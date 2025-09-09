Obavijesti

SAMOUKI UMJETNIK

Dejanovi divovski murali su ona ljepša strana grada Zagreba

Piše Iva Milotić,
storyeditor/2025-09-08/PXL_270825_137332980.jpg | Foto: Igor Kralj/Pixsell

Samouki umjetnik iz Zagreba oslikao je zid napuštene bolnice u Blatu, a radove je slao u Australiju, Njemačku, Italiju, pa čak i Nepal. Odlično se snalazi u raznim poljima umjetnosti.

Prekrasna mlada dama duge raspuštene kose i u izazovnoj bijeloj haljini te u visokim potpeticama sjela je na terasu jednog od šarmantnih pariških kafića samo kako bi izmamila tisuće uzdaha prolaznika u ljetnoj noći. Tema je to murala umjetnika Dejana Šebestijana (28) iz Kotoribe.

