Promjena na ljetno računanje vremena pruža nam dodatni sat svjetla koji može pomoći kod vedrijeg raspoloženja, tvrde istraživanja koja pokazuju da izlaganje sunčevoj svjetlosti aktivira neurotransmiter serotonin, povezan s jačanjem raspoloženja i osjećaja smirenosti i fokusa, piše Healthline.

- Kada su vaše razine serotonina niske, postoji rizik od velike depresije sa sezonskim uzorkom (poznat i kao sezonski afektivni poremećaj ili SAD). Nekoliko najčešće propisanih antidepresiva djeluje na serotonin - kaže psihijatrica dr. Nicole B. Washington.

POGLEDAJTE VIDEO:

Objašnjava da povećanje izloženosti sunčevoj svjetlosti također može povećati razinu vitamina D.

- Postoje podaci koji sugeriraju da niska razina vitamina D može imati negativne učinke na poremećaje mentalnog zdravlja, poput depresije i anksioznosti - ističe Washington.

Više vremena na otvorenom - toga nam kronično nedostaje

Dobra vijest je da s više sunčeve svjetlosti tijekom dana, imamo više prilika izaći van i razbiti svoju rutinu, a sve to dok povećavate razinu serotonina i vitamina D.

- Za svakoga tko radi po tradicionalnom radnom rasporedu, promjena vremena znači da više nije mrak kad napustite posao i daje vam više vremena za radnje koje bi mogle uljepšati dane pandemije - kaže Washington.

Osim toga, trenerica samopomoći Gracy Obuchowicz vjeruje da ljudi imaju prirodnu poplavu energije koja dolazi tijekom sezonskog pomicanja na proljeće.

- Pogledajte ostale životinje oko nas, izlaze iz hibernacije i vraćaju se u život. Znam da to osobno osjećam kao želju za puno proljetnog čišćenja i izlaskom van svaki trenutak kad mogu - kaže Obuchowicz za Healthline.

- Mislim da, nakon što smo zimu proveli u izolaciji zbog pandemije, mnogi od nas imaju neviđenu glad da se vratimo van i budemo s drugim ljudima - dodala je.

Korištenje svjetlijih dana i pozitivnih očekivanja za poboljšanje raspoloženja

Dok se prilagođavate promjeni vremena i prihvaćate dodatni sat sunčeve svjetlosti, Obuchowicz preporučuje da imate naviku planirati jednu aktivnost na otvorenom svako jutro kad se probudite.

- Budući da su pozitivna očekivanja toliko važna za naše raspoloženje, možete se oraspoložiti razmišljajući o svojoj šetnji nakon ručka uz koju ćete slušati svoju omiljenu glazbu - rekla je.

Krećite se u prirodi

Dulja svjetlost dana i toplije vrijeme pomažu ljudima da se sjete moći svojih fizičkih tijela, objašnjava Obuchowicz.

- Zarobljeni smo u zatvorenom i naša su tijela vjerojatno izuzetno željna šetati, voziti bicikl i trčati. Otkako je započela pandemija, znam da se moj odnos s vježbanjem na otvorenom promijenio iz osjećaja kao da bih to trebala učiniti za svoje zdravlje, u aktivnost koju duboko želim za svaku razinu svojeg blagostanja - kaže.

Ako tradicionalna tjelovježba nije vaša stvar, Washington predlaže vrtlarstvo i rad oko vašeg dvorišta.

- Dolazak proljeća znači usredotočiti se na gredice, pripremiti vanjske prostore za toplije vrijeme i proljetno čišćenje. Te su aktivnosti izvrstan prijelaz i sigurno će donijeti nadu da stižu bolja vremena - dodaje.

Iznesite ručak i večeru van

Iako su piknici izvrsni, ako nemate vremena za pripremu ili dulje izbivanje, razmislite da zgrabite hranu i pojedete je u svom dvorištu, na terasi ili balkonu, obasjani suncem, a zatim se vratite na posao ili kućanskim poslovima.

Druga opcija je da vam bude rutina izlazak van nakon svakog obroka.

Obuchowicz kaže da njezina obitelj uvijek izađe vani nakon ručka barem na pola sata, jer im to uvelike mijenja raspoloženje i pomaže razbiti monotoniju dana.

- Neka aktivnosti nakon obroka postanu dio vašeg plana - dodaje Washington.

Tako vrijeme zabave na otvorenom za obitelji s djecom može uključivati loptanje, utrke, staze s preprekama. Osim toga, kombiniranje hrane s vježbanjem ima dodatne prednosti, napominje Obuchowicz.

- Tijekom ovog prelaska na proljeće treba početi jesti više lisnatog zelenog povrća i isprobavati nove, energičnije oblike vježbanja. Pogotovo ako znate da lako zapnete u kolotečini, upotrijebite sezonske prijelaze kako biste podigli i povisili razinu svoje kondicije i imuniteta, ali ponajviše brige o sebi - rekla je.

Nađite se s prijateljima vani

Bilo da se radi o vježbanju, jelu ili nekoj drugoj aktivnosti vani, Obuchowicz kaže da to obavezno radite jednom ili dva puta tjedno.

- Čak i ako se tek nađete u lokalnom parku kako biste držali društvenu distancu, važno je osigurati da zadovoljavate svoje socijalne potrebe, kao i tjelesne potrebe ovog proljeća - rekla je, dodajući da se to odnosi na ljude koji žive same i one koji žive s drugima.

Washington se slaže i kaže da bi socijalna interakcija vani na načine koji su sigurni za Covid trebala biti prioritet ovog proljeća, posebno za one koji su bili u izolaciji.