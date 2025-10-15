Detox Boutique: Nova jesenska radionica u Zagrebu posvećena je zdravlju i malim ritualima

U svijetu u kojem stalno žurimo, rijetko zastanemo i zapitamo se što zaista unosimo u svoje tijelo? Iz te je misli nastala Detox Boutique radionica, mala i intimna jesenska priča Vanje Horvat i Dine Dragije, prijateljica i poslovnih suradnica koje dijele istu filozofiju - briga o zdravlju počinje prevencijom, a prevencija svjesnim odabirom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:27 Zdravi detoks sokovi i smoothieji iz lokala Smoothiekaša u Zagrebu | Video: robert gašpert/Story

U ugodnoj atmosferi govorilo se o prirodnim načinima detoksikacije, važnosti svakodnevnih zdravih navika i o tome kako male promjene dugoročno mijenjaju energiju, imunitet i vitalnost.

Foto: Lea Kuhar i Kristijan Jaman

- Zdravlje nije luksuz, nego način života. Svaki dan biramo što jedemo, što pijemo, čime čistimo i njegujemo svoje tijelo. Naša je misija pokazati da ti izbori mogu biti jednostavni i prirodni, no izuzetno bitno je ukloniti toksine te smanjiti njihov unos u organizam, jer upravo oni značajno utječu na naše zdravlje - ističe Vanja Horvat, osnivačica Zeo linije proizvoda zasnovane na mineralu zeolitu. Tako je nastao i Zeotex, prirodni mineralni saveznik u detoksikaciji, poznat po svojoj sposobnosti uklanjanja toksina, teških metala i pesticida iz svakodnevnog života. Kako bi eliminirali toksine potrebno je voće i povrće potopiti u kupku sa zeolitom 20 minuta, a istraživanje Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku pokazalo je da se tako može smanjiti prisutnost teških metala na površini namirnica i preko 90%.

Foto: Lea Kuhar i Kristijan Jaman

Na tu filozofiju prirodne čistoće organizma nadovezuje se i Dina Dragija, osnivačica brenda DD Detox. Riječ je o 100% prirodnim sokovima, proizvedenima isključivo od pažljivo kontroliranog unosa voća i povrća, primjenom hladno prešane metode kojom se čuvaju svi vitamini, minerali i enzimi Svaki sok osmišljen je s ciljem da maksimalno doprinese vitalnosti vašeg organizma. Recepture sokova inspirirane su znanstveno potvrđenim pristupima pionira prirodne detoksikacije, dr. Normana Walkera i dr. Maxa Gersona, čiji su principi i danas temelj suvremenih detox programa i prirodne regeneracije organizma.

- Detoksikacija organizma nije odricanje ili trend, već osvještavanje i odluka da vlastito zdravlje stavimo na prvo mjesto. Kada biramo prirodne, nutritivno bogate sokove, pripremljene na ispravan način, zapravo svom tijelu pružamo podršku koju zaslužuje, oslobađajući ga suvišnog tereta koji može utjecati na naše zdravlje - naglašava Dina Dragija.

Foto: Lea Kuhar i Kristijan Jaman

U sklopu radionice dotaknula se i aktualna tema (ne)sigurnosti hrane i porijekla namirnica. Dok nas medijski naslovi podsjećaju da na tržištu ima svega, dobrog i lošeg Detox Boutique šalje praktičnu poruku: svjesno biraj, pravilno očisti i prihvati rutinu koja podržava zdravlje.

Nutricionistica Vedrana Vinšek zaokružuje priču: “Najljepše od svega je što imamo moć biranja. Kada znamo kako očistiti namirnice od toksina i biramo svježe, sezonsko i provjereno, već radimo prevenciju. Hladno prešani, prirodni sokovi mogu biti odlična nadopuna uravnoteženoj prehrani, to je način da unesemo više vitamina i minerala, ali bez toksina zahvaljujući pravilnom čišćenju namirnica, kako bi pomogli tijelu da prirodno radi detoksikaciju. Unosom aktivnih komponenta jetra još pravilnije vrši svoje procese detoksikacije.“

Foto: Lea Kuhar i Kristijan Jaman

Ova radionica tek je prva u nizu druženja oko “zdravog stola”, kroz koje će Vanja i Dina s gostima nastaviti poticati razgovor o jednostavnim ritualima koji čine razliku. Jer, kako same kažu –dovoljno je uvesti tek nekoliko promjena u rutinu da se osjećamo bolje, snažnije i zdravije.