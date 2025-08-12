Obavijesti

NOVI LOYALTY SUSTAV

Digitalna pretplata postaje još bolja, a prvih 500 nagrađujemo i s besplatnim pristupom.

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Od danas čitanje tvojih omiljenih vijesti i zabavnog sadržaja na 24sata postaje još bolje! Predstavljamo ti potpuno novi loyalty sustav koji te nagrađuje za tvoju vjernost 24sata, a povodom toga dijelimo i 500 besplatnih pretplata.

Zamisli da svaki klik, svaka vijest i svaki povratak na 24sata vrijedi nešto više. S našim novim loyalty sustavom tvoje vrijeme i vjernost nagrađujemo! 

Sve što trebaš jest registrirati se na 24sata.hr – i avantura počinje! Dok čitaš članke, vraćaš se svaki dan na portal, ispunjavaš svoj profil i sudjeluješ u raznim izazovima, sakupljaš – narančice.
Narančice su tvoja digitalna valuta kojom ti vraćamo za tvoju vjernost.

Za što koristiš narančice?
Kad sakupiš dovoljno narančica, možeš ih zamijeniti za vrijednosne kupone poznatih trgovina i brendova poput dm-a, Lidla, Pevexa i mnogih drugih. Ponuda se stalno mijenja, tako ćeš uvijek pronaći ono što tebi odgovara.

Mali uvjet, velika nagrada
Da bi se narančice mogle mijenjati za kupone, trebaš imati aktiviranu digitalnu pretplatu. Na taj način ti, kao naš najvjerniji čitatelj, dobivaš najbolje nagrade i pogodnosti.

Uz novi sustav vjernosti uvijek si u PLUSu+, a povodom novog sustava prvih 500 korisnika nagrađujemo besplatnom digitalnom pretplatom do kraja godine*! Klikni na link i pridruži se 24 Oranž loyalty sustavu već danas!

Registriraj se, kreni u izazove, skupljaj narančice i uživaj u svojim nagradama.
Tvoje čitanje sada vrijedi više – jer s narančicama svaka vijest donosi nešto ekstra! 🍊

*nakon isteka 4 mjeseca besplatnog pristupa, mjesečna pretplata naplaćivat će se 4 € mjesečno

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

