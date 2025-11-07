Na Borongaju otvorili novi burger bar: Zgnječeno meso daje sočnost i vrhunski okus

Na zagrebačkoj gastro sceni pojavilo se novo burger mjesto koje se ističe ne samo okusom, već i pričom. Smash Up na Borongaju nije samo još jedan lokal s brzom hranom; to je rezultat dugogodišnjeg prijateljstva, internacionalnog iskustva i hrabre odluke da se san pretvori u stvarnost. Razgovarali smo s vlasnikom Markom Benjom (26) koji nam je otkrio kako se odlučio na otvaranje burger bara, ali i tajnu dobrog smash burgera i sočnog cheesesteaka.

Marko je prvo radio kao konobar u noćnim klubovima, no ubrzo je shvatio da želi imati nešto svoje i odluka je pala na burger bar. Dugo je pričao sa svojim prijateljima s kvarta kakav će to biti koncept, a u tu priču se dobro uklopio i njegov prijatelj Matija Unković, koji ima dugogodišnje iskustvo rada kao kuhar u Norveškoj.

- Proveo sam sedam godina u Norveškoj, radio sam u raznim kuhinjama, od talijanskih restorana do steak houseova gdje sam na kraju bio i glavni kuhar - priča nam Matija, glavni burger majstor. Iako je život u inozemstvu nudio financijsku stabilnost, visoki troškovi života i nostalgija za domom presudili su. I tako je krenula ova kvartovska priča.

- Dečki smo koji se znaju cijeli život i htjeli smo stvoriti nešto naše, autentično - objašnjava Marko.

Tajna je u 'smash' tehnici i domaćim umacima

U moru burgera koji se nude, Smash Up se odlučio za tehniku koja je posljednjih godina osvojila svijet – 'smash' burger. Za razliku od klasičnih, debelih pljeskavica, ovdje se kuglica svježe mljevenog mesa pritišće na vruću ploču, stvarajući tanku, karameliziranu i hrskavu koricu, dok unutrašnjost ostaje sočna.

- Primijetili smo taj 'hype' oko smash burgera i shvatili u čemu je fora. Meso se stisne, sokovi se ne gube, a dobije se nevjerojatno hrskava tekstura koja se ljudima sviđa. Brže je, finije i jednostavno drugačije - kaže Marko.

Kvaliteta mesa je, naravno, temelj svega. Ovdje nema kompromisa. Koriste isključivo svježu, čistu junetinu od provjerenog lokalnog mesara, koja se melje više puta kako bi se postigla savršena tekstura.

- Naša smjesa ima točno definiran, nizak postotak masnoće, između 9 i 10 posto, što je ključno za pravi smash doživljaj - otkriva Marko, dodajući detalj koji mnogi ne znaju - meso mora biti gotovo ledeno prije nego što dotakne vruću ploču.

No, vrhunski burger ne čini samo meso. U Smash Upu su se posvetili kreiranju vlastitih, domaćih umaka koji svaku kombinaciju čine jedinstvenom.

- Nismo htjeli koristiti gotove proizvode. Svi naši umaci su improvizacija, rađeni po našim recepturama. Taj domaći štih je veliki plus i gosti to prepoznaju - dodaje.

Burgeri

Među pet vrsta burgera koje imaju u ponudi, najbolje im ide klasika - Bacon Smash Up, odnosno burger sa slaninom. Odmah iza njega je Fresh Up burger sa chipotle aioli umakom, ukiseljenim lukom, matovilcem i dimljenom slaninom.

Naziv ovog burgera govori sam za sebe, stvarno je 'fresh'. Okusi su fino izbalansirani i baš je gušt jesti burger koji donosi okuse osvježenja. Cijena ovog burgera je 8,5 eura. Inače cijene svih burgera kreću se od 7,5 do 8,5 eura. Osim toga, u ponudi imaju i tortilje, tzv. wraps i i krumpiriće s raznim umacima.

Cheesesteak

Ono što je ovdje malo drugačije u ponudi ovog burger bara je cheesesteak - što je zapravo marinirani ramsteak sa topljenim sirom i raznim dodacima u duguljastom brioche pecivu.

- Otkrio sam takvu vrstu sendviča kada sam bio u Americi i jako mi se svidjelo pa sam to htio ponuditi i ovdje - objasnio je Marko. Od svih u ponudi (njih pet) najbolje im ide Philly'd UP cheesesteak po cijeni od 12 eura, kojeg smo i kušali. Matija nam je objasnio da se to meso marinira tri do četiri dana i zato ispadne fino mekano.

I moramo se složiti s njim, ovo je stvarno posebna vrsta sendviča koju se isplati probati, a ako volite eksperimentirati - ovo će vam se definitivno svidjeti. U ovom sendviču, osim ramsteaka, imate i garlic aioli umak, karamelizirani luk i pečenu papriku.

Cijene cheesesteaka se kreću od 10 do 12 eura, a Marko nam je rekao da svi kada dođu na burgere i usput probaju i cheesesteak se oduševe i uvijek ponovno naruče.

Brend

Osim na vrhunske burgere, Marko i ekipa veliku su pažnju posvetili i vizualnom identitetu. Svjesni da danas "jedemo i očima", svaki detalj - od dizajna loga do izgleda ambalaže i interijera - pomno su osmislili kako bi cijelo iskustvo bilo jednako privlačno kao i okus njihovih burgera.

- Naručili smo i profesionalno fotografiranje burgera i čim sam vidio prve fotografije, znao sam da je to to. Uložili smo u dizajn jer smo htjeli da cijela priča izgleda ozbiljno i privlačno. Dobar vizualni identitet je pola posla. Ljudi prvo vide fotku, a tek onda dođu probati. Drago nam je kad gosti pohvale ne samo hranu, već i cjelokupan dojam - kaže Marko i dodaje kako je uskoro u planu proširenje na druge dijelove grada.