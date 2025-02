Did Mašut iz Like: Medvjeda sam kuckao štapom po leđima

Kaže se da nije pravi lički gorštak koji s medvjedom barem jednom nije "razgovarao" u četiri oka, a što biste rekli o čovjeku koji je imao i više takvih susreta, pa je jednom čak medvjeda kuckao i štapom po leđima, ne znajući da je to pravo pravcato velebitsko brundalo. Susret s ličkim životinjskim carom did Mašut, kako nazivaju Matu Borovca iz planinskog sela Bukovac, imao je na svojih bezbroj lutanjima po Velebitu, piše Večernji list o strastvenom lovcu i poznavatelju Velebita 19. veljače 1975. godine. Bio je did Mašut očito poznat u tim krajevima po lovu, a cijenili su ga ljubitelji krzna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+