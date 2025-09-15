Burger koji je oduševio sve: Evo tko je odnio titulu najboljeg na 10. Burger Festivalu

Na prepunom Trgu dr. Franje Tuđmana u nedjelju u 18 sati svečano su proglašeni najbolji izlagači jubilarnog 10. Burger Festivala Zagreb, a posjetitelji su svojim glasovima odlučili – pobjednik je Chubby Chuck’s s burgerom Truffle Bacon Smash!

Tijekom deset dana, od 4. do 14. rujna, više od 90 tisuća ljudi posjetilo je najpoznatiji hrvatski festival posvećen burgerima, a njih 32.473 odlučilo je i glasati putem QR kodova za svog favorita. Ovogodišnji Festival donio je rekordan broj izlagača, raznovrstan gastronomski program, odličnu atmosferu i – iznenađenje na vrhu!

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Burger festival u Zagrebu: Hit je burger s jabukama i smokvom | Video: 24sata Video

Truffle Bacon Smash - prvi put i odmah pobjeda

Debitanti Chubby Chuck’s iz Zagreba (osnivač Ivor Poljak, porijeklom iz Rijeke) dobili su najviše simpatija i glasova posjetitelja zahvaljujući svom posebnom pristupu. Njihov pobjednički burger, Truffle Bacon Smash, nastao je u suradnji s Karlić Tartufima iz Istre, a ističe se bogatim okusom, istarskom junetinom i brioche pecivima koja se posebno peku na otoku Cresu.

- Naša ideja je bila spojiti kvalitetu, domaće sastojke i personalizirano iskustvo. Pobjeda na ovakvom festivalu je ogroman poticaj za nas - rekao je vidno emotivan Ivor Poljak, nakon što je zajedno s timom nazdravio pjenušcem na pozornici.

Favoriti nisu razočarali

Drugo mjesto, s burgerom Bacon Cheese, pripalo je iskusnom timu Instituta za burgere by Mate Janković, dvostrukim pobjednicima prijašnjih godina i miljenicima publike. Njihov klasičan, ali savršeno izbalansiran burger i ove je godine osvojio srca posjetitelja.

Na treće mjesto plasirao se zadarski Picnic Mingle & Fun s poznatim Blackie burgerom. Njihova pozicija među top tri potvrđuje da kvaliteta i dosljednost publika uvijek prepoznaje.

Burger scena nikad jača

Na ovogodišnjem Burger Festivalu sudjelovali su i: Mason Burgers & Stuff, UFO Burger, Bold., Diverso, Chef’s Burger by Ivan Pažanin, The Spot, Grof Lovski, Jellyfish in Space, te Noel Street Food by Ivan Temšić. Ukupni doživljaj obogatili su i Milkshake Factory, Gdje je Jura, Ginglebells i Staropramen Bar sa slasticama, pićima i koktelima.

Društvene mreže bile su preplavljene recenzijama, fotografijama i preporukama, a mnogi su posjetitelji isprobali gotovo sve burgere prije nego što su dali svoj glas.

Najbolji kroz desetljeće

Pobjednici svih deset izdanja Burger Festivala Zagreb po izboru publike:

2025. Chubby Chuck’s

2024. Institut za burgere by Mate Janković

2023. Institut za burgere by Mate Janković

2022. BBQ HOT YARD

2021. Guloso

2020. Full Circle by Marko Palfi

2019. Reshetka

2018. Mason Burgers & Stuff

2017. Mason Burgers & Stuff

2016. Submarine

Najvažnije gastro okupljanje za burger scenu

Jubilarni 10. Burger Festival Zagreb još jednom je potvrdio status najrelevantnije platforme za burger scenu – kako za etablirane majstore, tako i za mlade nade koje žele ostaviti trag. Uz gastronomske inovacije, kreativne popratne sadržaje i prepoznatljivu atmosferu, Festival se profilirao kao središnje mjesto okupljanja, uživanja i – odlučivanja tko peče najbolji burger u Hrvatskoj.