Prva samoposluga u Zagrebu otvorena 1959., bilo je i krađa...

Kad je u Ilici 22 u Zagrebu otvorena prva prodavaonica Konzuma po sistemu samoposluživanja, činilo se to pomalo riskantnim pokušajem. Postavljalo se pitanje, je li ijedno naše trgovačko poduzeće - pa i Konzum - sposobno uspješno organizirati takvu suvremenu prodavaonicu u kojoj će roba "nuditi sama sebe". Bilo je isto tako neizvjesno jesu li naši kupci-potrošači dorasli sistemu trgovanja u kojem im se prepušta na povjerenje da se sami poslužuju robom i da zatim na blagajni, pri izlazu iz prodavaonice, pošteno plate sve ono što su uzeli, piše Večernji list na današnji dan 1959. godine.