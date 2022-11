Tajni načini: Evo kako muškarci zapravo žele da ih dodirujete

Naučiti kako dodirivati ​​muškarca ključno je za uspjeh, rast i razvoj veze. Mnoge žene ne znaju kako se ophoditi prema ​​partneru, a ta vještina potrebna je za zdravu intimnu vezu. Dodirivanje je uglavnom zaboravljeno i zamijenjeno drugim aktivnostima. Većina dama samo pretpostavlja da to što su lijepe i pametne, imaju sjajno tijelo, znaju se odijevati i imaju odličan posao, imaju puni paket koji muškarci traže.

Ali neke od tih 'savršenih' žena nemaju pojma kako ispravno milovati muškarca. Ono što oni istinski žele jednostavno je poput - dodira na pravi način.

Nažalost, neuspjeh partnerica da to razumiju navest će muškarce da prirodno traže pozornost drugih žena koje su ovladale ovom 'traženom' i potrebnom vještinom. To se ne može kupiti kreditnom karticom. To dolazi samo iz vas. Ovo je često i prvi razlog zašto muškarci varaju.

Tipovi znaju biti poprilične kukavice i boje se povrijediti ženine osjećaje govoreći im da im nedostaje nešto u nekom području veze. Radije će izbjeći svađu i šutjeti, ali u većini slučajeva šutnja dovodi do konačnog rastanka.

Dodirivanje ne podrazumijeva samo seks i ne bi trebalo biti nešto što radite jednom dnevno. To bi trebale činiti obje strane tijekom svakog dana.

Evo nekih od najpoželjnijih dodira koje svi muškarci žele:

1. Zagrljaji i poljupci

Kada se probudite s partnerom vaših snova, prva pomisao bi vam trebala biti da ga poljubite i zagrlite. Čak i ako spava, dajte mu veliki poljubac. To su male stvari koje često uzimate zdravo za gotovo, ali koje će ljubav prenijeti u vječnost. Ova jedna radnja, ako se prakticira svakodnevno, uvelike poboljšava, a u nekim slučajevima čak i liječi slomljenu vezu.

Poljupci i zagrljaji su besplatni, ali će sigurno dati poticaj danu pred vama, kao i vezi. Gledajte na svaki zagrljaj i poljubac kao na bankovni depozit na štedni račun vaše veze - svaki zagrljaj i poljubac bit će pohranjen u internoj memoriji partnera. Također ćete mu time pokazati da prvo mislite na njega, čak i prije omiljene jutarnje kave. Nevjerojatno je da ovaj jedan čin ne košta ništa, a toliko žena i muškaraca to ne uspijeva savladati. Prakticiranje ovog svako jutro uvelike će poboljšati odnos. Ako to ne radite, počnite sada - besplatno je i može se dati samo od srca. To je ono što ga čini tako posebnim.

Svakodnevno vježbanje grljenja i ljubljenja ne samo da će vam pomoći da zadržite partnera, već će pomoći da privlačite pozitivne pojedince.

2. Masaža

Znati kako pravilno dodirivati ​​muškarca odraz je iskustava iz prošlosti ili nedostatka istih. Da odete i platite masažu, a oni vam se polovično posvete, vjerojatno se više nikada ne biste vratili u taj salon i otišli biste vrlo neuravnoteženi. Uvijek imajte na umu da je cilj svake veze postizanje ravnoteže.

Vjerojatnost da muškarac ostavi ili prevari ženu znatno će se povećati ako ne shvatite kako usavršiti osnovne vještine dodira. Znati kako dodirivati muškarca jednako je znanju kako razgovarati s njim. Oboje imaju jednaku težinu i prijeko su potrebni alati za vezu, piše YourTango.

