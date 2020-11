Hrana kao lijek: Grickajte orahe i čokoladu, oslobađaju od stresa

Tjeskobni ste i pod stresom? Dobar odabir hrane može vam pomoći nositi se s posljedicama jer osim tjelovježbe i redovitog sna, hrana je moćan lijek u borbi protiv tegoba

<p>Kako biste se brže smirili i otarasili nagomilanog stresa, hrana može biti moćan saveznik koji će vrlo brzo donijeti željeni mir, piše <a href="https://thebeet.com/9-easy-ways-to-lift-your-mood-including-what-to-eat-and-drink-to-feel-better/">TheBeet</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Disanjem pobijedite stres</p><h2>1. Glasne grickalice</h2><p>- Kad je riječ o prirodnoj eliminaciji stresa, trebaju nam hrskave grickalice. Za mene su to bademi, orašidi i sjemenke. Oni su izvrstan izvor magnezija koji nam pomaže umiriti neurotransmitere u mozgu - savjetuje dr.<strong> Jonathan Clinthorne</strong> koji istražuje povezanost prehrane i raspoloženja, a o toj je temi i napisao rad The Right Foods for Your Mood.</p><p>- Iz nekog razloga, hrskava hrana može pomoći mozgu - nastavlja on pojašnjavajući kako nije jasno zašto ljudi pronalaze utjehu u hrani koja hrska pod zubima te vjeruje kako je riječ o činjenici da nas zvukovi grickanja hrane umiruju jer shvaćamo da jedemo.</p><p>- Ljudi vole hrskavu, glasnu hranu, onaj zvuk grickanja koji kroz kosti putuje do našeg unutrašnjeg uha i pomaže nam identificirati što to jedemo. Ovisno o vrsti grickalice, zvuk može postići 63 decibela - piše Mental Floss.</p><p>Bez obzira grickate li bademe, celer ili mrkvu, ostala glasna hrana također će imati terapeutski učinak.</p><p>- Nije teško progutati nešto što nije zdravo, no hrskava hrana nam može pomoći jer na taj način postajemo svjesni što jedemo. Kad grickate orahe, hrskavi su i ukusni. Oni će umiriti vaš mozak jer mu šalju signal da je sve u redu i da smo siti. Čini se da nam treba ta nagrada - nastavlja Clinthorne.</p><h2>2. Zdrava hrana za utjehu</h2><p>Nekima je potrebna hrana za utjehu, osobito čokolada, jer sadrži kemijske spojeve koji su blagotvorni za kemiju u našem mozgu. Riječ je o tvari metilksantinu koja se nalazi u kavi, kakau i čokoladi.</p><p>U studiji Health Benefits of Methylxanthines in Cacao and Chocolate autori su proučavali zašto su ljudi kroz povijest kuhali napitke koji sadrže taj sastojak i otkrili da on pomaže mozgu fokusirati se i rezultira učinkovitijim razmišljanjem bez nuspojava koje donosi zloporaba lijekova ili droge. Tako ove fitokemikalije iz čokolade i kave dopuštaju mozgu da se pozabavi neposrednim problemima što vodi do izlaska iz stanja stresa.</p><p>- Osim benefita u svakodnevnim aktivnostima, metilksantin može pomoći očuvanju zdravlja. Kombinacija teobromina i kofeina i kako i čokoladi vrlo je učinkovita. Metilksantin ne rezultira nesanicom i ne uzrokuje tjeskobu. Glavni metilksantin u kakau, teobromin, ima drukčiji učinak od kofeina ili teofilina, no to zahtijeva dodatna istraživanja.</p><p>Na kraju valja istaknuti da uživanje u kakau i čokoladi može imati i negativne učinke zbog njihove visoke kalorijske vrijednosti te korištenja šećera u pripremi. Kako bi se ustanovilo zdravstvene benefite dijetnih i niskokaloričnih pripravaka kakaa i čokolade, potrebna su dodatna istraživanja - napisali su autori studije.</p><h2>3. Izbjegavajte šećer</h2><p>Držite se podalje od najopasnije stvari, a to je šećer. Svakako pripazite i na deklaracije proizvoda koje koristite, jer mnoge namirnice sadrže dodane šećere koje ćete otkriti čak i ondje gdje ih ne očekujete.</p><h2>4. Više jedite u jutarnjim satima</h2><p>Za doručak jedite Smoothieje u koje ćete ubaciti povrće, špinat, avokado i kokosovo mlijeko. Zbog zdravih masnoća i vlakana ćete se dobro osjećati. Ručajte obilato uz puno povrća, a za dodatne kalorije ubacite orašide ili sjemenke kako bi to bio obrok s najviše kalorija. Večerajte lagano te konzumirajte izvore proteina poput cjelovitih žitarica.</p><h2>5. Vježbajte svakog dana</h2><p>Povrće neka bude temelj prehrane, a izbjegavajte alkohol. On potiče obrambene mehanizme u našem tijelu. U umjerenim dozama mogu ga konzumirati ljudi koji nemaju problema sa spavanjem, no ako ste među onima kojima je teško zaspati, zaobilazite ga u širokom luku. Alkohol sadrži i visoke koncentracije šećera. Vježbajte redovito.</p><p>Svaki oblik fizičke aktivnosti je dobar za tijelo, bez obzira je li riječ o teretani ili košenju livade. Ne morate svakog dana voziti kilometre na biciklu, no svakako radite nešto što vas veseli. Naše tijelo prilikom tjelovježbe otpušta endokanabinoide i hormone koji ublažavaju stres.</p><p> </p><h2>6. Više biljaka u prehrani</h2><p>Za bolje raspoloženje će vam pomoći više biljaka na tanjuru, a ne zaboravite ni na niskoglikemično bobičasto voće puno antioksidansa. Ako volite slatko, uživajte u malinama, kupinama i drugim bobicama koje popravljaju raspoloženje.</p><p>Za zdravlje probavnog sustava birajte hranu bogatu probioticima i prebioticima poput mliječnih proizvoda i fermentirane hrane jer je poznato da zdravlje crijeva utječe i na mentalno zdravlje.</p><h2>7. Više vode</h2><p>Iznenađujuća je poveznica između dehidracije i raspoloženja, pa vas sama činjenica da ste dehidrirani može teško oneraspoložiti. Možda je to razlog zašto se osjećate toliko loše- Stoga popijte čašu više nego što ste mislili. Prisjetite se koliko je voda važna za naše fiziološke funkcije jednako kao i za psihološko zdravlje.</p><h2>8. Sunčajte se</h2><p>Pokušajte uhvatiti koju zraku sunca već od jutarnjih sati. Sunce potiče nastanak vitamina D u našem organizmu koji poboljšava imunitet, a UVA zrake pomažu boljem zdravlju kože te omogućuju neurotransmiterima da potiču bolje raspoloženje.</p><h2>9. Izgubite višak kilograma</h2><p>Ako imate višak kilograma, odaberite najbolji način za sebe kako ćete ih izgubiti. Imajte na umu da je temelj zdravlja balansirana i raznovrsna prehrana te ne izbjegavajte niti jednu namirnicu. Iz prehrane izostavite rafinirane namirnice, šećer i nezdrave masnoće te svakako pripazite s količinom soli u hrani. </p>