DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Nesretna smrt mladića aktualizirala je 1973. veliki problem sigurnosti u prometu: Vožnje mladih na odbojniku tramvaja
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Nesreća promijenila pravila: Kako zaustaviti pulferašenje mladih na tramvajima?
Čitanje članka: 1 min
Nažalost, trebala se dogoditi još jedna teška nesreća koja će nas podsjetiti na neka naša obećanja, obveze i propuste, piše Večernji list u ožujku 1973. godine nakon teške nesreće koju je nekoliko dana ranije doživio dječak iz Sokolgradske ulice u Zagrebu, koji je izgubio život pod kotačima tramvaja. A sve zato što se objesio za vozilo izvana, vozeći se tako dvije stanice.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku