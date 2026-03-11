Zagreb čak 50 godina nije imao klizalište s umjetnim ledom

Na Marulićevu trgu u Zagrebu 15. prosinca 1877. godine osnovan je prvi zagrebački sklizački klub i prvo otvoreno organizirano klizalište u Zagrebu, koje se polijevalo vodom iz potoka Tuškanac, piše časopis Svijet u trećem broju 1932. godine, posvećenom zagrebačkim sklizalištima (digitalizirano izdanje, Metelgrad). U fotoreportaži o tome list donosi fotografiju klizališta na Marulićevu trgu iz 1893. godine te fotografiju jednog od najutjecajnijih hrvatskih liječnika slovenskog podrijetla u Zagrebu krajem 19. i početkom 20. stoljeća, koji je zaslužan za osnivanje sklizačkog društva i bio je njegov prvi predsjednik, sve do 1910. godine.

