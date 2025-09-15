Na treće mjesto plasirao se zadarski Picnic Mingle & Fun s poznatim Blackie burgerom. Njihova pozicija među top tri potvrđuje da kvaliteta i dosljednost publika uvijek prepoznaje
Burger koji je oduševio sve: Evo tko je odnio titulu najboljeg na 10. Burger Festivalu
Na prepunom Trgu dr. Franje Tuđmana u nedjelju u 18 sati svečano su proglašeni najbolji izlagači jubilarnog 10. Burger Festivala Zagreb, a posjetitelji su svojim glasovima odlučili – pobjednik je Chubby Chuck’s s burgerom Truffle Bacon Smash!
Tijekom deset dana, od 4. do 14. rujna, više od 90 tisuća ljudi posjetilo je najpoznatiji hrvatski festival posvećen burgerima, a njih 32.473 odlučilo je i glasati putem QR kodova za svog favorita. Ovogodišnji Festival donio je rekordan broj izlagača, raznovrstan gastronomski program, odličnu atmosferu i – iznenađenje na vrhu!
Truffle Bacon Smash - prvi put i odmah pobjeda
Debitanti Chubby Chuck’s iz Zagreba (osnivač Ivor Poljak, porijeklom iz Rijeke) dobili su najviše simpatija i glasova posjetitelja zahvaljujući svom posebnom pristupu. Njihov pobjednički burger, Truffle Bacon Smash, nastao je u suradnji s Karlić Tartufima iz Istre, a ističe se bogatim okusom, istarskom junetinom i brioche pecivima koja se posebno peku na otoku Cresu.
- Naša ideja je bila spojiti kvalitetu, domaće sastojke i personalizirano iskustvo. Pobjeda na ovakvom festivalu je ogroman poticaj za nas - rekao je vidno emotivan Ivor Poljak, nakon što je zajedno s timom nazdravio pjenušcem na pozornici.
Favoriti nisu razočarali
Drugo mjesto, s burgerom Bacon Cheese, pripalo je iskusnom timu Instituta za burgere by Mate Janković, dvostrukim pobjednicima prijašnjih godina i miljenicima publike. Njihov klasičan, ali savršeno izbalansiran burger i ove je godine osvojio srca posjetitelja.
Na treće mjesto plasirao se zadarski Picnic Mingle & Fun s poznatim Blackie burgerom. Njihova pozicija među top tri potvrđuje da kvaliteta i dosljednost publika uvijek prepoznaje.
Burger scena nikad jača
Na ovogodišnjem Burger Festivalu sudjelovali su i: Mason Burgers & Stuff, UFO Burger, Bold., Diverso, Chef’s Burger by Ivan Pažanin, The Spot, Grof Lovski, Jellyfish in Space, te Noel Street Food by Ivan Temšić. Ukupni doživljaj obogatili su i Milkshake Factory, Gdje je Jura, Ginglebells i Staropramen Bar sa slasticama, pićima i koktelima.
Društvene mreže bile su preplavljene recenzijama, fotografijama i preporukama, a mnogi su posjetitelji isprobali gotovo sve burgere prije nego što su dali svoj glas.
Najbolji kroz desetljeće
Pobjednici svih deset izdanja Burger Festivala Zagreb po izboru publike:
- 2025. Chubby Chuck’s
- 2024. Institut za burgere by Mate Janković
- 2023. Institut za burgere by Mate Janković
- 2022. BBQ HOT YARD
- 2021. Guloso
- 2020. Full Circle by Marko Palfi
- 2019. Reshetka
- 2018. Mason Burgers & Stuff
- 2017. Mason Burgers & Stuff
- 2016. Submarine
Najvažnije gastro okupljanje za burger scenu
Jubilarni 10. Burger Festival Zagreb još jednom je potvrdio status najrelevantnije platforme za burger scenu – kako za etablirane majstore, tako i za mlade nade koje žele ostaviti trag. Uz gastronomske inovacije, kreativne popratne sadržaje i prepoznatljivu atmosferu, Festival se profilirao kao središnje mjesto okupljanja, uživanja i – odlučivanja tko peče najbolji burger u Hrvatskoj.
