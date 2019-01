Darko iz Splita: Imam 50, a na snijegu i ledu uživam biti gol

Splitski arhitekt Darko Radović (50) svoj um i tijelo godinama “trenira” i izlaže ekstremnim situacijama, poput višesatnog planinarenja bez “zimske opreme”, odnosno uspona samo u kratkim hlačama i gojzericama. Svakodnevicu mu čini i zimsko kupanje, a povremeno odlazi na rijeke, gdje je temperatura vode tek koji stupanj iznad nule. U svemu je, ističe, važan balans uma, tijela i duha, a veliku ulogu imaju i meditacija, kao i tehnika svjesnog disanja.

- Odmalena gajim ljubav prema sportu, ima tu i gena. Moj otac je bio profesionalni sportaš i kroz moju kuću su prolazili brojni sportaši. Bavio sam se atletikom i kratko plivanjem. Uz to, sad volim biciklizam i veslanje, odnosno kajak, a u zadnje vrijeme planinarim. Volim prirodu, osjećam da tu pripadam. Uvijek sam osjećao da ne pripadam svakodnevici koju živim pa se u svemu tome rodila ljubav prema ekstremima - priča Darko koji se počeo baviti plivanjem na preporuku liječnika krajem 90-ih zbog ozljede koljena.

Bio sam eksplozivan i brz u atletici, ali kako se um razvija, sve više uspijevam iskontrolirati ego. Sad mogu veslati do Visa i natrag. Jednom sam noću promašio otok zbog vidljivosti, pa sam veslao 18 sati u komadu. Tu je i biciklistička ruta Zürich – Split preko Alpa u 13 dana, kaže Darko. Potom je uvidio da mu sve više odgovara hladnije more, pa je iz godine u godinu sve više produljivao sezonu kupanja.

- Pripremao sam se i fizički i mentalno na niske temperature, a da to nisam ni znao, išlo je nekako prirodno. Sad znam što će se događati. Tijelo ne očekuje hladnoću, um da. Um je taj koji sve radi. Tijelo reagira jer gubi temperaturu, mozak to osjeća kao opasnost. Onda krv počinje pumpati, osjetim dizanje temperature, neku vrućinu koja vas brani od hladnoće. Krv se povlači iz kapilara kože koja sa slojevima masti ispod postaje poput termopokrivača. Ne osjećam hladnoću, nije mi toplo, naravno, ali kao da mi je koža presvučena filmom koji me štiti – objašnjava Darko.

Kaže da je zadnji put bio na Cetini, na temperaturi od četiri do pet stupnjeva, a izdržao je 31 minutu, zahvaljujući meditativnom stanju i tehnici disanja.

Što se tiče planinarenja u kratkim hlačama, prisjeća se prvog izleta na Sljeme, kad su ga ljudi, smije se dok se sjeća, gledali kao da ima zaraznu bolest.

- Ove godine i lani bio sam na Kamešnici i Svilaji, ljudi su srdačni i simpatični, pa su Foto: Privatna arhiva me dodirivali kao da sam pao s Marsa. Lani sam, primjerice, krenuo u jakni i kratkim hlačama pa sam se skinuo u majicu, a onda sam zadnjih nekoliko sati hodao samo u kratkim hlačama. Na Svilaji sam ove godine planinario četiri-pet sati. Gore su bili brutalni uvjeti, mećava, orkanski udari bure. Bilo je rubno iskustvo - kaže Darko, koji se nakon kupanja u hladnoj rijeci ili moru jednostavno obriše, skine mokru odjeću i pusti da se krv polako vrati u dijelove tijela iz kojih se povukla.

- Morate slušati svoje tijelo. Prvi put kad sam ušao u klimatizirani auto nakon kupanja u hladnome moru, razbolio sam se. Ali ja ništa ne preporučujem drugima, želim da to bude jasno. Možda bih prije koju godinu rekao drukčije. Prije sam htio nagovoriti ljude da rade što i ja, danas ne. Iako je dokazano da je kupanje u hladnom dobro za tijelo, tu postoji i mentalna komponenta. Morate razbiti umne granice. Ako vjerujete da možete, onda možete - kaže Darko, koji, što se tiče prehrane, jede sve osim fast fooda. Želja mu je, kaže, preveslati kajakom do Italije u jednom danu.

- Vježbam već godinama i pripremam se za to. Jedino što me sprečava jest organizacija samog pothvata. Trebaš imati pratnju, riješiti pomorske dozvole s Italijom. Nisam neki organizator, ali ako bi se netko našao da realiziramo to, odlično. Za humanitarne svrhe sve bismo dali – kaže Darko, koji je već veslao u raznim uvjetima.

- Jednom je nas desetak veslalo prema Biševu. Bila je orkanska tramontana. Našao sam se u moru, valovi od četiri metra su mi napunili kajak. Moji su odveslali dalje, nisu vidjeli da zaostajem. Nikome u tom trenutku ne bi bilo svejedno. Prvih 45 minuta mislio sam da će se netko vratiti, a drugih 45 minuta uhvatio me strah. Nosi me more ni ne znam kamo, na pučinu. Onda sam se sabrao, nisam dopustio panici da me savlada jer ona je najgori neprijatelj. Ubrzo me spasila koćarica. Prijatelj me locirao teleobjektivom i tako su me našli. Imao sam i situaciju na planini, na -13 stupnjeva i buri ostao sam sam, nisam vidio nikog oko sebe, ni ispred ni iza. Uhvatila me panika, počeli su mi se hladiti laktovi i dlanovi, koje inače grijem na prsima ili stražnjici. Onda sam vidio planinare gore pa sam se opet koncentrirao na disanje – prepričava Darko, kojem od hladnoća teže padaju vrućine.

Darko je zbog posla šest godina živio u Africi u Ekvatorskoj Gvineji, gdje je projektirao kuću tamošnjeg predsjednika. Kaže da mu vlaga i vrućina nisu pasali. U vezi je s Mirjanom, koja uz njega otkriva blagodati zimskoga kupanja. Za Novu godinu kupala se s njim 15-ak minuta.

- Vidite, nakon kupanja ja drhćem, ali ona ne. Dokazala je da se može probati nešto novo i u tome uživati – rekao je Darko.

Na zahtjevne penjačke ekspedicije uvijek idem sa svojim timom, pa je to i moj prvi savjet: ‘U planinu nikad ne krećite sami’, osobito ako ste neiskusni, govori naš legendarni alpinist i član HGSS-a Stipe Božić.

Prije penjanja ključni su dobra priprema i oprema. Možda najvažnije od svega je znati procijeniti vlastite mogućnosti te dobro proučiti gdje idete, vremenske uvjete i prognozu.

- Prije svake svoje samostalne ekspedicije dobro sam promislio vlastitu spremnost, planinu i vremenske uvjete. Bez toga nikako - govori Božić i dodaje:

- Nismo svi isti, uvijek ima iznimaka. Međutim, on je vjerojatno postupno došao do kupanja i planinarenja po tako hladnom vremenu. Za to su bile potrebne dugotrajne pripreme. Zato i ja savjetujem ljudima da, kad idu u planine, slušaju savjete drugih. Na planinu se kreće s dovoljno tekućine i energetski jake hrane. Sa sobom imajte barem osnovnu prvu pomoć - zavoj, flastere. I telefon, naravno.

Od opreme uvijek nosite višeslojnu odjeću koju možete dodavati i skidati prema potrebi.

- Treba imati što više slojeva odjeće za hodanje po snijegu i hladnom vremenu. Prvenstveno su to dobre cipele i gležnjače koje sprečavaju upadanje snijega u njih. Uz tijelo su majice od brzosušećih materijala, pa neki deblji sloj i vjetrovka. I to je dovoljno za hodanje - kaže. A kad stanete, odmah navucite deblji flis.

- Imajte i rezervnu majicu jer je vlažna neugodna na koži, rukavice, kapu te sunčane naočale i kremu za sunčanje - kaže.

Kupanje u hladnoj vodi poboljšava elasticitet krvnih žila, cirkulaciju te jača rad srca. Poboljšava se imunitet i produbljuje disanje, bolji je tonus kože, a metabolizam se ubrzava, objašnjava dr. med. Mario Sušanj iz Opatije, koji i sam prakticira kupanje u hladnome moru.

Plivanje je jedno od osnovnih fizioloških kretanja pa je odlična i za lokomotorni sustav - jača mišiće, razgibava zglobove i pomaže kod degenerativnih procesa u zrelijoj dobi. Uz to, kupanje u hladnoj vodi daje osjećaj vitalnosti.

- Naravno, potrebno je zagrijavanje prije ulaska, baš kao i za druge aktivnosti, a u vodu se ne smije ulaziti natašte ni pod utjecajem alkohola - kaže dr. Sušanj i dodaje da je taj ritual karakterističan za mnoge sjeverne narode, koji se kupaju i nakon znojenja u vrućoj sauni.