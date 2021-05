Ovo je njezina ispovijest:

Sada imam 30, ali imala sam 19 godina kada sam počela istraživati ​​otvorene odnose. U ranim tinejdžerskim godinama shvatila sam da se ne osjećam dobro u monogamnoj vezi.

Imala sam snažne osjećaje za više ljudi i sve sam ih voljela jednako. Prirodno mi je voljeti više ljudi odjednom. Znala sam da postoje stigme oko poliamorije - čak i sada postoje trenuci kada društvene norme dovode u pitanje kako se osjećam. Ali to je toliko ukorijenjeno u meni i prirodno mi je da volim više od jedne osobe pa kako to onda može biti loše?

Ja sam heteroseksualna žena i imam veze samo s muškarcima. Za mene, ne radi se o seksu, već o emocijama. Moja motivacija je vjerojatno 80-postotna emocionalna i 20-postotna seksualna ispunjenost.

Moj primarni partner s kojim sam neko vrijeme, ne živi sa mnom, ali viđamo se svaki dan. Također viđam drugog muškarca koji ne želi predanu vezu.

Moj primarni partner i ja smo previše zauzeti da bismo se vidjeli dovoljno da bismo ostali emocionalno i seksualno ispunjeni i to je još jedan razlog zašto viđamo druge ljude.

Pokušala sam monogamiju nekoliko puta i uvijek sam osjećala kao da nešto nedostaje. Osjećam se slomljeno i kontrolirano u monogamnom odnosu. Kada pokušam ostati sa samo jednom osobom budem depresivna i osjećam se ograničeno.

Ne znam zašto je to tako sa mnom. Moji roditelji su vrlo sretni u monogamnoj vezi i ništa me ne odvraća od monogamije, samo sam od malih nogu znala da to nije za mene.

Ljudi misle da to znači da ne možete imati djecu, ali mislim da je to moguće, samo ovisi o dinamici veze. Neki će imati jednog primarnog oca ili majku, a drugi će odgajati svoju djecu s više mama ili tata. Odgajati djecu u bilo kojem okruženju znači da imate odgovornost objasniti im kako stvari stoje kada je to primjereno dobi i educirati ih.

Ponekad me pitaju mislim li da će me jedna osoba ikad moći zadovoljiti, ali mislim da se razvijamo kako postajemo stariji. Moguće je ali, u ovom trenutku, mislim da to nije realno. Dobar odnos je onaj gdje se partneri prihvaćaju kao ono što jesu. Ako se to za mene ne promijeni prirodno s vremenom, sumnjam da ću se samo probuditi i odjednom promijeniti mišljenje.

Ono sam što jesam i vrlo sam sretna takva.