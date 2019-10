Dečkić u Turskoj rodio se bez penisa, čeka ga više operacija

Dječak se rodio bez penisa u Turskoj, piše Daily Mail. Unatoč tome, skrotum je formiran i ima oba testisa te na prvi pogled nema drugih vidljivih malformacija, objavili su liječnici u Erbakan Sveučilištu iz Konyje, mjesta udaljenog 257 kilometara južno od Ankare.

Kazali su da je rekonstrukcija penisa za dječaka dobro rješenje. Slučaj su opisali kroz rad kojeg je objavio ugledni stručni časopis Urology Case Reports. Dječak je bio star samo jedan dan kad su ga pregledali pedijatrijski kirurzi kako bi provjerili u kakvom je općem stanju.

Pokazalo se da uz penilnu agenezu ima vesicorektalnu fistulu - abnormalnu vezu između mjehura i rektuma. Radi tog stanja pacijenti često u urinu imaju tragove fekalne tvari. U ovom slučaju liječnici nisu objavili je li ista situacija i kod dječaka. Operirali su ga kako bi uklonili fistulu, a tada su otkrili da ima i dodatne teškoće zbog kojih mu se izvan mjehura gomilao urin.

- Slučaj penilne ageneze pogađa, prema procjenama, jedno na 10 - 30 milijuna rođene djece. Ovo je prvi slučaj djeteta s kombinacijom penilna ageneze, vezikoureteralnog refluksa i vesikorektalne fistule, napisali su liječnici u svom izvještaju.

- Ageneza penisa je ekstremno rijetka genitourinarna anomalija kojoj je incidencija 1:30 milijuna rođenih i do sada je opisana u osamdesetak slučajeva. Uzrok je greška u konverziji ranih gonada u testise odnosno u jajnike te se proces maskulinizacije ne dovrši i genitalni čvorić se ne razvije u penis, pojasnili su dr. Igor Grubišić, urolog i androlog te mr.sc. Dejan Ljiljak, klinički embriolog u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu i tajnik Hrvatskog društva kliničkih embriologa.

Urolog Grubišić kazao je kako se u Hrvatskoj nikad nije susreo s tom dijagnozom i koliko zna nemamo opisanih slučajeva penilne ageneze. Mr. Ljiljak smatra kako nije riječ o genetskoj anomaliji.

- Kariotip im je 46 XY, pa razlog izostanka penisa leži u nepravilnom ranom embrionalnom razvoju, istaknuo je. Naši stručnjaci također smatraju kako će dječak imali relativno normalnu budućnost jer medicina danas pruža brojne mogućnosti.

- Treba raditi niz operacija da se odvoje urinarni trakt od probavnog. Sljedeći korak je rekonstrukcija penisa u nekoliko aktova te potom rekonstrukcija uretre tj. mokraćne cijevi. U pubertetskoj dobi se mogu ugraditi penilne proteze radi postizanja erekcije. Ako su testisi normalno razvijeni u obzir dolazi izvantjelesna oplodnja, a prirodna plodnost je izrazito narušena, pojasnio je dr. Grubišić. U slučaju dječaka iz Turske roditeljima su čak preporučili promjenu spola djeteta kako bi ga pretvorili u djevojčicu, no oni su to odbili. Urolog iz Birminghama, dr. Richard Viney, kazao je kako je riječ o jedinstvenom slučaju u svijetu.

- Možemo misliti da se penis nije razvio zbog greške u genitalnom razvoju, no ovdje to nije slučaj. Ovdje je riječ o pogrešci u razvoju urinarnog trakta te crijeva. Kod fetusa oni dijele zajedničku šupljinu koja se zove kloaka. Razvojem fetusa ona se dijeli na mjehur i rektum. U ovom slučaju se to nije odigralo. To se može ispraviti kirurški. Kako je riječ o dječaku, svaka takva operacija trebala bi uključivati i rekonstrukciju penisa, zaključio je.

