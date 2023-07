Dečko ju je zaručio s premalim dijamantom: 'Hoću li ispasti nezahvalna ako mu to kažem?'

- Zaručnik me nedavno zaprosio, na zajedničkom odmoru i sve je bilo jako slatko. No, kako smo bili u zemlji s visokom stopom kriminala, on je odlučio za prvu ruku dati mi privremeni prsten, bižuteriju koju ću nositi do dolaska kući, gdje je naručio onaj 'pravi'. Jučer je napokon stigao i točno je onakav kakav bih i sama odabrala, jer je to stil koji mi se sviđa, ali dijamant tako malen da mi se odmah 'utopio' na ruci. Toliko je malen da se jedva primijeti. Da li da šutim, iako me to baš jako smeta, ili da budem iskrena prema partneru – zapitala je jedna djevojka korisnike Mumsneta, izazvavši popriličnu raspravu.

POGLEDAJTE VIDEO: pronađena izgubljena burma na Krku

Piše da ne bi htjela ispasti nezahvalna, jer zna da se zaručnik jako potrudio ga pronađe prsten kakav želi. Zadovoljna je jer dijamant ima 0,22 karata i vrlo je blještav, no zapravo se ne vidi.

Foto: Dreamstime

- Htjela sam da dijamant na mom prstenu ima barem 0,5 karata i spremna sam sama platiti razliku u cijeni, no bojim se da ću povrijediti zaručnika ako to predložim. A ipak, nije da želim neki ogromni kamen sa dva karata ili nešto slično. Nemam pojma koliko je koštao i znam da to ni ne trebam znati, no mislite li da bi nadogradnja dijamanta za pola karata bila nerazumna? Da ga nosim bez obzira na to što mi se ovakav ne sviđa ili da budem iskrena i riskiram da ga povrijedim? – pita se buduća mladenka.

Kaže kako ona i partner nisu previše društveni, pa još nikome nije javila sretnu vijest i čini se da prije toga jako želi riješiti tu 'sitnicu' s prstenom.

- Ja imam zaručnički prsten koji sama nikada ne bih odabrala, ali svejedno ga volim jer je dragom bilo dovoljno stalo da ga odabere za mene, napisala joj je jedna korisnica i dodala: „Da vam se ne sviđa stil, mislim da biste mu to mogli reći bez da ga povrijedite, ali ne mogu ni zamisliti kako se nekom može reći 'prsten je super, ali si kupio premalen dijamant...'.

- Da, točno tako. Vas muči veličina dijamanta, a to ne možete izgovoriti bez da ispadnete nezahvalni... - dodala je druga, no bilo je i dama koje se s tim nisu složile i savjetovale su da zaručniku kaže ono što osjeća.

Foto: Dreamstime

- Većina ljudi će vam reći da ste nezahvalni i da biste trebali uzeti što se nudi, no vi ste ta koja će ga nositi svaki dan i ako vam se ne sviđa, to trebate jasno i reći! – smatra jedna korisnica mreže.

Ubrzo se na forumu povela i rasprava o tome što zaručnički prsten čini 'onim pravim'; i je li veličina dijamanta stvarno tako bitna?

- Kad je riječ o cijeni, ne postoji cifra kojoj bi trebali težiti, no budite razumni i nemojte bankrotirati zbog prstena. I zapamtite, veličina nije najvažnija. Možete kupiti nešto jedinstveno i s manjim kamenom, ili alternativom dijamantu, poput safira ili turmalina, koji oboje mogu biti upečatljivi kao kamen u prstenu, komentira dizajnerica nakita Emma Clarkson Webb iz Londona.