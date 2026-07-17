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I 1986. godine Zagrebom se skakutalo... ali po gradilištu!

Piše Marijana Matković,
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I 1986. godine Zagrebom se skakutalo... ali po gradilištu!
Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U ljeto i jesen prije 30 godina odvijao se najveći dio građevinskih radova na modernizaciji Trga bana Jelačića i uređenja okolnih prometnica i infrastrukture

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Ako ste ovih dana ljuti na vlast u Zagrebu zbog mnogo otvorenih gradilišta, zbog kojih se diljem grada stvara kolaps u prometu, što biste tek rekli na to da je 1986. godine cijeli centar Zagreba postao veliko gradilište. Radi priprema za Univerzijadu, ali i potrebe da se centar grada obnovi, preuređivao se Trg bana Jelačića (tad je, podsjetimo, otkriven i Manduševac) te rekonstruirao niz ulica koje od trga vode u različitim pravcima. Među njima našla se i Praška.

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