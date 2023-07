'Moj zaručnik mi je zabranio da nosim bijelo na vjenčanju - kaže mi da nisam dovoljno čista'

Žena se oglasila na Redditu i objasnila da njezin budući suprug želi da ona na vjenčanju radije nosi crveno, nego bijelo jer će 'inače obmanjivati goste o svom seksualnom životu'.

Buduća mladenka je ogorčena nakon što joj je zaručnik zabranio da nosi bijelo na njihovom vjenčanju, jer prema njegovom mišljenju nije 'dovoljno čista'. Objasnila je kako je upoznala svog budućeg supruga, nakon što je okončala četverogodišnju vezu s dečkom iz srednje škole.

Ona tvrdi da je on oduvijek bio nesiguran zbog činjenice da je ona izgubila nevinost s bivšim dečkom u dobi od 18 godina, pogotovo jer je on bio djevac kad su se upoznali.

Foto: Dreamstime

- Sa zaručnikom sam šest godina i zaručena sam zadnjih osam mjeseci. Prije otprilike mjesec dana, niotkuda mi je rekao da je razgovarao s nekim od svojih kolega kako misli da ne bih trebala nositi bijelu haljinu. To mi je bilo potpuno čudno. On je vrlo umjetnički tip, pa sam ovo više shvatila na način kako će fotografije ispasti ili nešto u tom smislu, ali odlučila sam svakako nositi bijelo. Rekla sam mu to i vidjela sam da se naljutio, ali je pustio - ispričala je.

Nakon što je dva tjedna kasnije otišla po svoju bijelu haljinu, zaručnik se posvađao s njom, tvrdeći da bi umjesto toga trebala nositi crveno jer nije djevica.

- Tražio je da vidi haljinu koju sam odabrala, ali rekla sam da ne može, jer sam htjela da to bude iznenađenje za dan našeg vjenčanja - dodala je.

Tražio je da mu barem kaže koje je boje haljina, a kad mu je rekla da je bijela, uhvatio ga je 'grč'.

- Iskreno, ne vidim zašto je ovo velika stvar, gotovo svi nose bijelo na dan vjenčanja. Kada sam ga pitala koju boju misli da ću nositi, rekao mi je da bih trebala nositi crveno. Opet, ovo mi je bilo čudno pa sam ga upitala zašto bi nosila crveno na našem vjenčanju, on mi je rekao da mladenke nose bijelo samo kad su 'čiste' - priča mladenka.

Tražeći potvrdu, zaručnik je svojoj mami ispričao sve o bijeloj vjenčanici svoje buduće supruge, vjerujući da će ona stati na njegovu stranu po tom pitanju. Međutim, nije ispalo kako se nadao.

Foto: Dreamstime

- Otišao je kod svoje mame zbog svega toga misleći da će me uvjeriti, ali ona je na mojoj strani. Prije dvije noći on, njegova mama i ja stajali smo u dnevnoj sobi i svađali se oko mog seksualnog života 'prikazanog u haljini' - ističe žena.

Mama mu je na sve rekla da ni on više nije djevac pa bi možda i on trebao nositi crveno, na što je muškarac briznuo u plač.

- Međutim, on i dalje tvrdi da bi to što ja nosim bijelo zavaralo sve goste, i da je za muškarce drugačije. Sve me ovo iskreno natjeralo da se uopće zapitam o udaji za ovog čovjeka. Ne znam je li to samo zato što je sve tako svježe, ali stvarno mi se gadi. On nije čak ni religiozan pa pretpostavljam da se radi samo o tome da još uvijek razmišlja o tome da sam izgubila nevinost s 18 godina i prije nego što sam ga uopće upoznala - zabrinuta je buduća mladenka.

- Bijela haljina nije čak ni stvar čistoće, trend je tek započeo kada je kraljica Victoria nosila bijelu vjenčanicu - pisali su joj.

- Sada on neće biti čist za svoju sljedeću nevjestu! Nije ispalo baš kako je planirao - komentirali su.