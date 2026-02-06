Dermatolog otkriva: Evo kako se riješiti celulita bez vježbanja

Uvriježeno je mišljenje da je za borbu protiv narančine kore nužan rigorozan režim vježbanja, no stručnjaci otkrivaju da se vidljivi rezultati mogu postići i bez ijednog odlaska u teretanu. Ključ leži u razumijevanju uzroka i primjeni ciljanih metoda koje napadaju problem iznutra i izvana.



Što je zapravo celulit?

Dermatolozi objašnjavaju da celulit nije samo pitanje viška masnoće, već složen proces koji uključuje strukturu kože, mikrocirkulaciju i vezivno tkivo. Nastaje kada se masne stanice probiju kroz mrežu vezivnog tkiva, takozvanih fibroznih septa, koje povezuju kožu s mišićima ispod nje. Kod žena su ta vezivna vlakna postavljena okomito, što masnim stanicama omogućuje da lakše "izbiju" prema površini i stvore vidljive neravnine. Kod muškaraca je, s druge strane, ta struktura isprepletena i gušća, što je glavni razlog zašto manje od deset posto njih ima celulit.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Osim genetike, na njegovu vidljivost utječu hormonalne promjene, zadržavanje tekućine, slaba cirkulacija i postupni gubitak kolagena, koji kožu čini tanjom i manje elastičnom. Upravo zato, čak i vitke žene mogu imati izražen celulit, dok pretilost stanje može pogoršati, ali nije njegov nužan preduvjet.

Kućna njega kao prvi korak

Prva i najdostupnija linija obrane od celulita započinje u kupaonici, metodama koje ne zahtijevaju gotovo nikakav napor, a potiču ključne procese u tijelu. Jedna od najhvaljenijih je suho četkanje. Svakodnevna masaža suhom četkom s prirodnim vlaknima, pokretima usmjerenim prema srcu, snažno potiče limfnu drenažu. Time se izbacuje višak tekućine i toksina nakupljenih u tkivu, a upravo taj edem čini celulit puno vidljivijim.

Dodatni saveznik je kontrastno tuširanje. Izmjenjivanje tople i hladne vode djeluje kao gimnastika za krvne žile, poboljšavajući cirkulaciju i tonus kože. Bolja prokrvljenost osigurava da stanice dobivaju više kisika i hranjivih tvari, što pridonosi čvršćem i zdravijem izgledu kože.

Moćni sastojci iz krema i losiona

Iako nijedna krema ne može trajno izbrisati celulit, proizvodi s pravim aktivnim sastojcima mogu značajno poboljšati izgled kože. Istraživanja su pokazala da određene tvari imaju mjerljiv učinak. Kofein je najpoznatiji među njima; on djeluje tako da privremeno dehidrira masne stanice, zbog čega se one smanjuju, a koža na površini postaje glađa.

Za dugoročniji učinak, dermatolozi preporučuju proizvode koji sadrže retinol u koncentraciji od barem 0,3 posto. Retinol potiče proizvodnju kolagena, čime zadebljava kožu. Deblja i čvršća koža bolje "maskira" neravnine koje se nalaze ispod nje. Iako su za pune rezultate potrebni mjeseci svakodnevne primjene, proces obnove kolagena započinje odmah. Uz njih, biljni ekstrakti poput bršljana, divljeg kestena i gotu kole (Centella asiatica) dokazano pomažu u drenaži i jačanju stijenki krvnih žila.

Profesionalni tretmani za najbrže rezultate

Za one koji žele dramatične promjene u kratkom roku, moderna dermatologija nudi niz neinvazivnih i minimalno invazivnih tretmana koji ciljano rješavaju uzroke celulita. Mnogi od tih tretmana daju rezultate koji traju mjesecima, pa čak i godinama.

Terapija akustičnim valovima (Acoustic Wave Therapy) jedna je od popularnijih opcija. Ovaj tretman koristi zvučne valove visoke energije koji mehanički razbijaju stvrdnuta vlakna vezivnog tkiva, potiču cirkulaciju i stimuliraju stvaranje novog kolagena. Koža postaje elastičnija, a udubljenja se smanjuju. Radiofrekvencija, s druge strane, koristi toplinsku energiju za zagrijavanje dubljih slojeva kože, što dovodi do zatezanja postojećeg kolagena i poticanja proizvodnje novog.

Za tvrdokorne, duboke rupice, najučinkovitijim se smatraju tretmani poput Cellfine, koji se temelje na metodi subcizije. Tijekom postupka, liječnik pomoću uređaja s mikrooštricom precizno reže fibrozne septe koje povlače kožu prema dolje. Rezultati mogu trajati i do tri godine. Sličan pristup ima i vakuumski potpomognuto otpuštanje tkiva, koje nakon rezanja vezivnih niti omogućuje tkivu da se podigne i popuni udubljenje. Laserski tretmani, poput Cellulazea, također razbijaju vezivna vlakna i zadebljavaju kožu, a njihovi učinci mogu biti vidljivi godinu dana i duže.