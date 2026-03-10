Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Nesreća promijenila pravila: Kako zaustaviti pulferašenje mladih na tramvajima?

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
Nesreća promijenila pravila: Kako zaustaviti pulferašenje mladih na tramvajima?
Foto: Tehnički muzej Nikola Tesla

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Nesretna smrt mladića aktualizirala je 1973. veliki problem sigurnosti u prometu: Vožnje mladih na odbojniku tramvaja

Admiral

Nažalost, trebala se dogoditi još jedna teška nesreća koja će nas podsjetiti na neka naša obećanja, obveze i propuste, piše Večernji list u ožujku 1973. godine nakon teške nesreće koju je nekoliko dana ranije doživio dječak iz Sokolgradske ulice u Zagrebu, koji je izgubio život pod kotačima tramvaja. A sve zato što se objesio za vozilo izvana, vozeći se tako dvije stanice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Dugi brod' iz krčkog Punata opčinio je Roberta Marxa
NA DANAŠNJI DAN

'Dugi brod' iz krčkog Punata opčinio je Roberta Marxa

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Čak 23 metra bio je dug brod sagrađen u Hrvatskoj kojim su se 1964. istraživači otisnuli na povijesno putovanje
Farmaceut sa znanjem šest jezika 'posuđivao' automobile
NA DANAŠNJI DAN

Farmaceut sa znanjem šest jezika 'posuđivao' automobile

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Pred Okružnim sudom u Zagrebu našao se Hugo Kožej iz Sao Paula, a tražio ga je Interpol Austrije, Švicarske i Italije za šest krivičnih djela prijevare
Sunce umjesto benzina: Ma, što li nas to još čeka u budućnosti?
NA DANAŠNJI DAN

Sunce umjesto benzina: Ma, što li nas to još čeka u budućnosti?

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Medijski napisi bili su puni čuđenja nakon što je 1974. godine izveden zanimljiv pokus s automobilom koji pokreće - sunčeva energija. Pokusi su se obavljali u Britaniji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026