Vrlo je realno očekivati da će podaci o broju novih slučajeva dijabetesa tip 2 koji su dijagnosticirani tijekom 2020. godine ukazati na to da je jedan dio ljudi koji imaju dijabetes ostao neotkriven, kao što to pokazuju podaci većine zemalja u svijetu. To ćemo ozbiljnije moći komentirati tek kad dobijemo podatke HZJZ-a o broju novodijagnosticiranih slučajeva, no i naša iskustva nakon prvog lockdowna prošle godine pokazala su da veliki dio pacijenata nije bio u prilici za posjet liječniku obiteljske medicine radi redovne provjere zdravlja i nisu se obavljali redovni sistematski pregledi, na kojima se dijabetes tip 2 zapravo najčešće otkrije - komentira doc. dr. sc. Dario Rahelić, dijabetolog i ravnatelj Sveučilišne klinike za endokrine bolesti i dijabetes 'Vuk Vrhovec' informaciju da su Britanci procijenili kako je lani svaki četvrti slučaj dijabetesa tip 2 ostao 'ispod radara'.

POGLEDAJTE VIDEO: Pas pomaže u prepoznavanju povećanog šećera ili hipoglikemija

Godišnje se u Velikoj Britaniji dijagnosticira oko 245.000 novih slučajeva dijabetesa tip 2, dok je lani taj broj bio za 60.000 pacijenata manji, pokazala je studija Sveučilišta Manchester, iako su istodobno porasli brojni rizični čimbenici koji vode do razvoja dijabetesa.

Naime, procjene iz drugog britanskog istraživanja pokazuju da su Britanci nakon prvog lockdowna u prosjeku bili 2,26 kilograma teži, što je danak manjem kretanju i dostupnijoj hrani. Višak kilograma podiže rizik od razvoja dijabetesa, no podaci za Britaniju pokazuju da je broj dijagnoza dijabetesa tip 2 u travnju prošle godine, u vrijeme prvog lockdowna pao za čak 70 posto. U međuvremenu se ipak povećao, no do kraja godine ostao je na 25 posto ispod uobičajenog broja, prenosi The Sun.

Štoviše, istraživači su procijenili da dijabetičari imaju čak 88 posto manje šanse da obave redovne preglede koji su ključni za to da se bolest drži pod kontrolom u vrijeme lockdowna nego inače. Britanski stručnjaci ističu kako su to vrlo zabrinjavajući podaci, jer svako kašnjenje s dijagnozom i početkom liječenja kod dijabetesa nosi više uznapredovalih komplikacija.

- To je ono što smo i mi primijetili u praksi u proteklih godinu dana: Da nam pacijenti dolaze s težom kliničkom slikom i višim prosjekom glukoze u krvi nego ranije, te sve više njih s već uznapredovalim promjenama. Zato bih još jednom naglasio da i tijekom pandemije treba voditi računa o tome da obavljamo redovne sistematske preglede te kontroliramo barem osnovne parametre, kao što su tlak, masnoće i razina šećera u krvi. Upravo su redovni sistematski pregledi u tvrtkama, i takve redovne kontrole kod liječnika obiteljske zaštite, najvažniji u otkrivanju dijabetesa tip 2 na vrijeme da se preveniraju, ili barem odgode moguće komplikacije - kaže Rahelić.

Dodaje kako je to posebno važno jer i Covid-19 nosi povećan rizik od razvoja dijabetesa.

- I sama činjenica da smo dulje vrijeme izloženi povećanom stresu, manjem kretanju i nakupljanju viška kilograma može dovesti do toga da na površinu 'izađu' brojni slučajevi predijabetesa koji su ranije bili neprepoznati. Danas znamo da i Covid-19 vodi većem riziku od povišenih šećera u krvi, za što može postojati niz mogućih uzroka. Na primjer, do toga može dovesti dulja primjena kortikosteroida koji se primjenjuju u liječenju te bolesti. Osim toga, pokazalo se da Covid-19 u značajnom broju slučajeva stvara takav imunološki odgovor organizma kod kojeg se javlja inzulinska rezistencija, koja je inače u podlozi razvoja dijabetesa tip 2 - pojašnjava Rahelić.

Dodaje kako je izuzetno važno prepoznati dijabetes i započeti s liječenjem na vrijeme, jer faza predijabetesa tijekom koje često još nema izraženih simptoma može trajati godinama, te tako dovesti do toga da se dijabetes prepozna tek nakon što više nije moguće prevenirati ili barem odgoditi komplikacije.

- U proteklih godinu dana imali smo zapravo povećan broj pacijenata koji se javljaju s komplikacijama koje se mogu odgoditi i tako poboljšati kvaliteta života osoba s dijabetesom ako se dijabetes prepozna na vrijeme. Zato je jako važno voditi računa o redovnim kontrolama zdravlja i ne preskakati ih - zaključuje dijabetolog.

Simptomi dijabetesa tip 2

U fazi predijabetesa koju obilježava blago povišeni šećer u krvi često nema nikakvih simptoma, ili oni nisu jako izraženi, pa bolest dulje vrijeme može ostati neprepoznata. Svakako obratite pažnju ako se jave:

- pojačana žeđ, kao i povećana potreba za mokrenjem, posebno noću

- pospanost nakon obilnijih obroka, te česti napadi gladi, uz preznojavanje i drhtanje prije obroka (hipoglikemija)

- smetnje vida i koncentracije

- učestale infekcije, upale i ranice po tijelu, najčešće nogama, posebno ako ne prolaze

- gubitak kilograma koji nije povezan s promjenama u prehrani ili povećanim kretanjem.