Dijeta s tri jabuke: 'Odlična je' kaže nutricionistica iz Zagreba

<p>Dijetu s tri jabuke na dan osmislila je američka nutricionistica <strong>Tammy Flin</strong>, nakon što je primijetila da njeni klijenti koji prije obroka pojedu jednu jabuku gube kilograme te mijenjaju prehrambene navike. Osnova dijete je da prije svakog glavnog obroka pojedete po jednu jabuku. Jabuka je bogata vlaknima, koja će vas zasititi i smanjiti želju za slatkim između obroka. Ostatak plana prehrane podsjeća South Beach dijetu, jer se unosi malo ugljikohidrata te malo zasićenih masnoća.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Blagodati jedenja jabuka:</p><p>Preporuka je da se konzumiraju samo namirnice niskog glikemijskog indeksa, te da se jede 4 do 5 manjih obroka dnevno. Svaki obrok treba sadržavati proteine, koji smanjuju apetit. Preporučuje se i značajan unos voća i povrća, jer ono također umanjuje glad i želju za slatkim. Preporučuje se unos nemasnog mesa i ribe.</p><p>U prednosti dijete svakako se ubraja to da vlakna koja jabuka sadrži potiču osjećaj sitosti, ali i snižavaju kolesterol. Jabuke sadrže flavonoide koji pomažu u sprečavanju srčanih bolesti i određenih vrsta raka. Dijeta je laka za organizaciju, jer nema brojanja kalorija, bodova i slično, no može postati dosadno to da se svaki dan jedu po tri jabuke.</p><p>- Odlična je u tome što dijeta savjetuje 4 do 5 manjih obroka dnevno, temeljenih na zdravoj hrani s malo masnoća. Jabuka je puna vlakana koji nas doista lako mogu zasititi, pa pomažu da manje pojedemo. Obroci su uravnoteženi, bazirani su na složenim ugljikohidratima, nemasnim proteinima i voću i povrću - kaže nutricionistica <strong>Sandra Marić Bulat </strong>iz Zagreba.</p><p>- Ovaj plan ima niz prednosti: Svojim sastojcima utječe na brže postizanje sitosti, potiče se navika manje količine kalorijskog unosa, a ovakav oblik dijete isključuje rafinirane ugljikohidrate. Obzirom da nema značajne restrikcije esencijalnih nutrijenata, ova dijeta je kompatibilna sa zdravim mršavljenjem - kaže dr. <strong>Božidar Perić</strong>, specijalist interne medicine, Poliklinika Perić - Staničić.</p><p>Primjer jelovnika:</p>