u kućanskim poslovima. Brojna istraživanja pokazala su da su žene općenito više zainteresirane za seks kad je kuća čista, te kad postoji netko tko barem donekle ravnopravno brine o djeci.

Kako biste intenzivirali vezu, važno je imati i prostor za sebe. Zanimljivo je 12 posto oženjenih parova to dobivaju tako što su u krevetu sami, odnosno ne dijele spavaću sobu sve dok to ne požele iz romantičnih razloga.

Foto: Dreamstime

- Partneri se odlučuju na odvojene spavaće sobe iz raznih razloga. Nekima smeta hrkanje, a nekima treba prostora. Neovisno o razlogu, za dobro raspoloženje, a onda i kvalitetnije odnose, nužan je kvalitetan san, pa to vjerojatno dosta pomaže - objašnjava seksualni terapeut Ian Kerner koji je vodio ovo istraživanje. Nakon što se kvalitetno naspavaju i pospreme kuću, parovi u prosjeku vode ljubav 103 puta na godinu.

Ne možemo raspravljati o tome je li to puno ili malo, jer to ovisi o pojedinačnim afinitetima, ali vrijedi istaknuti: Pokazalo se da vođenje ljubavi potiče na još, tako da što se više seksate, to će više seksa biti u odnosu. Ukratko, pametno je poticati, predlagati, vabiti i izazivati partnera da vam se što češće posreći. Mnogi to vjerojatno i čine, jer istraživanja pokazuju da žene općenito u bračnom seksu najviše uživaju iza 50. godine.

Inače, čini se da se nevjera u braku muškarcima uopće ne isplati. Ljubavna afera ne mora uvijek značiti i kraj braka, ali često je pogubna za život. Naime, američko udruženje za istraživanje bolesti srca utvrdilo je da je gotovo jedan posto ljudi koji su umrli od iznenadnoga srčanog udara doživjelo udar tijekom seksualnog odnosa izvan bračnog kreveta.

Procjene kažu da su to u 90 posto slučajeva muškarci, a čak 75 njih srce je izdalo tijekom – nevjere. Ako razmišljate o tome, dobro je znati: Čak 85 posto žena je u pravu kad posumnja da ih partner vara, dok ženinu nevjeru intuitivno naslućuje tek 50 posto muškaraca.

Foto: Dreamstime

Osim toga, procjene kažu da je najmanji rizik za nevjeru ako ste prije braka imali – jato ljubavnika, odnosno njih 12. Tako tvrdi Peter Todd, profesor informatike i kognitivnih znanosti na Sveučilištu u Indiani, koji je proveo istraživanje i utvrdio da je upravo toliko partnera optimalno da biste mogli imati jasnu sliku onoga što tražite od braka i da spremnije uđete u odnos.

Opet, ako ste uhvaćeni s prstima u pekmezu, zanimat će vas i ovo: Oko 46 posto žena partneru bi dalo priliku za spašavanje veze nakon prevare, a isto bi učinilo 37 posto muškaraca.

Među još nekim zanimljivostima o vezama je i ona da se žene većinom debljaju u braku, a muškarci nakon razvoda (istraživanje iz 2011. povezalo je to s neurednim životom nakon razvoda), a među razlozima za razvod vodeći više nisu nepomirljive razlike, nego – Facebook. Ili neprimjerene poruke koje šaljemo ili dobivamo od suprotnog spola.



Najčitaniji članci