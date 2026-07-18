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Prva samoposluga u Zagrebu otvorena 1959., bilo je i krađa...

Piše Marijana Matković,
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Prva samoposluga u Zagrebu otvorena 1959., bilo je i krađa...
Foto: Arhiva Večernjeg lista
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zapaženo je da ima kupaca koji znaju napuniti košarice i izbjeći plaćanje robe koja je na samom dnu. Neke od njih su trgovci upozorili

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Kad je u Ilici 22 u Zagrebu otvorena prva prodavaonica Konzuma po sistemu samoposluživanja, činilo se to pomalo riskantnim pokušajem. Postavljalo se pitanje, je li ijedno naše trgovačko poduzeće - pa i Konzum - sposobno uspješno organizirati takvu suvremenu prodavaonicu u kojoj će roba "nuditi sama sebe". Bilo je isto tako neizvjesno jesu li naši kupci-potrošači dorasli sistemu trgovanja u kojem im se prepušta na povjerenje da se sami poslužuju robom i da zatim na blagajni, pri izlazu iz prodavaonice, pošteno plate sve ono što su uzeli, piše Večernji list na današnji dan 1959. godine.

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