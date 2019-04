Dijete je poplavilo i guši se od plača? Smirite se, ima rješenja

Ako vaš mališan dok plače zna doživjeti da naglo ostane bez zraka i poplavi, pa možda ostane bez svijesti, smirite se, to najčešće nije opasno i uz smirenog roditelja može prestati, kaže pedijatar prof. dr. sc. Milivoj Jovančević.

- Takve epizode lako možete iskorijeniti tako da dijete, odmah nakon što zaplače, dakle prije nego dođe u situaciju da se počinje boriti za zrak, zaokupirate nečim tako da mu pokažete igračku, pitate 'tko je to', ili mu na sličan način zaokupirate pažnju - pojašnjava.

- Ako su roditelji koncentrirani i odreagiraju tako svaki puta, takve se epizode u pravilu više neće ponavljati - kaže sugovornik. Riječ je, dodaje, o afektivnoj respiratornoj krizi, za što u narodu često kažu da se dijete zaceni, ili zahlikne. Iako nije opasno, to je bez sumnje vrlo neugodno za dijete, jer se u takvim situacijama javlja osjećaj bliske smrti.

- Naime, kad dijete zaplače tako da se ne može zaustaviti, događa se spazam mišića u prsnom košu i u jednom trenutku se počinje boriti za zrak. To je kao da je djetetu netko stavio ruke oko vrata i da ga guši. Javlja se osjećaj bliske smrti, dijete nakratko može ostati bez svijesti. Kad spazam prođe, ono će ponovo prodisati, no svaki idući put kad zaplače, u djetetovim očima se često može vidjeti strah zbog osjećaja da će se to stanje ponoviti i najčešće je tako - pojašnjava dr. Jovančević.

Dodaje kako je u pitanju problem koji ima emocionalnu podlogu i najčešće se događa u odnosu s jednim roditeljem, onim koji burnije reagira na takve situacije, pa je vrlo važno da roditelj ostane smiren.

- Važno je znati da takve situacije nisu opasne, djetetu se ništa ne može dogoditi, osim ako u trenutku kad je zaplakalo ne stoji, pa u slučaju gubitka svijesti može pasti i udariti se. Zato, ako se takva situacija dogodi, nemojte paničariti ili pljuskati, ili tresti dijete, da ga prizovete svijesti, jer će gušenje proći samo od sebe. Jedino što u toj situaciji možete jest priviti dijete uz sebe i čekati da prođe, kako biste ga nakon toga utješili - kaže sugovornik.

- Naravno, ako primijetite da dijete ne prestaje plakati ni kad mu odvlačite pažnju, odnosno ako se te situacije ponavljaju, svakako treba otići liječniku da se isključe drugi uzroci - dodao je.