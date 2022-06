Dijete od pelena odviknite ljeti: Objasnite mu i imajte strpljenja

Prilikom odvikavanja djeteta od obavljanja nužde u pelene i prelaska na tutu ili kahlicu, treba uzeti u obzir da je to najčešći proces u drugoj godini djetetova života. Osim toga, djevojčice obično ranije savladaju to "umijeće", pa tako dječaci stariji od tri godine mogu imati poteškoća s odvikavanjem. Krajnji rok u kojem bi dijete trebalo prestati nositi pelene, prema većini psihologa, je četvrta godina.

Ljeto je idealno doba u kojem roditelji trebaju početi poticati dijete na odvikavanje od pelena jer se tada nosi manje odjeće pa ih je lakše presvlačiti, kao što je i manja mogućnost prehlade ili upale urinarnog trakta.

Brzina učenja novih vještina ovisi i o djetetovu karakteru, pa tako stroge metode i prisiljavanje zapravo odgađaju proces odvikavanja od pelena.

Objasnite

Prvi korak u odvikavanju je objašnjavanje djetetu funkcije kupaonice, kao i onog što se tamo "radi". Isto tako, uključite dijete u cijeli proces, tako da mu nakon prematanja date u ruke pelenu koju treba baciti u smeće. Nakon toga, zajedno operite ruke, ali mu i pokažite kahlicu ili tutu ako ju tako zovete, tj. da je to mjesto na kojem će to odsad raditi.

Ne skrivajte sadržaj pelene od djeteta. Na taj način će ono uvidjeti da ono što je "bljak" nije poželjno ni u peleni, tj. da se zadržava na koži.

Brzo presvlačenje

Nakon što dijete obavi nuždu u peleni, pravovremeno i u kratkom roku reagirajte kako se dijete ne bi naviklo na osjećaj mokre i iziritirane kože. Ako do toga dođe, odvikavanje od pelena bit će znatno teže, a odgađanje presvlačenja ne smije se koristiti niti kao metoda odvikavanja jer će imati kontraefekt.

Mali trikovi

Iskoristite volju djeteta za oponašanjem onoga što rade odrasli, pa mu i vi pokažite kako idete na kahlicu. Nemojte postavljati dijete na kahlicu ako za to nema potrebe, već pratite njegove navike i izraze lica prilikom obavljanja nužde. Kod male djece to se najčešće događa nakon obilnog obroka, dakle to je vrijeme za kahlicu.

Puno strpljenja

Nemojte pretpostavljati kako se dijete u potpunosti odviklo od pelena jer je uspjelo nekoliko puta obaviti nuždu na kahlici. Budite strpljivi, jer je normalno u vremenu odvikavanja imati epizode nazadovanja.

