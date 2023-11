Daruvarci znaju kako se jača imunitet: Pripremite palačinke s pivom ili pire od cikle i celera

U daruvarskim restoranima i zalogajnicama odnedavno se služe jelovnici kojima se jača imunitet, usput spaja hrvatska i češka kuhinja, zanatsko pivarstvo i uparuju vina iz podruma dvorca grofova Jankovića koji su grad uzdigli oko svojih imanja od 60-ih godina 18. stoljeća. Ukratko, tamošnji ugostitelji udružili su se u konceptu nazvanom "6-i elementi koji objedinjuju tri vrste jelovnika - Jela koja jačaju imunitet, Sportske jelovnike i Daruvarske parove". U posljednjih godinu dana tako se uspio stvoriti novi smjer gastronomije "grada ždralova" (mađarski Daruvar), a sve kako bi se izdigla iz predvidivosti i postala šire prepoznatljiva. Stvaranju novih jelovnika prethodilo je godinu dana besplatnih radionica i savjetovanja nutricionista i eno gastro stručnjaka koje je Daruvarčanima kroz ovaj opsežni projekt osigurala TZ Daruvar Papuk.

- Prema konceptu '6-i elementi', svaki od daruvarskih ugostitelja nudi jelo ili više njih koji 'tjeraju' viruse, krijepe i jačaju, a dotjerana su nekim od sastojaka za jačanje prirodnog imuniteta kao što su kadulja, češnjak, đumbir, ljuta paprika kurkuma, hren, med... Unutar koncepta dio ugostitelja razvio je sportske jelovnike bogate proteinima, vlaknima i drugim izbalansiranim sastojcima za sportaše koje dolaze u Daruvar na pripreme, te zasebnu i vrlo autentičnu liniju jela nazvanu Daruvarski parovi.

Njome se namirnice iz okolice Daruvara sljubljuju s točno određenim lokalnim craft pivima najstarije hrvatske pivovare koja je nastala na iskustvima čeških doseljenika, biranim daruvarskim vinima, pa i bezalkoholnim pićima. Sve tri teme novih jelovnika osmišljene su kako bi se stvorila sinergija ugostitelja, zdravstvenih i stručnjaka s područja eno gastronomije, lokalnih proizvođača i vinovnika zdravstvenog turizma, koja je glavna odrednica ovoga kraja - objasnila je prof. Karin Mimica, voditeljica projekta i idejna začetnica brojnih drugih projekata kojima se autentična i lokalna gastronomija zanemarenih područja Hrvatske nastoji međunarodno promovirati.

U Daruvaru riječ je o objektima koji posluju cijelu godinu, pohodi ih mahom domaći svijet, stižu im vikendom turisti iz većih gradova željni ozračja ovog smirenog mjesta na zapadu Slavonije, kao i korisnici rehabilitacija Daruvarskih toplica. To lječilište gdje izviru ljekovite vode prosječne temperature 46,7°C nastalo je na zasadama starorimskih terma, kasnije i turskih, pa i građanskih kupališta, od kojih je, recimo, prva bila Antunova kupka grofa Antuna Jankovića iz 1762. godine, izgrađena na temeljima rimskih termi.

- Element vode jedan je od magneta Daruvara. Izvire na 39° do 47°C i u sebi sadrži ljekovite hidrogenkarbonate, kalcij i magnezij. Daruvarske geotermalne izvore su nakon starih Rimljana koristili svi koji su se kroz povijest u njemu našli - Osmanlije, austrougarsko plemstvo, sad naši građani s uputnicom, sportaši na pripremama, kao i oni koji se žele osnažiti u spoju ljekovitih voda, medicinskih tretmana, zelenilu kojim Daruvar obiluje te gastronomskim specijalitetima s pričom - dodali su iz Turističke zajednice.

Tako je u potrazi za "6. elementom" tim restorana Taverna u sklopu lječilišta Daruvarske toplice osmislio bogate kardiovaskularne i sportske menije, kao i jela koja se uparuju s daruvarskim craft pivima 5th element koja je stvarao majstor Krešo Marić, prvak i pionir zanatskog pivarstva kao dio posebne ponude Pivovare Daruvar osnovane 1840. godine. Nakon kupanja u termalnim bazenima, u drugom restoranu Daruvarskih toplica - Terasi, možete kušati jela chefa Dalibora Hodaka iz češko-hrvatske kulinarske tradicije. Naime, u tom gradu živi najbrojnija češka manjina u zemlji, pa su na jelovniku svičkova na smetane (marinirani ramstek u umaku od povrća), kuhane šufnudle i tačkrle s pekmezom od šljiva koje se idealno sparuju, kako vele u Terasi, uz višnjevac lokalnog Pčelarstva Daruvar.

Jedan od predvodnika novoga vala daruvarske gastronomije je i Queen, obiteljski restoran poznat po roštilju, koji na dan izdaje stotine gableca Daruvarčanima, a kroz projekt "6-i elementi" vlasnik Dražen Leš sa svojom ekipom osmislio je niz jela za one koji se bave sportom, puna proteina i vlakana. Između ostalog, služe izvrstan ramstek u umaku uz domaće mikrozelenje graška, rotkvice i suncokreta, pire od cikle i celera lokalnih proizvođača. Tamo se može kušati i gulaš od divljači iz daruvarskih šuma s domaćim njokima uz koje se preporučuje snažni i okusom bogat daruvarski Indian Pale Ale craft.

Street Food Black and White, smješten je posred glavnog gradskog trga, kroz "6-i elementi" nudi "fitness salatu s piletinom i agrumima" uz domaći dressing i tostirane lješnjake sa stabala vlasnika za jačanje imuniteta. Za sportaše tu je okrepljujući wok sa svinjskim fileom, čilijem, đumbirom i svježim gljivama, kao i zgodno nazvana "sportilja - tortilja". Za one koji žele jednostavno, a domaće, u Black and Whiteu pripremaju se rustikalne palačinke s džemom od šumskog voća, domaćim medom i tostiranim lješnjacima.

Daruvarska gostionica Srce pripremit će vam ljuti fiš paprikaš s domaćom tjesteninom, pijanog ili šarana pohanog u pivskom tijestu s ribnjaka Končanica, najstarijeg u Hrvatskoj, i poslužiti uz pšenična craft pivo ili daruvarska vrhunska vina koja dozrijevaju u podrumima dvorca Jankovića oko kojih je nastao grad.

Zdravljak Orijent kultno je mjesto gdje se desetljećima odlazi po jedan od najboljih bureka u Hrvatskoj od bikova mesa, mogu se kušati razne pite, uz koji će vam obitelj Demiri jačati imunitet s domaćim jogurtom uz dodatak lipova meda ili, pak, uz baklave od daruvarskih oraha s domaćom limunadom.

Treba izdvojiti i Little Italy Pub, mjesto moderne kuhinje, gdje kuhinjom šefuje Marko Kolak, javnosti poznat i kao natjecatelj "Masterchefa". Tamo za jačanje imuniteta možete probati mnoštvo jela, a jedno je i sporo pečeni lungić u kadulji. Prema konceptu Daruvarski parovi, Kolak će vam u glinenoj posudi zapeći gulaš od kockica bifteka u daruvarskom cabernetu i demiglaceu ili pak biftek za sportaše u umaku od četiri vrste gljiva, salata i sjemenki.

RECEPTI ZA IMUNITET:

Gulaš od divljači uz dizane knedle na pari

Sastojci: Za dizane knedle na pari: 0,5 kg glatkog brašna, 2,5 dl mlijeka, 40 g kvasca, 1 jaje, 0,03 l ulja, 1 žličica soli, malo šećera; Za gulaš: 400 g divlje svinje, 400 g srnetine, 1 kg korjenastog povrća, 400 g luka, 10 dag pekmeza od šljiva, čaša crnog vina, papar, sol

PRIPREMA: U brašnu razmutite kvasac, šećer i malo mlijeka te ostavite da se digne. U međuvremenu razmutiti ostatak mlijeka, soli, jaje, ulje, pa dodajte kvasac u brašno. Umijesite tijesto i pustite da se diže oko pola sata. Kad tijesto odleži, napravite loptice podjednake veličine i opet ostavite da se dignu. Nakon gotovog procesa na pladnju kuhajte u konvektomatu na pari oko 18 minuta. Ako ne posjedujete konvektomat, u lonac nalijte vode do pola, pa na njega pričvrstite platneni ubrus s posloženim lopticama od tijesta i kuhajte poklopljeno. Za gulaš zažutite luk, pa dodajte korjenasto usitnjeno povrće, a kad se povrće ispirja, dodajte meso narezano na kockice. Podlijte vinom tijekom kuhanja. Pustite da ispari alkohol, pa ulijte goveđi temeljac i umutite pekmez od šljiva. Začinite i ostavite da se kuha oko dva sata, a kad meso omekša, gulaš zgusnite hladnom zaprškom uz koju možtete dodati juhu od gljiva. Kad se umak sjedini, jelo je gotovo.

Juneći ramstek s pireom od cikle i celera te kremom od špinata

Sastojci: 800 g junećeg ramsteka, 1 svježa cikla, 100 g špinata, 100 ml vrhnja za kuhanje, 25 g grana padano sira, 1 režanj češnjaka, sol, papar, klice (microgreens - rotkvica, suncokret, grašak), umak od pečenja

PRIPREMA: Skuhajte ciklu i celer te izblendajte u pire i začinite po želji. Špinat skuhajte u vrhnju za kuhanje s češnjakom. Juneći ramstek ispecite po želji na tavi, a preporučeno je middle rare. Za umak skuhajte goveđe kosti s povrćem, procijedite i reducirajte umak. Umak stavite na tanjur kao podlogu, pa dodajte ramstek narezan na trake. Uz meso servirajte pire od cikle, zatim kremu od špinata i vrhnja te na kraju naribajte grana padano na kremu. I za kraj stavite klice na ramstek.

Lungić u kadulji a la masterchef

Sastojci: 80 dag svinjskog fileta; umak: 2 dl crnog vina, 1,5 dl goveđeg temeljca, 200 ml demi-glacea, kadulja suha i svježa, sol, papar; DEMI GLACE - KREPKI UMAK: 8 kg telećih kosti, 2 vezice zeleni (mrkva, peršin, pastrnjak), 1 korijen celera, 4 glavice luka, 200 g masti, 2 lista lovora, 1 žličica papra u zrnu, 150 g koncentrata od rajčica, 12 l vode, sol

PRIPREMA: Lungić kuhajte sous vide metodom (u vakuumskoj vrećici) 5 sati na 60°C. Zatim ga dopecite na grillu na ugljen, pa dovršite u krušnoj peći s maslacem. Pustite meso da se odmori zamotano u alu foliji oko 5 minuta. Umak napravite od crnog vina uz dodatak kadulje i demi-glacea (možete kupiti gotovi ili pripremiti svoj koji ćete zamrznuti i vaditi po potrebi). Za prilog skuhajte rižu na maslacu s povrćem (paprika, tikvice, gljive) i dekorirajte svježom kaduljom. Upute za pripremanje Demi glacea: Teleće kosti operite i nasijecite na komade. Mrkvu, peršin, pastrnjak, celer i luk očistite te narežite na listiće. U lim stavite mast, poredajte teleće kosti, narezane zeleni, celer, luk, papar i lovor. Posolite i dobro izmiješajte. Pecite u pećnici na tihoj vatri sve dok kosti ne dobiju svijetložutu boju. Na kraju umiješajte koncentrat od rajčica. Pečene kosti izvadite rešetkastom žlicom, stavite ih u lonac, dolijte vodu i kuhajte na tihoj vatri 48 sati. Kosti se trebaju gotovo raspasti, a juha (fond) prokuhati na 1,5 litru. Juhu procijedite nekoliko puta i nastavite s kuhanjem sve dok u posudi ne ostane samo litra tekućine. Ohladite i čuvajte u hladnjaku. Umak demi-glace poslužite uz odreske, medaljone i pečenja. Za dva odreska dovoljna je jedna žličica umaka demi-glace.

Palačinke s tostiranim lješnjacima i pivom

Sastojci: 150 g glatkog brašna, 3 jaja, 30 g šećera, 0,03 l ulja, 1 dl svijetlog piva, 2,5 dl mlijeka, 1 dl vode, 1 vanilin šećer, 240 g džema od šumskog voća (za nadjev), 120 g tostiranih lješnjaka (za posipanje), 80 g lokalnog meda od bagrema (za preljev) PRIPREMA: Pjenasto razmutite jaja sa šećerom, pa dodajte mlijeko, ulje, vanilin šećer, pivo, vodu i brašno te izradite glatko tekuće tijesto bez grudica. Ispecite osam rumenih palačinki. Svaku palačinku nadjenite žlicom džema od šumskog voća i preklopite u trokut. Složene palačinke prelijte medom te pospite tostiranim i grubo usitnjenim lješnjacima.