Devet namirnica zbog kojih tijelo poprima neugodan miris

Naš osjet mirisa jedno je od glavnih osjetila kojim raspolažemo i na koje se oslanjamo - bilo pri odabiru dobre hrane, partnera ili pak za detekciju opasnosti. Također, očigledno je kako su ljudi posvećeni vlastitom mirisu, a na tome kozmetička i parfemska industrija svake godine okreće milijarde.

No, nije važno samo kako i koliko se često peremo te koji dezodorans ili parfem koristimo, već i ono što u sebe unosimo, ističu stručnjaci, koji su izdvojili devet namirnica odgovornih za "smrad".

1. Rajčice

Britanski znanstvenik Chalers Stewart otkrio je da se neugodan miris tijela može povezati s jedenjem rajčica. Naime, on je primijetio sličnost u mirisu ljudskog znoja i kore rajčice te je analizirao tu "slučajnost" te zaključio da na miris znoja utječu terpen i karotenoid u rajčicama. Rješenje nije izbaciti rajčice iz prehrane, no alternativa je jesti ih umjereno ili pak radije kuhati - jer se time gubi i efekt pojačanog lučenja mirisa, piše Bright Side.

2. Mliječni proizvodi

Velik broj ljudi ima smanjenu toleranciju na laktozu jer im nedostaje enzim za razgradnju. U nekim slučajevima, konzumiranje mliječnih proizvoda kod ljudi s ovakvim tipom metaboličkog poremećaja vodi do izlučivanja mirisa koji podsjeća na onaj kelja.

3. Riba

Ribe i morski plodovi sadrže visoke razine vitamina A. Osim toga, neke vrste riba, poput pastrve ili tune, imaju velike količine vitamina B4, a on prirodnom ljudskom mirisu dodaje onaj koji podsjeća na ribu. Ljudi koji inače imaju visoke razine B4 vitamina u organizmu osljetljivi su na taj, znanstveno potvrđen "Trimethylaminuria sindrom", koji se i liječi.

4. Kupusnjače

Brokula, karfiol i kelj bogate su antioksidansima i općenito jedan od najzdravijih dodataka u prehrani. No, one sadrže i puno sumpora, koji se razlaže u poprilično smrlfjive supstance te može rezultirati neugodnim mirisom tijela. On se zadržava satima, a najbolji način je uzimanje umjerenih količina tih namirnica te kombiniranjem s drugom hranom koja će pospješiti brže izbacivanja mirisa iz tijela.

5. Zobene pahuljice i orašasti plodovi

Iako su vrlo dobri za probavu te odličan izvor nutrijenata, ove namirnice stimuliraju proizvodnju plinova (metana, vodika i ugljik dioksida). Najbolji način da eliminirate miris je pijenje većih količina vode nakon unosa u organizam.

6. Češnjak i luk

Od njih nam smrdi iz usta, pa nije čudno ni da koža nakon njih smrfi. Krivac je opet sumpor, a rješenje je pijenje kave, dodavanje perišina u jelo ili pijenje nezaslađene limunade - to pomaže da se miris brže razgradi.

7. Šparoge

Izrazito zdrave, šparoge mijenjanju miris i urinu i znoju. Otprilike 15 minuta nakon ulaskom šparoga u naše tijelo počinje njihova razgradnja tijekom koje nastaju kemijski spojevi koji sadrže sumpor. Naime, šparoge sadrže specifičnu kiselinu koja se počine razgrađivati u više spojeva čije molekule sadrže sumpor.

8. Crveno meso

Obiluje vitaminima, željezom, fosforom i kreatinom, no predstavlja težak zadatak za našu probavu. Stojeći na mjestu u tijelu, ono počinje s procesom truljenja, zbog čega daje i znoju neugodan miris. Rješenje? Ne jesti ga više od dva puta na tjedan.

9. Grašak

Ovo povrće je uvjerljivo najveći krivac za nadutost, pa tako i neugodne vjetrove zbog proteina koji sadrže, a teško se probavlja. Da bi neutralizirali taj efekt, samo namačite grašak u vodi devet sati.

