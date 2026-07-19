Detektiv u odijelu, Rip Kirby, našao je put do hrvatskih obožavatelja i postao hit

Bio je junak kakvog žene otvoreno obožavaju, a muškarci mu se često potajno dive.

POGLEDAJ VIDEO: Branko Indijanac iz Međimurja, 'oživio' je Zagora i druge strip junake Divljeg zapada

Pokretanje videa... 00:57 Branko Indijanac iz Međimurja, 'oživio' je Zagora i druge strip junake Divljeg zapada | Video: 24sata/pixsell

Za razliku od tipičnih stripovskih detektiva svoga vremena, Rip Kirby nije bio grubijan koji probleme rješava šakama i pištoljem, već obrazovan, uglađen bivši marinac, koji je nosio odijela i naočale, pušio lulu te se u svom radu više oslanjao na logiku, znanost i dedukciju nego na nasilje. Zato ne čudi da je taj popularni strip, koji je u Večernjem listu počeo izlaziti u kratkim nastavcima na današnji dan 1976. godine, brzo osvojio čitatelje svih generacija.

Bilo je to i inače znatno doba popularnosti stripova u Hrvatskoj, pa ne čudi da je ovaj serijal u novinama dobro primljen, iako nije bio "friška" roba. Strip je prvi puta objavljen 4. ožujka 1946. u američkim dnevnim novinama.

Autor crteža bio je Alex Raymond, jedan od najvećih majstora novinskog stripa i tvorac legendarnog Flasha Gordona, Jungle Jima i Tajnog agenta X-9. Nakon što je poginuo u prometnoj nesreći 1956. godine, crtanje je preuzeo John Prentice, koji je vjerno nastavio Raymondov stil.

Ljubitelji stripa posebno su cijenili realistične crteže, gotovo filmski prikaz scena s puno detalja, zbog čega se taj strip smatra jednim od najljepše nacrtanih novinskih stripova 20. stoljeća. Ideju za njega dao je urednik Ward Greene, koji je napisao i prve scenarije. Strip je u Americi izlazio sve do 1999. godine.

Zanimljivo je da je Rip Kirby u Hrvatskoj izlazio i prije 1976. godine. Prvi put je objavljen 1953. u Vjesniku u srijedu, gdje je desetljećima bio jedan od zaštitnih znakova časopisa, a nakon što je neko vrijeme izlazio u Večernjaku, tijekom 1970-ih i 1980-ih izlazio je i u drugim izdanjima, poput Stripoteke i Politikinog zabavnika.