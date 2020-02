Darovi za Valentinovo: S vinom i čokoladom nećete pogriješiti!

Svi znaju za boga vina, grčkog Dioniza, kojeg su Rimljani zvali Bakho. Manje je poznato da su Maje imale i boga kakaa. Zvali su ga Ek Chuah, što znači crna zvijezda.

A vino i čokolada darovi su za Valentinovo s kojima se ne može pogriješiti, pa čak ni danas, kad ih kupuju samo oni zaljubljeni koji su i zaboravni. Za njih smo istražili koji su slatkiši i vina danas jeftiniji nego što su inače.

Trgovački lanci popuste na određene proizvode uglavnom nude od četvrtka do srijede, a do prekjučer je na njihovim policama bilo više čokolada sa značajnije sniženim cijenama nego što ih ima sad.

Tijelo 'misli' da vodi ljubav

Teško je oteti se dojmu i da je većina na akcijsku prodaju dala jeftinije praline i čokolade. U katalozima nema većih pakiranja pralina nego je u većini slučajeva riječ o stotinjak grama. Kao da su odlučili zaraditi više na svakoj većoj i skupljoj kutiji, a ne riskirati čekajući hoće li kupci, zbog nižih cijena, uzeti koju više nego što su planirali.

Čokoladu svi vole, pa je idealan dar i za Dan zaljubljenih. Dok se lagano topi u ustima, potiče lučenje endorfina, hormona sreće, koji nastaje u tijelu tijekom vođenja ljubavi.

Skup je put do savršenog

I vino utječe na dobro raspoloženje, ali samo ako se u njemu uživa umjereno. Nekoliko čaša previše i na Valentinovo će možda povećati želju, ali sigurno će smanjiti moć.

Čokolada i vino dobar su dar, ali poprilično kompliciran par. Čokolada ima na stotine vrsta, vina na tisuće, pa pravu kombinaciju nije lako pronaći. Poseban je “problem” što su vina koja doista pristaju čokoladi poprilično skupa.

Teorija sljubljivanja vina i hrane govori da mliječnoj čokoladi pristaju vrlo slatka vina, odnosno vino mora biti slađe od čokolade. U protivnom će ono djelovati gorko. S obzirom na to da okus čokolade djeluje masno, idealan par bilo bi slatko pjenušavo vino, da mjehurići “razgrade” masnoću, no tako slatki pjenušci vrlo su rijetki. I tamna čokolada traži slatka vina, no ona koja imaju i ugodnu gorkoću te malo jače tijelo, posebice ako su bijela.

A bijela čokolada, iako teoretski nije čokolada zato što ne sadrži kakao, voli suha crvena vina poput crnih pinota.

No na Valentinovo, a i inače, više nego o savršenom spoju čokolade i vina treba misliti o tome kako da takvi budu partneri jedan prema drugome.

