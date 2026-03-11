Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Zagreb čak 50 godina nije imao klizalište s umjetnim ledom

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb čak 50 godina nije imao klizalište s umjetnim ledom
Foto: Časopis Svijet

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Prvo sklizačko zagrebačko društvo osnovano 1877. godine i nakon 50 godina nije imalo svoje stalno mjesto

Admiral

Na Marulićevu trgu u Zagrebu 15. prosinca 1877. godine osnovan je prvi zagrebački sklizački klub i prvo otvoreno organizirano klizalište u Zagrebu, koje se polijevalo vodom iz potoka Tuškanac, piše časopis Svijet u trećem broju 1932. godine, posvećenom zagrebačkim sklizalištima (digitalizirano izdanje, Metelgrad). U fotoreportaži o tome list donosi fotografiju klizališta na Marulićevu trgu iz 1893. godine te fotografiju jednog od najutjecajnijih hrvatskih liječnika slovenskog podrijetla u Zagrebu krajem 19. i početkom 20. stoljeća, koji je zaslužan za osnivanje sklizačkog društva i bio je njegov prvi predsjednik, sve do 1910. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nesreća promijenila pravila: Kako zaustaviti pulferašenje mladih na tramvajima?
NA DANAŠNJI DAN

Nesreća promijenila pravila: Kako zaustaviti pulferašenje mladih na tramvajima?

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Nesretna smrt mladića aktualizirala je 1973. veliki problem sigurnosti u prometu: Vožnje mladih na odbojniku tramvaja
'Dugi brod' iz krčkog Punata opčinio je Roberta Marxa
NA DANAŠNJI DAN

'Dugi brod' iz krčkog Punata opčinio je Roberta Marxa

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Čak 23 metra bio je dug brod sagrađen u Hrvatskoj kojim su se 1964. istraživači otisnuli na povijesno putovanje
Farmaceut sa znanjem šest jezika 'posuđivao' automobile
NA DANAŠNJI DAN

Farmaceut sa znanjem šest jezika 'posuđivao' automobile

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Pred Okružnim sudom u Zagrebu našao se Hugo Kožej iz Sao Paula, a tražio ga je Interpol Austrije, Švicarske i Italije za šest krivičnih djela prijevare

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026