Deset jednostavnih navika u kući zbog kojih ćete biti sretniji

Nevjerojatno je kako neke male promjene mogu pozitivno utjecati na naše raspoloženje. Kako bi se osjećali sretnije u vašem domu, svaki dan napravite ove jednostavne stvari:

1. Napravite krevet za sreću

Gretchen Rubin,autorica nekoliko knjiga, među kojima je i knjiga 'The Happiness Project', kaže kako je ovaj zadatak od tri minute, jedna od najjednostavnijih navika koju možemo lako usvojiti kako bismo pozitivno utjecali na našu sreću.

2. Počistite nered, red smiruje

Nered uzrokuje stres, a red smirenje. Ova rutina za poboljšanje raspoloženja je jednostavna. Prije nego napustite prostoriju, uzmite oko tri minute i dovedite prostoriju u prvobitno sređeno stanje. Tri minute bi trebale biti dovoljne, osim ako nemate dijete ili partnera koji vole napraviti 'potres u kući'.

Foto: Fotolia

3. Dom ukrasite sentimentalnim predmetima

Jedan od razloga zašto nas iskustva (i sjećanja na njih) čine više sretnijima nego materijalne stvari je čitav niz užitaka koje pružaju: planiranje iskustva, iščekivanje i veselje, uživanje u iskustvo i na kraju pamćenje iskustva. Zato dom ukrasite galerijom pozitivnih sjećanja.

4. Zapisujte lijepe uspomene

Prije spavanja jednostavno zapišite jednu lijepu uspomenu koja se dogodila taj dan. Refleksija je važan dio sreće, a zapisivanje pozitivnih i sretnih trenutaka ili događaja rezultira zahvalnošću (dodatan plus: ako vam crkne memorija, imat ćete lijepe uspomene sačuvane).

Foto: Fotolia

5. Čišćenje učinite lakšim

Ovaj savjet je iz knjige 'The Happiness Project'. Jedna od poruka je da se posuđe neće samo očistiti nego to trebate učiniti vi, zato je bolje da se što prije suočite s tim i napravite sve kako bi taj posao zavoljeli. Upalite svoj najdraži album, pojačajte ga do kraja, uživajte u toploj vodi i mjehurićima dok perete suđe i učinite sve da zavolite čišćenje.

6. Prije nego se ujutro ustanete, sjetite se što trebate sve napraviti

U knjizi 'The Art of Happiness', Dalaj Lama kaže: ''Svaki dan, dok se budiš, pomisli: Danas sam sretan što sam živ, imam dragocjen ljudski život i neću ga potratiti.''

Postavljanje dnevnih namjera može biti jako korisno. Vaša namjera za taj dan bi mogla „biti produktivni“ ili „uživati u današnjim lijepim trenucima“ ili nešto određenije kao „reći hvala najdražim osobama“. Ali, to nikako ne bi smjela postati samo još jedna 'to do' lista.

Foto: SYSTEM

7. Pomažite ukućanima, ali ne očekujte ništa zauzvrat

Pa čak ni hvala. Pokosite travnjak, ali ne očekujte da vam se muž zbog toga zahvali. Umjesto žene napravite krevet, ali ne očekujte da ćete zbog toga od nje dobiti bonus bodove. Međusobno pomaganje, koje ne traži ništa zauzvrat, najviše doprinosi sreći i zadovoljstvu. Čineći dobro drugima, činiš dobro sebi.

8. U danu nazovite barem jednog prijatelja ili člana obitelji

To možete napraviti dok čistite ili šetate psa. SMS poruke i mailovi se ne računaju. Nazovite dragu osobu. Ljudi su društvena bića i istraživanja su pokazala da se osjećamo bolje kada smo u društvu s voljenim osobama.

Foto: Andrey Popov

9. Novac potrošite na stvari koje će sakupljati uspomene

Uštedite novac za novi roštilj ili za DVD kako bi svi zajedno mogli navečer gledati filmove i družiti se. Pozovite prijatelje na roštilj, opustite se i zabavite. Ne zaboravite razviti slike kako bi sačuvali lijepe uspomene.

10. Svaki dan provedite nekoliko minuta povezujući se s nečim većim od vas

Kakva god bila vaša duhovna uvjerenja, studije pokazuju da je povezivanjem s velikom moći u korelaciji sa srećom. Prije spavanja, provedite nekoliko minuta razmišljajući o nečem većem od vas. Prošećite prirodom. Pišite dnevnik. Stvorite neki 'sveti' prostor u vašem domu. Ako niste duhovni, jednostavno zapalite svijeće, napravite sebi toplu kupku i opustite se uz dobru knjigu. Osjećat ćete se bolje.